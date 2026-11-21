Μία νέα σελίδα στη σχέση του με τη Ρεάλ Μαδρίτης άνοιξε ο Ράφαελ Ναδάλ, καθώς εντάχθηκε επίσημα στη διοίκηση του αγαπημένου του συλλόγου. Ο θρυλικός τενίστας αναλαμβάνει πλέον ενεργό διοικητικό ρόλο, έπειτα από απόφαση που έλαβε την έγκριση της έκτακτης γενικής συνέλευσης.

Η υποψηφιότητά του επικυρώθηκε με συντριπτική πλειοψηφία, σηματοδοτώντας την επίσημη είσοδό του στο διοικητικό συμβούλιο. Ο Ναδάλ εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για την εμπιστοσύνη που του δείχθηκε, τονίζοντας παράλληλα τη μεγάλη ευθύνη που αναλαμβάνει.

Η επίσημη επικύρωση του διορισμού

Η παρουσία του Ράφαελ Ναδάλ στο διοικητικό συμβούλιο της Ρεάλ Μαδρίτης έγινε επίσημη το Σάββατο (21/11). Η υποψηφιότητά του έλαβε την έγκριση του 99,5% των εκπροσώπων που συμμετείχαν στην έκτακτη γενική συνέλευση της ομάδας, επιβεβαιώνοντας τη στήριξη του συλλόγου προς τον Ισπανό τενίστα.

Η απόφαση αυτή επικυρώθηκε με συντριπτική πλειοψηφία, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο για τον Ναδάλ και τη Ρεάλ Μαδρίτης. Ο θρυλικός αθλητής αναλαμβάνει πλέον ενεργό διοικητικό ρόλο, με στόχο να συνεισφέρει στην πορεία του συλλόγου.

Η μακρά σχέση με τον σύλλογο

Η συγκεκριμένη εξέλιξη δεν αποτελεί έκπληξη για όσους γνωρίζουν τη στενή σχέση του Ράφαελ Ναδάλ με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Ο Ισπανός τενίστας είναι επίτιμο μέλος του συλλόγου από το 2011, γεγονός που υπογραμμίζει τους ισχυρούς δεσμούς του με την ομάδα.

Η είσοδός του στη διοίκηση προέκυψε έπειτα από πρωτοβουλία του προέδρου της Ρεάλ Μαδρίτης, Φλορεντίνο Πέρεθ. Αυτή η κίνηση ενισχύει περαιτέρω τη σύνδεση του Ναδάλ με τον αγαπημένο του σύλλογο, προσδίδοντας του πλέον και διοικητικό ρόλο.

Το πρώτο μήνυμα και η υποδοχή

Στην πρώτη του δημόσια τοποθέτηση μετά την εκλογή του, ο Ράφαελ Ναδάλ έγινε δεκτός με θερμό χειροκρότημα. Ο θρυλικός τενίστας εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για την εμπιστοσύνη που του έδειξαν, τονίζοντας τη σημασία της νέας του θέσης.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε πως στόχος του είναι να συνεισφέρει ενεργά στην προσπάθεια διατήρησης της Ρεάλ Μαδρίτης στην κορυφή του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Η δέσμευσή του αυτή υπογραμμίζει την αφοσίωσή του στον σύλλογο και την πρόθεσή του να συμβάλει στην επιτυχία του.

Οι δηλώσεις του θρυλικού τενίστα

Ο Ράφαελ Ναδάλ, στην πρώτη του ομιλία ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Είναι μεγάλη τιμή και μεγάλη πηγή ικανοποίησης. Είναι μεγάλη ευθύνη να είμαι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ρεάλ Μαδρίτης.»

Συνεχίζοντας, αναφέρθηκε στην ιδιαίτερη σχέση που έχει ο σύλλογος με τους φιλάθλους του: «Αυτός ο σύλλογος περνάει από τους γονείς στα παιδιά και ενώνει τους ανθρώπους. Για μένα, με ενώνει με την οικογένεια και τους φίλους μου να παρακολουθούμε τους αγώνες μαζί. Είναι μεγάλη τιμή και πηγή ικανοποίησης.»

Ο Ισπανός τενίστας τόνισε την πλήρη επίγνωση της ευθύνης που αναλαμβάνει: «Έχω πλήρη επίγνωση της ευθύνης, επειδή η Ρεάλ Μαδρίτης είναι ένα παγκόσμιο εμπορικό σήμα. Είναι μια τεράστια ευθύνη και την αποδέχομαι, ώστε με την πάροδο του χρόνου να μπορώ να μαθαίνω και να συμβάλλω στη διασφάλιση ότι αυτός ο σύλλογος θα παραμείνει ο καλύτερος στον κόσμο.»

Κλείνοντας τις δηλώσεις του, ο Ναδάλ υπογράμμισε τη δέσμευσή του για το μέλλον του συλλόγου: «Θα εργαστώ για να διασφαλίσω ότι τα πράγματα θα παραμείνουν όπως είναι: ένας επιτυχημένος σύλλογος, και ότι θα συνεχίσει να είναι έτσι και τα επόμενα χρόνια. Ζήτω η Μαδρίτη!»

Με πληροφορίες από: Gazzetta