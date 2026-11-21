Η ΑΕΚ ταξίδεψε στη Θεσσαλονίκη για την αναμέτρηση με τον Ηρακλή, αντιμετωπίζοντας σημαντικά προβλήματα. Η ομάδα βρίσκεται σε μια περίοδο με πολλές δυσκολίες, οι οποίες συνεχίζουν να την ταλαιπωρούν. Ενόψει του αγώνα, η Ένωση θα παραταχθεί με μόλις εννέα διαθέσιμους παίκτες, καθώς στη λίστα των απόντων προστέθηκε και ο Δημήτρης Κατσίβελης.

Σημαντικές απουσίες για την Ένωση

Η Ένωση καλείται να διαχειριστεί ένα μεγάλο αριθμό απουσιών για ακόμη ένα παιχνίδι. Πέντε βασικοί παίκτες έχουν ήδη τεθεί εκτός αγώνα, δημιουργώντας ένα δυσεπίλυτο πρόβλημα για το τεχνικό επιτελείο της ομάδας. Οι απουσίες αυτές περιορίζουν σημαντικά τις επιλογές του προπονητή, Ντράγκαν Σάκοτα, ο οποίος καλείται να αναπροσαρμόσει τα πλάνα του.

Συγκεκριμένα, εκτός αποστολής έχουν μείνει οι Γουίλιαμς, Σκορδίλης, Φίζελ, Λεκαβίτσιους και ο Μπράουν. Οι συγκεκριμένοι αθλητές δεν υπολογίζονται για την αναμέτρηση, γεγονός που επιβαρύνει την κατάσταση της ομάδας. Τα προβλήματα αυτά δεν αφήνουν την ΑΕΚ σε ησυχία, καθώς προστίθενται στις ήδη υπάρχουσες δυσκολίες.

Το πρόβλημα με τον Δημήτρη Κατσίβελη

Στα ήδη υπάρχοντα προβλήματα προστέθηκε και η απουσία του Δημήτρη Κατσίβελη. Ο διεθνής άσος δεν θα μπορέσει να αγωνιστεί στην κρίσιμη αναμέτρηση με τον Ηρακλή. Η απώλεια του Κατσίβελη αποτελεί ένα ακόμα πλήγμα για την ΑΕΚ, καθώς ο παίκτης είναι σημαντικό μέλος της ομάδας.

Ο Κατσίβελης ένιωσε ενοχλήσεις στο πόδι, γεγονός που τον ανάγκασε να μείνει εκτός αγώνα. Ο Ντράγκαν Σάκοτα δεν μπορεί να υπολογίζει στις υπηρεσίες του, κάτι που επιβαρύνει περαιτέρω την κατάσταση της ομάδας. Η απουσία του Κατσίβελη προστίθεται στις ήδη υπάρχουσες, καθιστώντας το έργο του προπονητή ακόμα πιο δύσκολο.

Με εννέα διαθέσιμους παίκτες στο Ιβανώφειο

Μετά και την απώλεια του Δημήτρη Κατσίβελη, η ΑΕΚ θα αγωνιστεί με έναν εξαιρετικά περιορισμένο αριθμό παικτών. Συνολικά, μόνο εννέα αθλητές θα είναι διαθέσιμοι για την αναμέτρηση στο Ιβανώφειο. Η κατάσταση αυτή καθιστά τον αγώνα ιδιαίτερα δύσκολο για την Ένωση, η οποία θα χρειαστεί να υπερβάλλει εαυτόν για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις.

Η ομάδα θα πρέπει να διαχειριστεί τις δυνάμεις της με μεγάλη προσοχή καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού, δεδομένου του περιορισμένου αριθμού των διαθέσιμων επιλογών. Η αναμέτρηση κόντρα στον Ηρακλή αποκτά έτσι έναν ακόμα πιο απαιτητικό χαρακτήρα για την ΑΕΚ, η οποία καλείται να βρει λύσεις εντός του παρκέ.

Η σύνθεση της ομάδας

Οι εννέα παίκτες που θα συγκροτήσουν τη σύνθεση της ΑΕΚ για τον αγώνα είναι οι εξής: Νόλεϊ, Λαρεντζάκης, Φλιώνης, Χαρτώνας, Γυμνόπουλος, Τζόζεφ, Μπάρτλεϊ, Τσαλμπούρης και Ερτέλ. Αυτοί οι αθλητές θα κληθούν να καλύψουν τα κενά που δημιουργούνται από τις πολλαπλές απουσίες και να φέρουν εις πέρας το αγωνιστικό πλάνο.

Η παρουσία τους είναι καθοριστική για την προσπάθεια της ομάδας να ανταπεξέλθει στις συνθήκες του αγώνα και να διεκδικήσει ένα θετικό αποτέλεσμα. Το τεχνικό επιτελείο θα βασιστεί σε αυτούς τους εννέα παίκτες για να αντιμετωπίσει τον Ηρακλή στη Θεσσαλονίκη, παρά τις σημαντικές ελλείψεις.

Ταξίδι εν μέσω ταλαιπωρίας

Η αποστολή της ΑΕΚ στη Θεσσαλονίκη δεν ήταν χωρίς δυσκολίες, καθώς η ομάδα αντιμετώπισε ταλαιπωρία κατά τη διάρκεια του ταξιδιού της. Αυτή η επιπλέον επιβάρυνση έρχεται να προστεθεί στα ήδη υπάρχοντα αγωνιστικά προβλήματα, δημιουργώντας ένα ακόμα πιο απαιτητικό πλαίσιο για την αναμέτρηση.

Παρά τις αντιξοότητες και την ταλαιπωρία, η ΑΕΚ έφτασε στην πόλη για να δώσει το παιχνίδι κόντρα στον Ηρακλή. Η ομάδα προσπαθεί να ξεπεράσει τις προκλήσεις και να επικεντρωθεί στον αγώνα, παρά τις πολλαπλές δυσκολίες που αντιμετωπίζει πριν ακόμα πατήσει το παρκέ του Ιβανώφειου.

Με πληροφορίες από: Athletiko