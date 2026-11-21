Η ΑΕΚ, αντιμετωπίζοντας χίλια προβλήματα και με αποστολή μόλις εννέα παικτών, έβαλε τέλος στο αρνητικό σερί τεσσάρων ηττών που είχε στη GBL. Η Ένωση πήρε μια μεγάλη εκτός έδρας νίκη στο Ιβανώφειο, επικρατώντας του Ηρακλή στην παράταση με 87-84, με την κανονική διάρκεια του αγώνα να λήγει ισόπαλη 77-77. Οι παίκτες του Ντράγκαν Σάκοτα κατέβαλαν υπεράνθρωπη προσπάθεια, φτάνοντας στην πρώτη τους εκτός έδρας νίκη.

Η μεγάλη νίκη της ΑΕΚ στο Ιβανώφειο

Η επτάψυχη ΑΕΚ, παρά τις σημαντικές απουσίες, άντεξε στην έδρα του Ηρακλή και πανηγύρισε την πρώτη της νίκη στη GBL μετά από τέσσερις σερί ήττες. Με αυτόν τον τρόπο, η Ένωση ανέβηκε στο ρεκόρ 3-5, πιάνοντας τον Γηραιό στη βαθμολογία της GBL. Για τον Ηρακλή, αυτή ήταν η πρώτη ήττα μετά από δύο αγωνιστικές, με το ρεκόρ του να πέφτει επίσης στο 3-5.

Η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα κοίταξε στα «μάτια» τον Ηρακλή, με τον Φρανκ Μπάρτλεϊ να αναδεικνύεται σε μεγάλο πρωταγωνιστή της Ένωσης στην τελική ευθεία του αγώνα. Ο Μπάρτλεϊ υπέγραψε την πρώτη εκτός έδρας νίκη της ομάδας του, η οποία μετρούσε τέσσερις διαδοχικές ήττες στο πρωτάθλημα.

Η εικόνα του αγώνα και οι εναλλαγές στο σκορ

Το παιχνίδι ξεκίνησε με τις δύο ομάδες να δυσκολεύονται επιθετικά, με εντυπωσιακά καρφώματα από τον Φόρεστερ και τον Τζόζεφ να διαμορφώνουν το 6-6 στα μέσα της πρώτης περιόδου. Ο Μέλβιν έδωσε προβάδισμα στον Ηρακλή με τρίποντο για το 9-6 στο έβδομο λεπτό, ενώ ο Τζόζεφ ξεκίνησε εντυπωσιακά, σημειώνοντας όλους τους πόντους της ΑΕΚ μέχρι το 12-9. Ο Τσαλμπούρης ισοφάρισε σε 15-15 με δύο βολές.

Στη συνέχεια, ο Μαστρογιαννόπουλος έγραψε το 36-29 για τον Γηραιό, δύο λεπτά πριν το ημίχρονο. Ο Φόρεστερ διαμόρφωσε το 38-32 στο ημίχρονο, έχοντας φτάσει τους 13 πόντους. Στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου, ο Στάιλς ανέβασε τη διαφορά στο 48-38, με την ΑΕΚ να έχει χάσει τον προσανατολισμό της. Ο Ερτέλ μείωσε σε 52-45 με τρίποντο στο 26ο λεπτό, ενώ η ομάδα του Σάκοτα έφερε το ματς σε απόσταση βολής για το 54-52 χάρη στο καλάθι του Φλιώνη. Ο Τζόζεφ κάρφωσε εντυπωσιακά για το 57-57 στο τέλος της τρίτης περιόδου, μετατρέποντας το παιχνίδι σε θρίλερ.

Οι πρωταγωνιστές της Ένωσης και οι απουσίες

Για την ΑΕΚ, ο Νέλι Τζόσεφ ήταν απολαυστικός, σημειώνοντας 25 πόντους και 13 ριμπάουντ. Ο Φρανκ Μπάρτλεϊ, ο οποίος «κουβάλησε» την ομάδα στα κρίσιμα σημεία, είχε 22 πόντους, 8 ριμπάουντ και 6 ασίστ. Μεγάλη εμφάνιση πραγματοποίησε και ο Ερτέλ, ο οποίος πρόσθεσε 16 πόντους και 8 ασίστ.

Η Ένωση παρατάχθηκε με εννέα παίκτες στον αγώνα, με τους Χαρτώνα και Γυμνόπουλο να βρίσκονται στην εννεάδα. Ο Χαρτώνας μάλιστα ξεκίνησε βασικός για δεύτερο σερί παιχνίδι. Σημαντικές απουσίες για την ΑΕΚ ήταν οι Δημήτρης Κατσίβελης, Κισόν Φίζελ, Ντέρικ Γουίλιαμς, Λούκας Λεκαβίτσιους, Γαίος Σκορδίλης και Γκρεγκ Μπράουν. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Νόλεϊ Τζόζεφ έπαιξε το τελευταίο του παιχνέλα με τη φανέλα της Βασίλισσας, καθώς θα συνεχίσει την καριέρα του στην Κίνα.

Η απάντηση του Ηρακλή και οι κορυφαίοι του

Από την πλευρά του Ηρακλή, πέντε παίκτες είχαν διψήφιο αριθμό πόντων. Ο Φόρεστερ ξεχώρισε, σημειώνοντας 22 πόντους και 13 ριμπάουντ, αναδεικνυόμενος σε κορυφαίο για τον Γηραιό. Ο Λεκιού πρόσθεσε 13 πόντους στην προσπάθεια της ομάδας της Θεσσαλονίκης. Ο Σίλας έφτασε τους 10 πόντους, γράφοντας το 66-59 επτά λεπτά πριν το τέλος της αναμέτρησης.

Κατά τη διάρκεια του ημιχρόνου, οι οπαδοί του Ηρακλή αποδοκίμασαν τον Λαρεντζάκη κατά τη διάρκεια της flash interview, προσθέτοντας ένταση στην ατμόσφαιρα του Ιβανώφειου.

Το φινάλε της κανονικής διάρκειας και η παράταση

Στα τελευταία λεπτά της κανονικής διάρκειας, ο Ερτέλ μείωσε σε 68-65 με ένα ωραίο καλάθι, αλλά ο Φόρεστερ απάντησε άμεσα με κάρφωμα. Ο Μπάρτλεϊ έβαλε μπροστά την Ένωση για το 72-74, ενώ στη συνέχεια σημείωσε ένα ακόμα τρίποντο, φτάνοντας τους δέκα σερί πόντους. Ο Μαστρογιαννόπουλος ισοφάρισε, με τον Μπάρτλεϊ να αστοχεί για τρεις στην τελευταία επίθεση, οδηγώντας το ματς στην παράταση.

Στο έξτρα πεντάλεπτο, ο Μπάρτλεϊ σκόραρε για το 80-81, δίνοντας εκ νέου το προβάδισμα στην ΑΕΚ. Ο Λαρεντζάκης ανέβασε τη διαφορά στο 80-85 στο 43ο λεπτό, και στη συνέχεια, με ένα ακόμα καλάθι για το 82-86 στα οκτώ δευτερόλεπτα, κλείδωσε τη νίκη για την ΑΕΚ. Η Ένωση αντέδραξε έξοχα και με ψυχραιμία όταν ο Ηρακλής είχε προηγηθεί με +10, έχοντας τον Μπάρτλεϊ σε μεγάλη βραδιά στα κρίσιμα σημεία.

Με πληροφορίες από: Newsit, Gazzetta