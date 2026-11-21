Ο ΟΦΗ με τρεις απουσίες στην Αθήνα για την αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό

Ο ΟΦΗ ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για την πρώτη του αναμέτρηση μετά τη διακοπή του Νοεμβρίου, με αντίπαλο τον πρωτοπόρο Παναθηναϊκό. Η ομάδα της Κρήτης θα αντιμετωπίσει τους «πράσινους» στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, την Τετάρτη 22 Νοεμβρίου, στις 17:30. Ο προπονητής Χρήστος Κόντης ανακοίνωσε την αποστολή που θα ταξιδέψει στην πρωτεύουσα, η οποία περιλαμβάνει επιστροφές αλλά και σημαντικές απουσίες.

Επιστροφές στην αποστολή

Στην αποστολή του ΟΦΗ για τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό επιστρέφουν δύο σημαντικά ονόματα. Ο Γιάννης Αποστολάκης και ο Νίκος Χριστογεώργος είναι ξανά διαθέσιμοι, έχοντας ξεπεράσει πλήρως τους τραυματισμούς που τους ταλαιπωρούσαν. Οι δύο ποδοσφαιριστές είχαν ενταχθεί στις προπονήσεις της ομάδας από την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου, δείχνοντας ότι είναι έτοιμοι να αγωνιστούν.

Η παρουσία τους προσθέτει επιλογές στον Χρήστο Κόντη, ενισχύοντας το ρόστερ ενόψει μιας απαιτητικής εκτός έδρας αναμέτρησης. Η επιστροφή τους αποτελεί θετικό στοιχείο για την κρητική ομάδα, καθώς προσφέρουν βάθος και λύσεις σε διάφορες θέσεις.

Οι σημαντικές απουσίες

Από την άλλη πλευρά, ο ΟΦΗ θα παραταχθεί στο ΟΑΚΑ χωρίς τρεις παίκτες, οι οποίοι δεν κατάφεραν να ξεπεράσουν τις ενοχλήσεις τους ή δεν κρίθηκαν σε κατάλληλη αγωνιστική κατάσταση. Εκτός αποστολής βρίσκονται ο Κέναν Κόντρο και ο Κρέσιμιρ Κρίζμανιτς. Αμφότεροι οι ποδοσφαιριστές τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια του αγώνα με τον Ατρόμητο, ο οποίος διεξήχθη στο Ηράκλειο.

Οι δύο παίκτες συνέχισαν τις συνεδρίες φυσικοθεραπείας τους, προσπαθώντας να αποκαταστήσουν πλήρως την υγεία τους. Παρά τις προσπάθειες, δεν ήταν σε θέση να ενσωματωθούν στην αποστολή για την αναμέτρηση της Αθήνας, αφήνοντας κενά στο αγωνιστικό πλάνο του προπονητή.

Η περίπτωση του Άαρον Ισέκα

Στις απουσίες προστίθεται και το όνομα του Άαρον Ισέκα, παρόλο που ο Βέλγος φορ έχει ξεπεράσει τις ενοχλήσεις του και προπονείται κανονικά με την υπόλοιπη ομάδα. Ο Χρήστος Κόντης, ωστόσο, αποφάσισε να μην τον συμπεριλάβει στην αποστολή.

Ο λόγος της μη συμπερίληψης του Ισέκα είναι ότι ο προπονητής θεωρεί πως ο παίκτης δεν βρίσκεται ακόμα στην απαιτούμενη αγωνιστική κατάσταση. Παρά το γεγονός ότι έχει επιστρέψει στις προπονήσεις, κρίθηκε ότι χρειάζεται περισσότερο χρόνο για να φτάσει στο επιθυμητό επίπεδο ετοιμότητας για επίσημο αγώνα.

Η ολοκλήρωση της προετοιμασίας

Η προετοιμασία του ΟΦΗ για την αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό ολοκληρώθηκε με την πρωινή προπόνηση που πραγματοποιήθηκε στο ΒΑΚ. Μετά το πέρας αυτής της προπόνησης, ο τεχνικός της ομάδας, Χρήστος Κόντης, προχώρησε στην ανακοίνωση των ονομάτων που θα αποτελέσουν την αποστολή για το ταξίδι στην Αθήνα.

Η ομάδα επικεντρώθηκε στις τελευταίες λεπτομέρειες του αγωνιστικού πλάνου, προσπαθώντας να είναι όσο το δυνατόν πιο έτοιμη για την αναμέτρηση με τον πρωτοπόρο της Super League. Η προσοχή δόθηκε τόσο στην τακτική προσέγγιση όσο και στην φυσική κατάσταση των διαθέσιμων παικτών.

Η πλήρης λίστα της αποστολής

Αναλυτικά, η αποστολή του ΟΦΗ που θα ταξιδέψει στην Αθήνα για τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό αποτελείται από τους εξής ποδοσφαιριστές:

Χριστογεώργος, Λίλο, Κατσίκας, Σιέλης, Κωστούλας, Πούγγουρας, Νικολάου, Ντίκμαν, Αθανασίου, Γκονθάλεθ, Καινουργιάκης, Αποστολάκης, Καραχάλιος, Μπουχαλάκης, Ανδρούτσος, Κανελλόπουλος, Φούντας, Ρομάνο, Νους, Αϊτόρ, Σιτμαλίδης, Χατζηγιοβάνης, Θεοδοσουλάκης.

Με πληροφορίες από: Gazzetta