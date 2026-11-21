Η FIFA ζητά 1,5 δισ. για τα τηλεοπτικά δικαιώματα του Μουντιάλ, με τις εταιρείες να διστάζουν

Η Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου (FIFA) δεν βρίσκει το αναμενόμενο ενδιαφέρον για την πώληση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων μετάδοσης των Παγκοσμίων Κυπέλλων του 2030 και του 2034 στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι απαιτήσεις της FIFA για κάθε διοργάνωση φτάνουν το 1,5 δισεκατομμύριο δολάρια, ποσό που έχει οδηγήσει στην αποχώρηση πολλών μεγάλων εταιρειών media από τη διεκδίκηση. Παρά τις υψηλές απαιτήσεις, ορισμένοι κολοσσοί του streaming, όπως το Netflix, εμφανίζονται πρόθυμοι να εξετάσουν την απόκτηση των δικαιωμάτων.

Οι υψηλές απαιτήσεις της FIFA και η έλλειψη ενδιαφέροντος

Η FIFA έχει θέσει ως αξίωση το ποσό του 1,5 δισεκατομμυρίου δολαρίων για τα δικαιώματα μετάδοσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2030. Αντίστοιχο ποσό ζητείται και για τη διοργάνωση του 2034, ανεβάζοντας το συνολικό ποσό για τα δύο τουρνουά στα τρία δισεκατομμύρια δολάρια. Αυτές οι «αλμυρές» απαιτήσεις έχουν ως αποτέλεσμα την απουσία έντονης κινητικότητας στην αγορά των τηλεοπτικών δικαιωμάτων.

Η ομοσπονδία φέρεται να έχει ενισχύσει τις προσδοκίες της μετά τα ρεκόρ τηλεθέασης που σημειώθηκαν στην φετινή διοργάνωση, η οποία πιθανώς αναφέρεται σε αυτή του 2026. Ωστόσο, η συγκεκριμένη διοργάνωση, που φιλοξενήθηκε στη Βόρεια Αμερική, προσέφερε ιδιαίτερα ευνοϊκές ώρες μετάδοσης για το αμερικανικό τηλεοπτικό κοινό, γεγονός που ενδεχομένως να μην επαναληφθεί με την ίδια ευκολία.

Αποχωρήσεις κορυφαίων δικτύων από τη διεκδίκηση

Ήδη, αρκετές κορυφαίες εταιρείες media στις ΗΠΑ έχουν «κλείσει την πόρτα» στη FIFA. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται η NBCUniversal, η οποία δεν προτίθεται να διεκδικήσει τα δικαιώματα ούτε για το αγγλόφωνο NBC ούτε για το ισπανόφωνο Telemundo. Η αποχώρηση της NBCUniversal προστίθεται σε μια σειρά άλλων σημαντικών αποσύρσεων που σημειώθηκαν τις τελευταίες ημέρες.

Συγκεκριμένα, από τη διεκδίκηση έχουν αποχωρήσει και το ESPN, το CBS Sports, η Skydance, η οποία είναι η μητρική εταιρεία της TNT Sports, καθώς και η Apple και το YouTube. Αυτή η μαζική αποχώρηση των μεγαλύτερων δικτύων των ΗΠΑ υποδηλώνει ότι το ποσό που αξιώνει η FIFA θεωρείται ιδιαίτερα υψηλό, με την πιθανότητα επιστροφής τους να εξαρτάται από μια ενδεχόμενη μείωση των απαιτήσεων.

Το ενδιαφέρον από Netflix, Fox και Amazon

Παρά τις αποχωρήσεις, υπάρχουν ακόμα παίκτες στην αγορά που δείχνουν ενδιαφέρον. Ένας από αυτούς είναι το Fox, το οποίο είχε μεταδώσει και το πρόσφατο Παγκόσμιο Κύπελλο που διεξήχθη στην Αμερική. Το Fox έχει δελεαστεί από τα ιστορικά υψηλά ποσοστά τηλεθέασης που κατέγραψε η διοργάνωση του 2026.

Ο «κολοσσός» του streaming, το Netflix, εμφανίζεται ως ο πλέον πρόθυμος να μην λογαριάζει τα χρήματα. Το Netflix, το οποίο ήδη κατέχει τα τηλεοπτικά δικαιώματα του Παγκοσμίου Κυπέλλου Γυναικών του 2027, φαίνεται πως από εδώ και στο εξής δεν θα διστάσει να αγοράσει κορυφαία αθλητικά γεγονότα ανεξαρτήτως κόστους. Επιπλέον, προσφορά για να ανταγωνιστεί το Netflix έχει καταθέσει και η Amazon, η οποία επίσης αναβαθμίζει συνεχώς την ατζέντα της στον τομέα των σπορ.

Ο ρόλος της Univision στα ισπανόφωνα δικαιώματα

Σε ό,τι αφορά τα ισπανόφωνα δικαιώματα στις Ηνωμένες Πολιτείες, η Univision αναμένεται να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο. Δεδομένου ότι το Telemundo έχει βγει εκτός πλάνου από τη διεκδίκηση, η Univision αποκτά πλεονέκτημα.

Το συγκεκριμένο τηλεοπτικό δίκτυο διαθέτει σαφώς μεγαλύτερη εμβέλεια σε σχέση με το ισπανόφωνο συνδρομητικό Fox Deportes, γεγονός που το καθιστά βασικό υποψήφιο για την απόκτηση των δικαιωμάτων μετάδοσης των Παγκοσμίων Κυπέλλων στην ισπανική γλώσσα.

Συγκριτικά στοιχεία από προηγούμενες διοργανώσεις

Για την διοργάνωση του 2026, η οποία φιλοξενήθηκε στις ΗΠΑ, η Fox και η Telemundo είχαν καταβάλει συνολικά 1,285 δισεκατομμύρια δολάρια για την απόκτηση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων. Το ποσό αυτό ήταν για ένα Παγκόσμιο Κύπελλο που διεξήχθη στη Βόρεια Αμερική και προσέφερε ιδιαίτερα ευνοϊκές ώρες μετάδοσης για το αμερικανικό τηλεοπτικό κοινό.

Η FIFA, ζητώντας τώρα 1,5 δισεκατομμύριο δολάρια για κάθε μία από τις επόμενες δύο διοργανώσεις, δηλαδή για το 2030 και το 2034, ανεβάζει σημαντικά την τιμή, παρά το γεγονός ότι οι συνθήκες μετάδοσης ενδέχεται να μην είναι τόσο ευνοϊκές όσο αυτές του 2026.

Με πληροφορίες από: Athletiko