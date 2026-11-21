Ο ΟΦΗ βρίσκεται σε φάση προετοιμασίας για την επικείμενη αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό, η οποία είναι προγραμματισμένη για την Κυριακή 22 Νοεμβρίου 2026. Το παιχνίδι, που θα διεξαχθεί στο ΟΑΚΑ, αποτελεί μέρος της 11ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League και βρίσκει την κρητική ομάδα με σημαντικές αλλαγές στο δυναμικό της. Συγκεκριμένα, ο ΟΦΗ μετράει δύο επιστροφές, αλλά και τρεις απουσίες, οι οποίες επηρεάζουν κυρίως την επιθετική του γραμμή.

Οι απουσίες που προβληματίζουν τον Χρήστο Κόντη

Ο προπονητής του ΟΦΗ, Χρήστος Κόντης, καλείται να διαχειριστεί σημαντικά προβλήματα ενόψει της αναμέτρησης με τον Παναθηναϊκό. Στο παιχνίδι της Κυριακής, δεν θα έχει στη διάθεσή του δύο βασικούς επιθετικούς, τον Κόντρο και τον Ισέκα. Η απουσία τους δημιουργεί ένα κενό στην επιθετική λειτουργία της ομάδας, καθώς πρόκειται για παίκτες που μπορούν να προσφέρουν λύσεις στο σκοράρισμα.

Πέρα από τους δύο επιθετικούς, εκτός αποστολής βρίσκεται και ο Κρέσιμιρ Κρίζμανιτς. Η τριπλή αυτή απουσία, με δύο εκ των τριών να είναι επιθετικοί, περιορίζει τις επιλογές του τεχνικού επιτελείου και απαιτεί αναπροσαρμογές στο αγωνιστικό πλάνο του ΟΦΗ για τον δύσκολο εκτός έδρας αγώνα. Ο Χρήστος Κόντης θα πρέπει να βρει τις κατάλληλες λύσεις για να καλύψει τα κενά που προκύπτουν.

Επιστροφές στο ρόστερ και ενίσχυση του ΟΦΗ

Στον αντίποδα των απουσιών, ο ΟΦΗ υποδέχεται δύο σημαντικές επιστροφές στο ρόστερ του. Ο Νίκος Χριστογεώργος και ο Γιάννης Αποστολάκης έχουν επανέλθει πλήρως και είναι διαθέσιμοι για τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό. Η επανένταξή τους στην αποστολή προσφέρει επιπλέον επιλογές στον προπονητή Χρήστο Κόντη, ενισχύοντας το βάθος της ομάδας.

Οι δύο αυτοί παίκτες αναμένεται να δώσουν μία διαφορετική δυναμική στην ομάδα, καλύπτοντας εν μέρει τις ανάγκες που προκύπτουν από τις απουσίες άλλων ποδοσφαιριστών. Η παρουσία τους στην αποστολή είναι σημαντική για την προσπάθεια του ΟΦΗ να παρουσιαστεί ανταγωνιστικός στην 11η αγωνιστική της Super League.

Η κρίσιμη αναμέτρηση της 11ης αγωνιστικής

Η αναμέτρηση μεταξύ του ΟΦΗ και του Παναθηναϊκού είναι προγραμματισμένη να διεξαχθεί την Κυριακή, 22 Νοεμβρίου 2026. Ο αγώνας θα φιλοξενηθεί στο Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών (ΟΑΚΑ), την έδρα του Παναθηναϊκού. Πρόκειται για ένα παιχνίδι που εντάσσεται στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής του ελληνικού πρωταθλήματος της Super League, ενός πρωταθλήματος που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Ο ΟΦΗ θα ταξιδέψει στην Αθήνα με στόχο ένα θετικό αποτέλεσμα, παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει λόγω των απουσιών. Η ομάδα του Χρήστου Κόντη θα προσπαθήσει να αξιοποιήσει τις διαθέσιμες λύσεις και την επιστροφή των Χριστογεώργου και Αποστολάκη, προκειμένου να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του αγώνα και να διεκδικήσει βαθμούς.

Η αποστολή του ΟΦΗ για το ΟΑΚΑ

Ο προπονητής Χρήστος Κόντης έχει καταρτίσει την τελική αποστολή των παικτών που θα συμπεριληφθούν στην ομάδα για τον αγώνα της Κυριακής στο ΟΑΚΑ. Η λίστα περιλαμβάνει συνολικά είκοσι τρεις ποδοσφαιριστές, οι οποίοι θα είναι στη διάθεση του τεχνικού για την αναμέτρηση της 11ης αγωνιστικής της Super League.

Στην αποστολή του ΟΦΗ περιλαμβάνονται οι εξής παίκτες: Χριστογεώργος, Λίλο, Κατσίκας, Σιέλης, Κωστούλας, Πούγγουρας, Νικολάου, Ντίκμαν, Αθανασίου, Γκονθάλεθ, Καινουργιάκης, Αποστολάκης, Καραχάλιος, Μπουχαλάκης, Ανδρούτσος, Κανελλόπουλος, Φούντας, Ρομάνο, Νους, Αϊτόρ, Σιτμαλίδης, Χατζηγιοβάνης, Θεοδοσουλάκης. Αυτή η ομάδα θα εκπροσωπήσει τον ΟΦΗ στο κρίσιμο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, προσπαθώντας να ξεπεράσει τις προκλήσεις και να διεκδικήσει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Με πληροφορίες από: Newsit