Η ΑΕΛ επέστρεψε στις νίκες επικρατώντας με 2-1 του Αστέρα AKTOR Β, στην αυλαία της 12ης αγωνιστικής της Superbet League 2. Η θεσσαλική ομάδα κατάφερε να διακόψει το αήττητο σερί των Αρκάδων και αναρριχήθηκε, έστω προσωρινά, στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας. Η επικράτηση αυτή χαρακτηρίστηκε ως «θρίλερ» και επετεύχθη με επεισοδιακό τρόπο.

Η εξέλιξη του πρώτου ημιχρόνου

Οι φιλοξενούμενοι από την Τρίπολη είχαν την πρώτη μεγάλη ευκαιρία για να πάρουν το προβάδισμα μόλις στο 3ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Γραμμένος έφυγε μόνος του στην αντεπίθεση, απέφυγε τον Τσελεπίδη και με ένα δυνατό σουτ υποχρέωσε τον τερματοφύλακα της ΑΕΛ, Βενετικίδη, σε δύσκολη απόκρουση. Ο ίδιος γκολκίπερ χρειάστηκε να επέμβει ξανά στο 28ο λεπτό, αποκρούοντας την μπάλα σε κεφαλιά επιθετικού των φιλοξενούμενων, κρατώντας το μηδέν για την ομάδα του.

Τρία λεπτά αργότερα, στο 31', οι γηπεδούχοι βρήκαν δίχτυα, αλλά το γκολ ακυρώθηκε ως οφσάιντ. Ο Αγαπάκης σέντραρε από δεξιά, ο Νίτσος σκόραρε, ωστόσο ο βοηθός σήκωσε τη σημαία του, σε μία οριακή φάση που προκάλεσε συζητήσεις. Ωστόσο, το γκολ των «βυσσινί» μέτρησε στο 37ο λεπτό, όταν σε μία φάση «καρμπόν», ο Αγαπάκης σέντραρε ξανά από δεξιά και ο Καμπετσής με ψηλοκρεμαστή κεφαλιά έστειλε την μπάλα στη συμβολή των δοκαριών και στα δίχτυα, ανοίγοντας το σκορ σε 1-0. Κατά τη διάρκεια του πρώτου μέρους, ο Καράδαλης στο 27' και ο Λέλεκας στο 44' αντίκρισαν την κίτρινη κάρτα.

Το δεύτερο μέρος και η ισοφάριση

Στο δεύτερο ημίχρονο, ο ρυθμός της αναμέτρησης είχε πέσει αισθητά, με τη μοναδική αξιοσημείωτη στιγμή να είναι ένα άστοχο σουτ του Μεταξά στο 57ο λεπτό. Ωστόσο, από το 70ό λεπτό και έπειτα, το ματς μετατράπηκε σε ένα πραγματικό «ροντέο», με τις δύο ομάδες να ανεβάζουν την ένταση και τις ευκαιρίες.

Στο 71ο λεπτό, ο Αστέρας AKTOR Β κατάφερε να φέρει το παιχνίδι στα ίσα. Ο Πομόνης σέντραρε από αριστερά, ο Γραμμένος έπιασε μια καρφωτή κεφαλιά χωρίς ισορροπία και ο Κόλα με δεύτερη προσπάθεια ισοφάρισε σε 1-1, δίνοντας νέα τροπή στην αναμέτρηση. Νωρίτερα, στο 62ο λεπτό, ο Τριανταφυλλόπουλος είχε δεχθεί κίτρινη κάρτα.

Η επίμαχη φάση και το ακυρωθέν γκολ

Η αναμέτρηση σημαδεύτηκε από μία επίμαχη φάση στο 76ο λεπτό, όταν ο δεύτερος βοηθός διαιτητή, Τοροσιάδης, προερχόμενος από την ΕΠΣ Μακεδονίας, υπέπεσε σε σοβαρό λάθος, ακυρώνοντας γκολ της ΑΕΛ. Σε εκτέλεση κόρνερ, ο Τσελεπίδης έπιασε την κεφαλιά και ο Νοικοκυράκης με δεύτερη προσπάθεια σκόραρε. Ωστόσο, το τέρμα ακυρώθηκε, παρότι ο Μπουλούλης κάλυπτε τον σκόρερ τουλάχιστον ένα μέτρο, προκαλώντας έντονες διαμαρτυρίες από την πλευρά των γηπεδούχων. Στο 78ο λεπτό, ο Τσελεπίδης δέχθηκε κίτρινη κάρτα.

Το νικητήριο τέρμα και η τελική επικράτηση

Παρά την αμφισβητούμενη απόφαση, η ΑΕΛ δεν το έβαλε κάτω και συνέχισε να πιέζει για το νικητήριο γκολ. Τελικά, η επιμονή της ανταμείφθηκε στο 82ο λεπτό. Από εκτέλεση κόρνερ, ο Αλμπάνης έπιασε ένα δυνατό δεξί σουτ εκτός περιοχής, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα και χαρίζοντας τη νίκη στην ομάδα της Λάρισας με τελικό σκορ 2-1. Αυτό το γκολ διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα, εξασφαλίζοντας τους τρεις βαθμούς για τους «βυσσινί».

Το αήττητο σερί του Αστέρα AKTOR Β

Ο Αστέρας AKTOR Β, παρά την ήττα, έδειξε ότι είναι μια ομάδα που μπορεί να βάλει δύσκολα στους αντιπάλους της. Η ομάδα της Τρίπολης είχε ένα εντυπωσιακό αήττητο σερί στα επτά προηγούμενα ματς, γεγονός που αποδεικνύει τη δυναμική της. Η ΑΕΛ ήταν αυτή που κατάφερε να διακόψει αυτό το σερί, σε ένα παιχνίδι που κρίθηκε στις λεπτομέρειες και προσέφερε έντονες συγκινήσεις μέχρι το τελευταίο σφύριγμα.

Με πληροφορίες από: Athletiko