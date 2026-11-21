Ο Κολοσσός Ρόδου επικράτησε με εμφατικό τρόπο του Προμηθέα Πάτρας, στην αναμέτρηση που διεξήχθη στο κλειστό της Καλλιθέας για την 8η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Η ομάδα της Ρόδου σκόρπισε τον αντίπαλό της, καταγράφοντας μια ευρεία νίκη με τελικό σκορ 100-64. Ο Προμηθέας Πάτρας δεν κατάφερε να εμφανιστεί ανταγωνιστικός, με το αποτέλεσμα να αντικατοπτρίζει πλήρως την εικόνα του αγώνα και την ανωτερότητα των γηπεδούχων.

Η κυριαρχία του Κολοσσού από την αρχή

Οι «θαλασσί» έδειξαν τις επικίνδυνες διαθέσεις τους από την έναρξη του αγώνα, θέτοντας το τέμπο και τον ρυθμό της αναμέτρησης με αποφασιστικότητα. Η ομάδα του Άρη Λυκογιάννη επέβαλε τον δικό της ρυθμό, δημιουργώντας μια σημαντική διαφορά στο σκορ από τα πρώτα κιόλας λεπτά. Η κυριαρχία του Κολοσσού ήταν εμφανής σε όλη τη διάρκεια του πρώτου μέρους, με τους γηπεδούχους να ελέγχουν πλήρως την αναμέτρηση, χωρίς να αφήσουν περιθώρια αντίδρασης στον Προμηθέα.

Μέχρι το τέλος του δεύτερου δεκαλέπτου, ο Κολοσσός Ρόδου είχε ήδη προηγηθεί με τριάντα πόντους διαφορά, με το σκορ να διαμορφώνεται σε 52-22 στο 20ο λεπτό. Αυτή η μεγάλη διαφορά έδειξε από νωρίς την πορεία που θα ακολουθούσε ο αγώνας, με τον Προμηθέα να βρίσκεται σε εξαιρετικά δύσκολη θέση και να αδυνατεί να ακολουθήσει τον ρυθμό των αντιπάλων του.

Η προσπάθεια του Προμηθέα και το τελικό αποτέλεσμα

Μετά την ανάπαυλα του ημιχρόνου, η ομάδα της Αχαΐας επιχείρησε να ανασυνταχθεί και να μαζέψει τη διαφορά, δείχνοντας σημάδια βελτίωσης. Οι προσπάθειές της, ωστόσο, δεν είχαν το επιθυμητό αποτέλεσμα, καθώς ο Κολοσσός συνέχισε να διατηρεί τον έλεγχο και να διευρύνει το προβάδισμά του. Ο Προμηθέας Πάτρας δυσκολεύτηκε να βρει λύσεις στην επίθεση και να περιορίσει την αποτελεσματικότητα των γηπεδούχων, οι οποίοι συνέχισαν να σκοράρουν με συνέπεια.

Η «κατοστάρα» για τον Κολοσσό χτύπησε από νωρίς στην αναμέτρηση, υπογραμμίζοντας την επιθετική του δεινότητα και την άνεση με την οποία έφτασε σε υψηλό σκορ. Ο Προμηθέας, από την πλευρά του, κατόρθωσε με το ζόρι να ξεπεράσει τους 60 πόντους στο σύνολο του αγώνα, γεγονός που δικαιολογεί πλήρως το τελικό σκορ των 100-64 υπέρ του Κολοσσού Ρόδου και την εικόνα πλήρους διάλυσης που παρουσίασε.

Οι πρωταγωνιστές του σαρωτικού Κολοσσού

Για τον σαρωτικό Κολοσσό Ρόδου, ξεχώρισε ο φοβερός και τρομερός Κρούζερ, ο οποίος αναδείχθηκε κορυφαίος σκόρερ της ομάδας του. Ο Κρούζερ σημείωσε 20 πόντους, συμβάλλοντας καθοριστικά στην επιθετική λειτουργία των γηπεδούχων και στην επίτευξη της μεγάλης διαφοράς. Η απόδοσή του ήταν καθοριστική για την επικράτηση του Κολοσσού, καθώς έδωσε τον τόνο στην επίθεση.

Σημαντική ήταν επίσης η συνεισφορά του Γουίλις, ο οποίος πρόσθεσε 15 πόντους στο ενεργητικό του Κολοσσού, δείχνοντας την ικανότητά του στο σκοράρισμα. Ο Καμπερίδης είχε επίσης μια δυναμική παρουσία, σημειώνοντας 13 πόντους ήδη από νωρίς στον αγώνα, επιβεβαιώνοντας την επιθετική πολυφωνία της ομάδας του Άρη Λυκογιάννη. Η συνολική ομαδική προσπάθεια και η αποτελεσματικότητα των παικτών οδήγησαν στην εμφατική νίκη επί του Προμηθέα.

Η απόδοση του Προμηθέα Πάτρας

Από την πλευρά του Προμηθέα Πάτρας, ο μοναδικός παίκτης που κατάφερε να ξεχωρίσει και να δείξει κάποια σημάδια αντίστασης ήταν ο Άλεξ Αντετοκούνμπο. Ο Αντετοκούνμπο σημείωσε 11 πόντους, προσπαθώντας να δώσει λύσεις στην επίθεση της ομάδας του και να μειώσει τη διαφορά, όμως η προσπάθειά του δεν ήταν αρκετή για να αλλάξει τη ροή του αγώνα.

Ο Κουλμπόκα έμεινε στους οκτώ πόντους από το πρώτο μέρος της αναμέτρησης, χωρίς να μπορέσει να ανεβάσει την απόδοσή του στη συνέχεια και να βοηθήσει ουσιαστικά την ομάδα του. Η συνολική εικόνα του Προμηθέα ήταν απογοητευτική, με την ομάδα να μην βρίσκει ρυθμό και να μην μπορεί να αντιμετωπίσει την πίεση και την αποτελεσματικότητα του Κολοσσού Ρόδου καθ' όλη τη διάρκεια των τεσσάρων δεκαλέπτων.

Με πληροφορίες από: Athletiko