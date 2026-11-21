Ο Μάρκο Μπετζέκι κατέκτησε την pole position για το Grand Prix Πορτογαλίας στο MotoGP, σημειώνοντας νέο ρεκόρ γύρου στην πίστα του Autodromo Internacional do Algarve. Ο Ιταλός αναβάτης της εργοστασιακής Aprilia σταμάτησε τα χρονόμετρα στο 1:37.201, εξασφαλίζοντας την 15η pole της καριέρας του στη μεγάλη κατηγορία. Στη μάχη των κατατακτηρίων του Πορτιμάο, ο Μαρκ Μάρκεθ θα ξεκινήσει από τη δεύτερη θέση, έχοντας πλέον ένα ιδανικό «match point» για την εξασφάλιση του τίτλου στον σημερινό αγώνα Σπριντ, καθώς ο βασικός του αντίπαλος, Χόρχε Μαρτίν, περιορίστηκε στην έβδομη θέση.

Ο θρίαμβος του Μπετζέκι και το νέο ρεκόρ

Ο Μάρκο Μπετζέκι, αναβάτης της εργοστασιακής Aprilia, κυριάρχησε στις κατατακτήριες δοκιμές του Grand Prix Πορτογαλίας, εξασφαλίζοντας την pole position με μια εκπληκτική επίδοση. Ο Ιταλός σημείωσε νέο ρεκόρ γύρου στο Autodromo Internacional do Algarve, καταγράφοντας χρόνο 1:37.201. Αυτή η επίδοση αποτελεί την 15η pole position στην καριέρα του στη μεγάλη κατηγορία, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική του φόρμα.

Η επίτευξη του ρεκόρ ήρθε στην τελική αντεπίθεση με φρέσκα ελαστικά, όπου ο Μπετζέκι πραγματοποίησε έναν εντυπωσιακό γύρο, κατεβάζοντας το χρονόμετρο κάτω από τον χρόνο του Μαρκ Μάρκεθ. Η διαφορά του από τον δεύτερο ήταν σχεδόν μισό δευτερόλεπτο, συγκεκριμένα 0,494 δευτερόλεπτα, υπογραμμίζοντας την κυριαρχία του.

Η μάχη για τον τίτλο και η θέση του Μαρκ Μάρκεθ

Δίπλα στον Μπετζέκι, στην πρώτη σειρά της εκκίνησης, θα παραταχθεί ο επικεφαλής του πρωταθλήματος, Μαρκ Μάρκεθ. Ο Ισπανός αναβάτης της Ducati Lenovo Team κατέλαβε τη δεύτερη θέση στις κατατακτήριες, μια επίδοση που του δίνει ένα σημαντικό πλεονέκτημα ενόψει του αγώνα Σπριντ.

Ο Μάρκεθ έχει πλέον στα χέρια του ένα ιδανικό «match point» για την εξασφάλιση του τίτλου. Η θέση του στην εκκίνηση, σε συνδυασμό με την επίδοση του βασικού του αντιπάλου, Χόρχε Μαρτίν, ο οποίος περιορίστηκε στην έβδομη θέση, δημιουργεί ευνοϊκές συνθήκες για την κατάκτηση του πρωταθλήματος στον σημερινό αγώνα.

Οι συνθήκες της πίστας και η εξέλιξη των κατατακτηρίων

Οι ελεύθερες δοκιμές ξεκίνησαν με βροχή, ενώ και στο Q1 οι συνθήκες στην πίστα ήταν μεικτές, προσθέτοντας έναν επιπλέον βαθμό δυσκολίας στους αναβάτες. Ωστόσο, για την καθοριστική περίοδο του Q2, η πίστα στέγνωσε πλήρως, επιτρέποντας στους οδηγούς να πιέσουν στο όριο.

Ο Μαρκ Μάρκεθ έθεσε τον ρυθμό από νωρίς στο Q2, καταγράφοντας αρχικά χρόνο 1:38.361 και βελτιώνοντας στη συνέχεια σε 1:38.013 στον επόμενο γύρο. Ο Μπετζέκι απάντησε στο πρώτο του stint, πλησιάζοντας στα 60 χιλιοστά του δευτερολέπτου, πριν πραγματοποιήσει τον εκπληκτικό γύρο που του χάρισε την pole.

Οι υπόλοιποι αναβάτες στην πρώτη δεκάδα

Την πρώτη σειρά του grid συμπλήρωσε ο Φάμπιο Ντι Τζιαναντόνιο με την Ducati της VR46 Racing Team, ο οποίος βρέθηκε 0,622 δευτερόλεπτα πίσω από τον χρόνο της pole position. Στη δεύτερη σειρά της εκκίνησης, στις θέσεις 4, 5 και 6 αντίστοιχα, βρέθηκαν οι Ραούλ Φερνάντεθ της Trackhouse Aprilia, Άλεξ Μάρκεθ της Gresini Ducati και Πέδρο Ακόστα της Red Bull KTM Factory Racing.

Αντίθετα, ο Χόρχε Μαρτίν δεν κατάφερε να ακολουθήσει τον ρυθμό της κορυφής, μένοντας 1,1 δευτερόλεπτο μακριά από τον ομόσταβλό του και θα εκκινήσει από την έβδομη θέση. Για να διατηρήσει ζωντανές τις μαθηματικές του ελπίδες για τον τίτλο, ο Μαρτίν πρέπει να αποτρέψει τον Μάρκεθ από το να συγκεντρώσει δύο βαθμούς περισσότερους από εκείνον στον αγώνα Σπριντ. Εάν ο αγώνας τελειώσει με τις θέσεις εκκίνησης, ο Μαρκ Μάρκεθ στέφεται πρωταθλητής.

Την πρώτη δεκάδα των κατατακτηρίων συμπλήρωσαν οι Φερμίν Αλντεγκέρ της Gresini Ducati, Ζοάν Ζαρκό της LCR Honda και Μπραντ Μπίντερ της Red Bull KTM.

Συμβάντα και αναβάτες από το Q1

Στην 11η θέση των κατατακτηρίων κατετάγη ο Ντιόγκο Μορέιρα, ο Βραζιλιάνος αναβάτης της LCR Honda, ο οποίος είχε περάσει από το Q1 σημειώνοντας τον ταχύτερο χρόνο. Η παρουσία του στο Q2 ήταν αξιοσημείωτη, δεδομένου ότι είχε ένα σφοδρότατο highside στη στροφή 15 λίγο πριν από το τέλος της περιόδου του Q1, ένα συμβάν που προκάλεσε προσωρινά κόκκινη σημαία στην πίστα.

Τη δωδεκάδα των αναβατών που συμμετείχαν στο Q2 έκλεισε ο Ίκερ Λεκουόνα, ολοκληρώνοντας τις προσπάθειες των οδηγών για μια καλή θέση εκκίνησης στον αυριανό αγώνα του Grand Prix Πορτογαλίας.

Με πληροφορίες από: Gazzetta