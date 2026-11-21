Ο Τάκης Μπαλτίδης, επίτιμος πρόεδρος του Απόλλωνα Καλαμαριάς και πατέρας του ιδιοκτήτη της ΠΑΕ, Φώτη Μπαλτίδης, άνοιξε μέτωπο με τους οργανωμένους οπαδούς του συλλόγου. Η αντίδρασή του προκλήθηκε από ένα πανό που ανάρτησαν οι φίλαθλοι στον αγώνα με τον Πανσερραϊκό, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά τους για τη λειτουργία της ομάδας. Ο κ. Μπαλτίδης έδωσε διορία 20 ημερών στους οπαδούς να αναλάβουν την ΠΑΕ, προειδοποιώντας ότι διαφορετικά θα παραδώσει τις μετοχές στον Δήμο και θα αποχωρήσει.

Σκληρή αντίδραση για το πανό

Ο Τάκης Μπαλτίδης αντέδρασε με μια μακροσκελή ανάρτηση στο πανό που αναρτήθηκε από τους οργανωμένους οπαδούς του Απόλλωνα Καλαμαριάς. Το συγκεκριμένο πανό εμφανίστηκε κατά τη διάρκεια του αγώνα με τον Πανσερραϊκό και με αυτό οι φίλαθλοι εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους για τον τρόπο λειτουργίας των «κοκκινόμαυρων».

Ο επίτιμος πρόεδρος του συλλόγου υποστήριξε ότι οι ενέργειες των οπαδών «πριονίζουν» τη θέση του γιου του, Φώτη Μπαλτίδη, ο οποίος είναι ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ. Στην ανάρτησή του, ο κ. Μπαλτίδης έθεσε ευθέως το ερώτημα προς τους οπαδούς, λέγοντας: «Εσείς που ανεβάσατε το πανό, από πού ακριβώς μας διώχνετε;»

Η προειδοποίηση για τις συνέπειες

Ο Τάκης Μπαλτίδης προχώρησε σε μια έντονη προειδοποίηση προς τους οργανωμένους οπαδούς, τονίζοντας τις συνέπειες αν επαναληφθούν παρόμοιες ενέργειες. Δήλωσε χαρακτηριστικά: «Αν ξανανεβάσετε πανό και αν συνεχίσετε να πριονίζετε τα πόδια του προέδρου, που λέγεται Φώτης Μπαλτίδης, είτε σας αρέσει είτε όχι, εγώ θα σας κάνω κάτι που ξέρετε ότι μπορώ. Και σας το λέω από τώρα: θα σας βάλω να τα φάτε!»

Η δήλωση αυτή υπογραμμίζει την αποφασιστικότητα του επίτιμου προέδρου να υπερασπιστεί τον γιο του και τη διοίκηση της ΠΑΕ από αυτό που θεωρεί υπονόμευση. Ο κ. Μπαλτίδης εμφανίστηκε ιδιαίτερα οργισμένος με τη στάση των οπαδών, θεωρώντας ότι οι ενέργειές τους είναι επιζήμιες για τον σύλλογο.

Διορία 20 ημερών και το ενδεχόμενο αποχώρησης

Στο πλαίσιο της αντίδρασής του, ο Τάκης Μπαλτίδης έδωσε μια συγκεκριμένη διορία στους οργανωμένους οπαδούς. Τους κάλεσε να αναλάβουν την ΠΑΕ Απόλλων Καλαμαριάς εντός 20 ημερών. «Σας δίνω διορία 20 ημερών. Αν έχετε τα κότσια, που δεν έχετε, ελάτε να πάρετε την ΠΑΕ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος προειδοποίησε ότι, εάν οι οπαδοί δεν αναλάβουν την ομάδα εντός της δοθείσας προθεσμίας, τότε ο ίδιος θα παραδώσει τις μετοχές στον Δήμο και θα αποχωρήσει από τον σύλλογο. Ο κ. Μπαλτίδης εκτίμησε ότι αυτός θα είναι ο «μόνος τρόπος να διαλυθεί ο σύλλογος και να επιστρέψει στις ερασιτεχνικές κατηγορίες».

Αιχμές για τον ρόλο των οπαδών

Ο επίτιμος πρόεδρος του Απόλλωνα Καλαμαριάς δεν δίστασε να εκφράσει την κριτική του προς τους οπαδούς, αφήνοντας αιχμές για τον τρόπο που δρουν. «Οι ανίκανοι γίνονται ικανοί με δόλιο τρόπο και πονηριές. Πρώτα θα κατηγορήσουμε, γιατί έτσι βρίσκουμε ποιος είναι ο κακός, και μετά έρχεται ο «τίποτας» για να κάνει τον καλό», δήλωσε.

Συνέχισε αμφισβητώντας το δικαίωμα των οπαδών να υποδεικνύουν την πορεία του συλλόγου: «Δεν είστε εσείς οι φίλαθλοι του Απόλλωνα οι μόνοι καλοί στον κόσμο! Και ποιος σας έδωσε το δικαίωμα να υποδεικνύετε τι πρέπει να γίνει και με ποιον τρόπο;» Επίσης, αναφέρθηκε σε «εσείς οι δύο που αποκτήσατε το δικαίωμα να ανεβάζετε πανό και να διώχνετε αυτούς που έχουν ευεργετήσει τον σύλλογο».

Τα οικονομικά δεδομένα της ΠΑΕ

Στο πλαίσιο της ανάρτησής του, ο Τάκης Μπαλτίδης ανέλυσε και τα οικονομικά δεδομένα της ΠΑΕ Απόλλων Καλαμαριάς, θέλοντας να τονίσει το μέγεθος της οικονομικής προσφοράς. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, η ΠΑΕ έχει καταβάλει πάνω από 800.000 ευρώ τους τελευταίους τέσσερις μήνες.

Αυτό το ποσό, όπως εξήγησε, αφορούσε τη δημιουργία της νέας ΠΑΕ, την πραγματοποίηση μεταγραφών και την κάλυψη διαφόρων υποχρεώσεων του συλλόγου. Επιπλέον, ο κ. Μπαλτίδης ανέφερε ότι η ΠΑΕ Απόλλων χρειάζεται τουλάχιστον 90.000 ευρώ κάθε μήνα για την κάλυψη των εξόδων και των πληρωμών της.

Με πληροφορίες από: Athletiko