Ο ΠΑΟΚ πραγματοποίησε ένα ιδανικό ξεκίνημα στον αγώνα του με τον Άρη, δείχνοντας από νωρίς τις διαθέσεις του στο μεγάλο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης. Η ομάδα των γηπεδούχων επέδειξε αξιοσημείωτη ευστοχία πίσω από τη γραμμή των 6.75 μέτρων, γεγονός που της επέτρεψε να χτίσει ένα σημαντικό προβάδισμα. Το πρώτο δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε με τον «δικέφαλο του βορρά» να προηγείται, έχοντας εκμεταλλευτεί στο έπακρο την ικανότητά του στα σουτ τριών πόντων.

Το μεγάλο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης

Στη Θεσσαλονίκη διεξάγεται ένα από τα πλέον αναμενόμενα ντέρμπι της Greek Basketball League, με τον ΠΑΟΚ να υποδέχεται τον Άρη. Η αναμέτρηση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος, προσελκύοντας το ενδιαφέρον των φιλάθλων και των δύο ομάδων. Το γήπεδο «Παλατάκι» φιλοξενεί τη συγκεκριμένη αναμέτρηση, η οποία ξεκίνησε με έντονο ρυθμό και εντυπωσιακές φάσεις.

Οι δύο ομάδες της Θεσσαλονίκης αναμετρώνται σε ένα παιχνίδι που παραδοσιακά έχει ξεχωριστή σημασία. Η 8η αγωνιστική του πρωταθλήματος μπάσκετ προσφέρει ένα ακόμα κεφάλαιο στην πλούσια ιστορία των αναμετρήσεων μεταξύ ΠΑΟΚ και Άρη. Η ατμόσφαιρα στο «Παλατάκι» ήταν ηλεκτρισμένη, όπως αρμόζει σε ένα τέτοιο ντέρμπι.

Το ιδανικό ξεκίνημα του ΠΑΟΚ από τα 6.75μ.

Οι γηπεδούχοι του ΠΑΟΚ ξεκίνησαν την αναμέτρηση με τον Άρη με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, εστιάζοντας στην αποτελεσματικότητα από την περιφέρεια. Η στρατηγική αυτή απέδωσε καρπούς από τα πρώτα κιόλας λεπτά του αγώνα, καθώς οι παίκτες του «δικεφάλου του βορρά» βρήκαν ρυθμό πίσω από τη γραμμή των 6.75 μέτρων. Αυτό το εξαιρετικό ξεκίνημα έδωσε τον τόνο για την πορεία του πρώτου δεκαλέπτου.

Η ευστοχία στα τρίποντα αποδείχθηκε καθοριστική για την αρχική εικόνα του ΠΑΟΚ στο παιχνίδι. Οι παίκτες της ομάδας του Αντρέα Τρινκιέρι έδειξαν αυτοπεποίθηση στα μακρινά σουτ, εκτελώντας με μεγάλη ακρίβεια. Αυτή η αρχική κυριαρχία στα σουτ τριών πόντων αποτέλεσε το θεμέλιο για το προβάδισμα που κατάφερε να αποκτήσει ο ΠΑΟΚ.

Η κυριαρχία στα τρίποντα και οι πρωταγωνιστές

Η επίδοση του ΠΑΟΚ στα τρίποντα κατά το πρώτο δεκάλεπτο ήταν εντυπωσιακή, καθώς οι 18 από τους συνολικά 23 πόντους που σημείωσε η ομάδα προήλθαν από σουτ πίσω από τα 6.75 μέτρα. Αυτό καταδεικνύει την απόλυτη εξάρτηση, αλλά και την επιτυχία, της επιθετικής στρατηγικής των γηπεδούχων σε αυτή τη φάση του αγώνα. Η συντριπτική πλειοψηφία των πόντων τους προήλθε από την περιφέρεια, δημιουργώντας προβλήματα στην άμυνα του Άρη.

Οι πρώτοι εννιά πόντοι που πέτυχε ο ΠΑΟΚ στην αναμέτρηση ήταν αποκλειστικά από τρίποντα, δίνοντας ένα σαφές μήνυμα για τις προθέσεις του. Συγκεκριμένα, ο Φόστερ ήταν ιδιαίτερα εύστοχος, σημειώνοντας δύο τρίποντα που συνέβαλαν σημαντικά στο αρχικό σκοράρισμα. Παράλληλα, ο Ταϊρί πρόσθεσε ένα ακόμα τρίποντο, συμπληρώνοντας το σερί των εννέα πόντων από την περιφέρεια και θέτοντας τις βάσεις για το προβάδισμα.

Το προβάδισμα του «δικεφάλου του βορρά» στο πρώτο δεκάλεπτο

Στο τέλος του πρώτου δεκαλέπτου, ο ΠΑΟΚ είχε καταφέρει να αποκτήσει ένα σαφές προβάδισμα έναντι του Άρη, με το σκορ να διαμορφώνεται σε 23-15 υπέρ των γηπεδούχων. Αυτή η διαφορά των οκτώ πόντων αντανακλούσε την υπεροχή του «δικεφάλου του βορρά» στην επίθεση, κυρίως λόγω της αποτελεσματικότητάς του στα τρίποντα. Η ομάδα του Αντρέα Τρινκιέρι εφάρμοσε με επιτυχία το αγωνιστικό της πλάνο, ειδικά στην επιθετική της λειτουργία.

Το προβάδισμα των 23-15 στο τέλος των πρώτων δέκα λεπτών του αγώνα έδωσε ψυχολογικό αβαντάζ στον ΠΑΟΚ, ο οποίος έδειξε αποφασισμένος να ελέγξει τον ρυθμό του ντέρμπι. Η άμυνα του Άρη δυσκολεύτηκε να ανακόψει την περιφερειακή επίθεση των γηπεδούχων, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί αυτή η διαφορά στο σκορ. Η εικόνα του ΠΑΟΚ στο ξεκίνημα του αγώνα ήταν δυναμική και υποσχόμενη.

Με πληροφορίες από: Gazzetta