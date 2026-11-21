Μια εξαιρετική εμφάνιση πραγματοποίησε η ΑΕΚ, λίγες ημέρες μετά την εντός έδρας ήττα της από τον Πανιώνιο, καθώς επικράτησε με 3-1 σετ του Ολυμπιακού στο Ρέντη. Η αναμέτρηση διεξήχθη στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής της Volley League Γυναικών, με την Ένωση να κατακτά μια σημαντική εκτός έδρας νίκη.

Η επικράτηση αυτή ήταν η τέταρτη για την ΑΕΚ στο φετινό πρωτάθλημα και, παράλληλα, σηματοδότησε την πρώτη της εκτός έδρας νίκη επί των «ερυθρολεύκων» μετά από 13 ολόκληρα χρόνια. Τα σετ του αγώνα ήταν 25-20, 22-25, 20-25 και 22-25, δείχνοντας την ανατροπή που πέτυχαν οι «κιτρινόμαυρες».

Η κυριαρχία του Ολυμπιακού στο πρώτο σετ

Ο αγώνας ξεκίνησε με τον Ολυμπιακό να δείχνει την κυριαρχία του στο πρώτο σετ. Οι «ερυθρόλευκες» κατάφεραν να αποκτήσουν από νωρίς ένα προβάδισμα που έφτανε τους τέσσερις πόντους. Παρά τις προσπάθειες των «κιτρινόμαυρων» να αντιδράσουν και να μειώσουν τη διαφορά, ο Ολυμπιακός διατήρησε τον έλεγχο.

Τα κορίτσια του Μπράνκο Κοβάτσεβιτς διεύρυναν περαιτέρω το προβάδισμά τους, φτάνοντας στο 19-12 και αργότερα στο 20-13. Αν και οι φιλοξενούμενες αντέδρασαν μειώνοντας στους τρεις πόντους (22-19), ο Ολυμπιακός δεν άφησε περιθώρια για περαιτέρω ανατροπή και κατέκτησε το σετ με 25-20.

Η αντίδραση της ΑΕΚ και η ισοφάριση

Το δεύτερο σετ εξελίχθηκε σε ένα πραγματικό ντέρμπι, με καμία από τις δύο ομάδες να μην μπορεί να αποκτήσει σημαντική διαφορά. Ο Ολυμπιακός προηγήθηκε αρχικά με τέσσερις πόντους (12-8), ωστόσο η Ένωση αντέδραξε δυναμικά.

Με ένα σερί 4-0, η ΑΕΚ πήρε το προβάδισμα από το 14-11. Οι «κιτρινόμαυρες» έφτασαν για πρώτη φορά στο +2 (18-20), με την Μανιατογιάννη να ξεχωρίζει με τις εξαιρετικές της άμυνες. Τελικά, η ΑΕΚ κατέκτησε το σετ με 25-22, ισοφαρίζοντας σε 1-1.

Απόλυτη υπεροχή της Ένωσης στο τρίτο σετ

Στο τρίτο σετ, η ΑΕΚ κυριάρχησε απόλυτα στο γήπεδο. Αρχικά, δημιούργησε μια διαφορά τεσσάρων πόντων (9-13), με τον Ολυμπιακό να προσπαθεί να αντιδράσει και να μειώνει στον ένα πόντο (15-15). Αυτή ήταν και η μοναδική ουσιαστική αντίδραση των «ερυθρολεύκων» σε αυτό το σετ.

Στη συνέχεια, η Ένωση επέβαλε πλήρως τον ρυθμό της, με τη Λέιβα να είναι ασταμάτητη στην επίθεση. Η διαφορά αυξήθηκε σημαντικά, φτάνοντας ακόμα και στο +6 (18-24). Παρά τις προσπάθειες των γηπεδούχων να μειώσουν με ένα 2-0, η ΑΕΚ ολοκλήρωσε το σετ με 20-25, παίρνοντας προβάδισμα 2-1.

Η τελική επικράτηση και η ιστορική νίκη

Το τέταρο σετ, το οποίο αποδείχθηκε και το τελευταίο, βρήκε την ΑΕΚ να μπαίνει και πάλι πιο δυνατά στον αγώνα. Οι «κιτρινόμαυρες» απέκτησαν από νωρίς ένα προβάδισμα δύο πόντων, το οποίο στη συνέχεια ανέβασαν στους τρεις (6-9). Με τη Λέιβα να συνεχίζει να είναι ασταμάτητη και την Μανιατογιάννη να «σκουπίζει» τα πάντα στην πίσω ζώνη, η ΑΕΚ έδειχνε να οδεύει προς μια άνετη επικράτηση.

Το προβάδισμα έφτασε τους πέντε πόντους (11-16), ωστόσο ο Ολυμπιακός αντέδραξε. Μείωσε αρχικά στους δύο (14-16) και στη συνέχεια στον ένα πόντο (18-19), δημιουργώντας την αίσθηση ότι θα μπορούσε να στείλει το ντέρμπι στο τάι μπρέικ. Ωστόσο, η ΑΕΚ με ένα σερί 3-0 πήρε ξανά προβάδισμα.

Ακόμα και όταν ο Ολυμπιακός μείωσε εκ νέου στους δύο πόντους (20-22 και 21-23), οι «κιτρινόμαυρες» έφτασαν στο 21-24. Με μια επίθεση της Ινβεόνβου, η ΑΕΚ κατέκτησε το σετ με 22-25, εξασφαλίζοντας έτσι τη μεγάλη νίκη με 3-1 σετ.

Οι διαιτητές της αναμέτρησης

Την αναμέτρηση διηύθυναν οι διαιτητές Μυλωνάκης και Λιδωρικιώτη. Χρέη Τσάλεντζ ρέφερι εκτέλεσε ο Κουτσούλας, ενώ Παρατηρητής αγώνα ήταν ο Καλπακτσόγλου.

Με πληροφορίες από: Gazzetta