Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς, προπονητής του Παναθηναϊκού, προχώρησε σε μία ασυνήθιστη κίνηση κατά τη διάρκεια του αγώνα της ομάδας του με το Μαρούσι. Μόλις στα πρώτα τρία λεπτά της αναμέτρησης, ο Σέρβος τεχνικός κάλεσε τάιμ άουτ, εκφράζοντας την έντονη δυσαρέσκειά του. Η απόφασή του αυτή οφειλόταν στην κάκιστη αρχή των «πρασίνων», οι οποίοι είχαν δεχτεί δέκα πόντους σε αυτό το σύντομο χρονικό διάστημα. Ο Ομπράντοβιτς θέλησε να αφυπνίσει τους παίκτες του, οι οποίοι δεν είχαν δείξει την απαιτούμενη συγκέντρωση.

Η προβληματική έναρξη του Παναθηναϊκού

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε την αναμέτρηση με το Μαρούσι με έναν ιδιαίτερα προβληματικό τρόπο. Η ομάδα δεν κατάφερε να βρει ρυθμό στα πρώτα λεπτά του παιχνιδιού, επιτρέποντας στον αντίπαλο να αποκτήσει ένα σημαντικό προβάδισμα. Η αμυντική λειτουργία των «πρασίνων» εμφάνισε σοβαρές αδυναμίες, γεγονός που οδήγησε στην άμεση αντίδραση του προπονητή.

Μέσα σε μόλις τρία λεπτά από την έναρξη του αγώνα, ο Παναθηναϊκός είχε δεχτεί δέκα πόντους από το Μαρούσι. Το σκορ στο ταμπλό, τη στιγμή που ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς αποφάσισε να καλέσει τάιμ άουτ, ήταν 5-10. Αυτή η εξέλιξη έδειχνε μία έλλειψη συγκέντρωσης και αμυντικής προσήλωσης από την πλευρά των παικτών του Παναθηναϊκού.

Η άμεση αντίδραση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς δεν έμεινε ικανοποιημένος από τη συμπεριφορά των παικτών του στο ξεκίνημα του ματς. Η εικόνα της ομάδας στα πρώτα λεπτά του αγώνα με το Μαρούσι τον οδήγησε στο να λάβει άμεσα δράση. Ο έμπειρος προπονητής κάλεσε τάιμ άουτ, χωρίς να περιμένει να περάσει περισσότερος χρόνος από το ρολόι.

Η κίνηση αυτή του Ομπράντοβιτς είχε ως στόχο να «τα... χώσει» στους παίκτες του, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται. Ήθελε να τους μεταφέρει την έντονη δυσαρέσκειά του για την απόδοσή τους και να τους αφυπνίσει. Η άμεση παρέμβασή του ήταν μία προσπάθεια να αλλάξει την πορεία του αγώνα από πολύ νωρίς.

Οι οδηγίες στον πάγκο και η αφύπνιση

Μόλις οι παίκτες συγκεντρώθηκαν στον πάγκο, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς τους «τα... έψαλε». Ο Σέρβος τεχνικός δεν δίστασε να τους μιλήσει σε έντονο ύφος, εκφράζοντας τις απαιτήσεις του. Η συζήτηση στον πάγκο είχε ως βασικό στόχο να επαναφέρει την ομάδα στην πραγματικότητα του αγώνα και να τους υπενθυμίσει τις αγωνιστικές τους υποχρεώσεις.

Ο προπονητής ήθελε να «τους... ξυπνήσει», όπως χαρακτηριστικά ειπώθηκε. Η παρέμβασή του αποσκοπούσε στο να ανακτήσουν οι παίκτες την απαραίτητη συγκέντρωση και να βελτιώσουν την απόδοσή τους. Ο Ομπράντοβιτς προσπάθησε να τους κινητοποιήσει, ώστε να αντιδράσουν στην κακή αρχή και να αλλάξουν την εικόνα τους στο γήπεδο.

Το ζήτημα των φάουλ και η σκλήρυνση του παιχνιδιού

Ένα από τα σημεία στα οποία εστίασε ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς κατά τη διάρκεια του τάιμ άουτ ήταν η χρήση των φάουλ. Ο προπονητής έκανε λόγο για τα φάουλ που δεν είχαν καν χρησιμοποιηθεί από τους παίκτες του Παναθηναϊκού. Αυτή η παρατήρηση υπογράμμιζε την έλλειψη επιθετικότητας και σκληράδας στην άμυνα της ομάδας.

Για να τονίσει το μήνυμά του, ο Ομπράντοβιτς ρώτησε τους παίκτες του με άμεσο τρόπο: «πόσα φάουλ έχουμε; Πείτε μου πόσα». Αυτή η ερώτηση είχε ως στόχο να τους αφυπνίσει και να τους πείσει να συγκεντρωθούν περισσότερο. Ο προπονητής ήθελε να τους ωθήσει να σκληρύνουν το παιχνίδι τους, εφαρμόζοντας μία πιο δυναμική άμυνα και χρησιμοποιώντας τα φάουλ όταν ήταν απαραίτητο, προκειμένου να ανακόψουν τον ρυθμό του αντιπάλου και να προστατεύσουν το καλάθι τους.

Με πληροφορίες από: Athletiko