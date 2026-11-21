Η Μάντσεστερ Σίτι έμεινε στο 1-1 με τη Φούλαμ στο Έτιχαντ για την 11η αγωνιστική της Premier League, σε ένα παιχνίδι που την έφερε από νωρίς σε θέση κυνηγού. Οι «Πολίτες» απώλεσαν βαθμούς εντός έδρας, συνεχίζοντας ένα σερί τεσσάρων αγωνιστικών χωρίς νίκη στο πρωτάθλημα. Η Φούλαμ, από την πλευρά της, κατάφερε να αποσπάσει έναν σημαντικό εκτός έδρας βαθμό.

Το προβάδισμα της Φούλαμ και το ακυρωθέν γκολ της Σίτι

Οι Λονδρέζοι πάγωσαν το Έτιχαντ στο 16ο λεπτό, όταν ο Όσκαρ Μπομπ έδωσε την ασίστ και ο Ροντρίγκο Μουνίζ αξιοποίησε την ευκαιρία, ανοίγοντας το σκορ με ένα εξαιρετικό σουτ μέσα από την περιοχή για το 0-1. Αυτή η συνεργασία προήλθε από δύο παίκτες που γνωρίζουν καλά το Έτιχαντ ως αντίπαλοι της Σίτι.

Εννέα λεπτά αργότερα, οι γηπεδούχοι πίστεψαν πως είχαν φέρει το παιχνίδι στα ίσα με τον Έρλινγκ Χάαλαντ. Ωστόσο, ο πανηγυρισμός τους κράτησε λίγο, καθώς το γκολ του Νορβηγού ακυρώθηκε για φάουλ στον τερματοφύλακα, σε μία φάση που σήκωσε συζήτηση. Έτσι, η Φούλαμ πήγε στα αποδυτήρια με το προβάδισμα.

Η απάντηση των «Πολιτών» και η ισοφάριση

Η απάντηση της Μάντσεστερ Σίτι ήρθε τελικά δώδεκα λεπτά μετά την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου. Στο 57ο λεπτό, ο Έλιοτ Άντερσον έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με ένα εντυπωσιακό βολέ, διαμορφώνοντας το 1-1.

Αυτό το γκολ άφησε στην ομάδα του προπονητή Έντσο Μαρέσκα περισσότερο από μισή ώρα για να διεκδικήσει την ανατροπή του σκορ. Ακολούθησαν καλές στιγμές εκατέρωθεν, με τις δύο ομάδες να προσπαθούν να δημιουργήσουν ευκαιρίες.

Αλλαγές και προσπάθειες για ανατροπή

Στο 70ό λεπτό, ο Ραγιάν Σερκί πέρασε στη θέση του Φιλ Φόντεν για τη Μάντσεστερ Σίτι, σε μία προσπάθεια να ενισχυθεί η επιθετική γραμμή. Την ίδια στιγμή, η Φούλαμ προχώρησε σε διπλή αλλαγή, με τους Άντονι Ρόμπινσον και Ούγκο Λάρσον να εισέρχονται στον αγωνιστικό χώρο.

Οι Λονδρέζοι απέσυραν στο τελευταίο τέταρτο του αγώνα και τους δύο πρωταγωνιστές του γκολ τους, πρώτα τον Μπομπ στο 78ο λεπτό και στη συνέχεια τον Μουνίζ στο 83ο λεπτό. Παρά τις προσπάθειες και των δύο ομάδων, το σκορ έμεινε ως είχε μέχρι το τελευταίο σφύριγμα.

Τέταρτη αγωνιστική χωρίς νίκη για τη Σίτι

Το τελικό 1-1 σηματοδοτεί την τέταρτη συνεχόμενη αγωνιστική χωρίς νίκη για τη Μάντσεστερ Σίτι στην Premier League, μετά από τρεις συνεχόμενες ήττες. Η ομάδα του Έντσο Μαρέσκα κινδυνεύει να μείνει ακόμη πιο πίσω από την Άρσεναλ, ούσα αυτή τη στιγμή στο -5 με ένα ματς περισσότερο.

Από την άλλη πλευρά, η Φούλαμ του Άλβαρο Αρμπελόα πήρε έναν σπουδαίο βαθμό απέναντι στους «Πολίτες», επιστρέφοντας στο Λονδίνο με έναν εκτός έδρας βαθμό. Μετά το σφύριγμα της λήξης, αποδοκιμασίες δόνησαν την ατμόσφαιρα στο Έτιχαντ, καθώς η Σίτι βυθίζεται στην βαθμολογία.

Με πληροφορίες από: Athletiko, Gazzetta