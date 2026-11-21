Η ΑΕΚ βρίσκεται πολύ κοντά στην ολοκλήρωση της απόκτησης του Γιώργου Καλαϊτζάκη, ενισχύοντας σημαντικά την περιφερειακή της γραμμή. Η υπόθεση δείχνει να πλησιάζει στο τέλος της, με την «Ένωση» να επιδιώκει να παρουσιαστεί ενισχυμένη μετά τη διακοπή των αγωνιστικών της υποχρεώσεων. Παράλληλα με τις μεταγραφικές κινήσεις, η ομάδα σημείωσε μια σημαντική νίκη στο Ιβανώφειο, ενώ υπήρξαν και αποχωρήσεις από το ρόστερ.

Η προσθήκη του Γιώργου Καλαϊτζάκη

Όπως όλα δείχνουν, η ΑΕΚ θα ενισχυθεί με την απόκτηση του Γιώργου Καλαϊτζάκη, καθώς η υπόθεση βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο ολοκλήρωσης. Ο Έλληνας περιφερειακός είναι πλέον πολύ κοντά στο να συνεχίσει την καριέρα του στην «Ένωση», με τις εξελίξεις να αναμένονται να τρέξουν κατά τη διάρκεια της διακοπής.

Η ομάδα του Σάκοτα είχε θέσει τον Γιώργο Καλαϊτζάκη στο στόχαστρό της, με σκοπό την ενίσχυση της περιφέρειας, και η υπόθεση βρισκόταν ήδη σε καλό δρόμο. Υπάρχει αμοιβαία πρόθεση για συνεργασία μεταξύ των δύο πλευρών, γεγονός που καθιστά την προσθήκη του παίκτη στο ρόστερ της ΑΕΚ ιδιαίτερα πιθανή.

Οι δυνατότητες του Καλαϊτζάκη και οι ανάγκες της ομάδας

Ο Γιώργος Καλαϊτζάκης αναμένεται να προσφέρει σημαντικές λύσεις στο παιχνίδι της ΑΕΚ, χάρη στην ικανότητά του να καλύπτει πολλαπλές θέσεις. Λόγω του μεγέθους και της αθλητικότητάς του, μπορεί να γεμίσει αποτελεσματικά τόσο τη θέση «2» όσο και τη θέση «3».

Η «Ένωση» δεν σταματάει μόνο στην προσθήκη του Καλαϊτζάκη, καθώς προτίθεται να προχωρήσει και σε άλλη κίνηση για να καλύψει ένα σημαντικό κενό. Συγκεκριμένα, η ομάδα θα αναζητήσει λύση για τη θέση «4», μετά την αποχώρηση του Γκρεγκ Μπράουν που άφησε κενό στο συγκεκριμένο πόστο.

Σημαντική νίκη στο Ιβανώφειο

Πριν τις μεταγραφικές εξελίξεις, η ΑΕΚ έδειξε την «επτάψυχη» φύση της, καταφέρνοντας να επικρατήσει του Ηρακλή στο Ιβανώφειο. Παρά τις σημαντικές απουσίες που αντιμετώπιζε, η ομάδα άντεξε στην πίεση και πήρε τη νίκη με σκορ 87-84, έπειτα από παράταση.

Κορυφαίος παίκτης της αναμέτρησης αναδείχθηκε ο Μπάρτλεϊ, ο οποίος πήρε πάνω του την ομάδα και την οδήγησε στη νίκη. Αυτό το αποτέλεσμα επιβεβαιώνει την επιμονή της «Ένωσης» να συνεχίζει να αγωνίζεται δυναμικά, παρά τις όποιες δυσκολίες παρουσιάζονται στο ρόστερ της.

Αποχωρήσεις από το ρόστερ

Την ίδια περίοδο που η ΑΕΚ κινείται στην αγορά για ενίσχυση, υπήρξαν και αποχωρήσεις παικτών από το δυναμικό της ομάδας. Συγκεκριμένα, ο Νόλεϊ αγωνίστηκε για τελευταία φορά με τη φανέλα της «Ένωσης».

Ο Νόλεϊ θα συνεχίσει πλέον την καριέρα του στην Κίνα, ολοκληρώνοντας τον κύκλο του στην ΑΕΚ. Αυτή η αποχώρηση, μαζί με αυτή του Γκρεγκ Μπράουν, δημιουργεί την ανάγκη για περαιτέρω κινήσεις στην αγορά, ώστε να καλυφθούν τα κενά που έχουν προκύψει και η ομάδα να παρουσιαστεί πλήρης μετά τη διακοπή.

Με πληροφορίες από: Gazzetta