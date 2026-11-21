Ο Λάντερς Νόλεϊ ετοιμάζεται να αγωνιστεί για τελευταία φορά με τη φανέλα της ΑΕΚ, στο παιχνίδι της ομάδας κόντρα στον Ηρακλή. Ο Αμερικανός περιφερειακός αναμένεται να αποχωρήσει αμέσως μετά την αναμέτρηση, προκειμένου να συνεχίσει την μπασκετική του σταδιοδρομία σε ομάδα της Κίνας. Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά από περίοδο κατά την οποία ο παίκτης δεν είχε πείσει με τις εμφανίσεις του στο παρκέ, ενώ υπήρχαν και εξωαγωνιστικά ζητήματα.

Ο αποχαιρετισμός του Νόλεϊ στην ΑΕΚ

Η αποχώρηση του Λάντερς Νόλεϊ από την ΑΕΚ ήταν ένα θέμα που είχε απασχολήσει την επικαιρότητα για αρκετές ημέρες. Ο παίκτης δεν κατάφερε να ανταποκριθεί στις προσδοκίες, με τις εμφανίσεις του στο παρκέ να μην κρίνονται ικανοποιητικές. Παράλληλα, αναφέρθηκαν και εξωαγωνιστικά ζητήματα που συνέβαλαν στην απόφαση για την αποχώρησή του από τη «Βασίλισσα».

Το παιχνίδι απέναντι στον Ηρακλή σηματοδοτεί το τέλος της παρουσίας του Νόλεϊ στην Ένωση. Ο Αμερικανός περιφερειακός θα ταξιδέψει στην Κίνα, όπου έχει βρει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, αφήνοντας πίσω του την ελληνική ομάδα. Η μετακίνησή του αυτή αναμένεται να ολοκληρωθεί άμεσα μετά την τελευταία του εμφάνιση.

Τα προβλήματα τραυματισμών που καθυστέρησαν την αποχώρηση

Αν και η αποχώρηση του Νόλεϊ είχε δρομολογηθεί νωρίτερα, μια σειρά από σοβαρά προβλήματα τραυματισμών που αντιμετώπιζε η ΑΕΚ οδήγησαν στην παραμονή του στο ρόστερ για ένα επιπλέον διάστημα. Οι «κιτρινόμαυροι» πλήττονται από σημαντικές απουσίες, γεγονός που ανάγκασε τον προπονητή Ντράγκαν Σάκοτα να διατηρήσει τον Αμερικανό στο rotation της ομάδας.

Ένα από τα πιο σοβαρά πλήγματα για την ΑΕΚ είναι ο τραυματισμός του Μπράουν, ο οποίος υπέστη ρήξη αχιλλείου τένοντα. Αυτή η σοβαρή ζημιά σημαίνει ότι ο πολύτιμος παίκτης θα χάσει ολόκληρη τη σεζόν, δημιουργώντας ένα μεγάλο κενό στην ομάδα και επηρεάζοντας τις επιλογές του προπονητικού επιτελείου.

Η σύνθεση της ΑΕΚ κόντρα στον Ηρακλή

Στο πλαίσιο των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η ομάδα, η ΑΕΚ παρατάχθηκε με περιορισμένο αριθμό παικτών στην αναμέτρηση κόντρα στον Ηρακλή. Συγκεκριμένα, η «Βασίλισσα» αγωνίστηκε με μόλις εννέα παίκτες, γεγονός που υπογραμμίζει το μέγεθος των απουσιών και την ανάγκη για ενίσχυση του ρόστερ.

Στην εννεάδα της ομάδας του Ντράγκαν Σάκοτα συμπεριλήφθηκαν και οι νεαροί Χαρτώνας και Γυμνόπουλος, οι οποίοι κλήθηκαν να καλύψουν τα κενά που δημιουργήθηκαν από τους τραυματισμούς. Η παρουσία τους δείχνει την προσπάθεια της ομάδας να διαχειριστεί τις ελλείψεις με τους διαθέσιμους πόρους.

Οι επόμενες κινήσεις της ΑΕΚ στην αγορά

Με την αποχώρηση του Νόλεϊ και τα συνεχιζόμενα προβλήματα τραυματισμών, η διοίκηση της ΑΕΚ βρίσκεται σε αναζήτηση λύσεων για την ενίσχυση του ρόστερ. Η ομάδα του Σάκοτα έχει ήδη προχωρήσει σε σημαντικές κινήσεις, με την απόκτηση του Γιώργου Καλαϊτζάκη να βρίσκεται σε καλό δρόμο.

Ο Καλαϊτζάκης αναμένεται να καλύψει ένα κενό στην περιφέρεια της ομάδας. Παράλληλα, η ΑΕΚ «σαρώνει» την αγορά για να βρει έναν ακόμα παίκτη που θα μπορεί να προσφέρει λύσεις στις θέσεις «3» και «4». Η αναζήτηση αυτή είναι κρίσιμη για να καλυφθούν οι ανάγκες που έχουν προκύψει και να ενισχυθεί το βάθος του πάγκου.

Με πληροφορίες από: Gazzetta