Το μεγάλο ντέρμπι μπάσκετ της Θεσσαλονίκης ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Άρη, για τη Stoiximan GBL, προσέλκυσε υψηλές παρουσίες από τον αθλητικό οργανισμό του «Δικεφάλου του Βορρά». Ο Γιώργος Σαββίδης και ο Λέο Μάτος βρέθηκαν στα επίσημα του «Παλατακίου», δείχνοντας τη στήριξή τους στην ομάδα μπάσκετ. Η παρουσία τους έστειλε ένα σαφές μήνυμα ενότητας μεταξύ του ποδοσφαιρικού και του μπασκετικού τμήματος του συλλόγου.

Η παρουσία στο «Παλατάκι»

Το Σάββατο 21 Νοεμβρίου 2026, το PAOK Sports Arena, γνωστό και ως «Παλατάκι», φιλοξένησε το σημαντικό ντέρμπι της Stoiximan GBL μεταξύ του ΠΑΟΚ και του Άρη. Η αναμέτρηση αυτή, που μαγνήτισε τα βλέμματα, είχε ως θεατές και μέλη του ποδοσφαιρικού τμήματος του ΠΑΟΚ, υπογραμμίζοντας τη σημασία της για τον ευρύτερο οργανισμό.

Συγκεκριμένα, ο Γιώργος Σαββίδης και ο Λέο Μάτος έφτασαν στο γήπεδο περίπου είκοσι λεπτά πριν από την έναρξη του αγώνα, το τζάμπολ. Η έγκαιρη παρουσία τους έδειξε την αμέριστη στήριξη και το ενδιαφέρον τους για την πορεία της ομάδας μπάσκετ σε αυτή την κρίσιμη αναμέτρηση.

Τα πρόσωπα και οι ρόλοι τους

Ο Γιώργος Σαββίδης, γιος του ιδιοκτήτη της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, κατέχει τη θέση του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της ποδοσφαιρικής ομάδας. Η παρουσία του στα επίσημα του «Παλατακίου» σηματοδότησε την εκπροσώπηση της διοίκησης του ποδοσφαιρικού ΠΑΟΚ στο μπασκετικό ντέρμπι.

Μαζί του βρέθηκε και ο Λέο Μάτος, ο οποίος διατελεί αθλητικός διευθυντής του «Δικεφάλου του Βορρά». Η συμμετοχή του Μάτου στην παρακολούθηση του αγώνα, πλάι στον Γιώργο Σαββίδη, ενίσχυσε την εικόνα της συλλογικής υποστήριξης προς το τμήμα μπάσκετ.

Το μήνυμα ενότητας του ΠΑΟΚ

Η παρουσία των δύο στελεχών του ποδοσφαιρικού ΠΑΟΚ στο ντέρμπι του μπάσκετ θεωρήθηκε ως ένα ισχυρό μήνυμα ενότητας προς κάθε κατεύθυνση. Ο οργανισμός του ΠΑΟΚ, όπως αναφέρθηκε, κινείται πλήρως σε ρυθμούς μπάσκετ ενόψει του σημαντικού αγώνα, με τη μάχη για την πρώτη θέση του πρωταθλήματος της Stoiximan GBL να αποτελεί σημείο αναφοράς για τον σύλλογο.

Αυτή η κίνηση υπογράμμισε την ενότητα που επικρατεί στους «ασπρόμαυρους», δείχνοντας στην πράξη ότι ο σύλλογος, ενωμένος, θα καταβάλει κάθε προσπάθεια για να πρωταγωνιστήσει στο υψηλότερο επίπεδο και να κατακτήσει κορυφές. Η ενότητα όλων των δυνάμεων του ΠΑΟΚ αναδείχθηκε ως πρωταρχικής σημασίας.

Το ντέρμπι της Stoiximan GBL

Το μεγάλο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης μεταξύ ΠΑΟΚ και Άρη αποτελεί μια κρίσιμη αναμέτρηση για το πρωτάθλημα της Stoiximan GBL. Οι παίκτες των δύο ομάδων αγωνίστηκαν υπό το βλέμμα των παρευρισκομένων, μεταξύ των οποίων και οι Γιώργος Σαββίδης και Λέο Μάτος.

Από κοντά παρακολούθησαν τις προσπάθειες των παικτών των προπονητών Αντρέα Τρινκιέρι και Βασίλη Σπανούλη, σε ένα παιχνίδι που είχε ιδιαίτερη σημασία για την πορεία των ομάδων στο πρωτάθλημα.

Άλλες παρουσίες στην αναμέτρηση

Εκτός από τον Γιώργο Σαββίδη και τον Λέο Μάτος, στα επίσημα του γηπέδου βρέθηκε και ο Βαγγέλης Γαλατσόπουλος. Ο κ. Γαλατσόπουλος, παλιός παράγοντας του ΠΑΟΚ και πρώην πρόεδρος του ΕΣΑΚΕ, παρακολούθησε επίσης το παιχνίδι, προσθέτοντας κύρος στην παρουσία των επισήμων.

Η συνολική εικόνα των υψηλών παρουσιών στο «Παλατάκι» ανέδειξε το ενδιαφέρον που προκαλεί το μπασκετικό ντέρμπι και την επιθυμία του οργανισμού του ΠΑΟΚ να δείξει συσπείρωση σε όλα τα τμήματα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Athletiko