Ο Ολυμπιακός γνωστοποίησε την αποστολή του για τον εντός έδρας αγώνα της Κυριακής, 22 Νοεμβρίου 2026, στις 19:00, απέναντι στον Ηρακλή. Η αναμέτρηση διεξάγεται στο στάδιο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» για την 11η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League. Για τους Πειραιώτες, η νίκη θεωρείται μονόδρομος σε αυτή την αναμέτρηση.

Οι απουσίες και οι λύσεις στη μεσαία γραμμή

Ο προπονητής των «ερυθρολεύκων», Ιμανόλ Αλγκουαθίλ, καλείται να διαχειριστεί σημαντικά προβλήματα στη μεσαία γραμμή της ομάδας του. Συγκεκριμένα, η αποστολή δεν περιλαμβάνει τους Έσε, Γκουστάβο Πουέρτα και Τσικίνιο, οι οποίοι αντιμετωπίζουν τραυματισμούς. Αυτές οι απουσίες δημιουργούν ένα κενό στον άξονα, το οποίο ο Βάσκος τεχνικός προσπαθεί να καλύψει με τις επιλογές του.

Προκειμένου να δοθούν λύσεις στα προβλήματα που προέκυψαν, ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ συμπεριέλαβε στην αποστολή τον νεαρό Φίλη, καθώς και τον Σιπιόνι. Και οι δύο παίκτες μπορούν να προσφέρουν εναλλακτικές επιλογές στον άξονα της μεσαίας γραμμής. Επίσης, στην αποστολή βρίσκεται και ο Φρόιλερ, ενισχύοντας περαιτέρω τις διαθέσιμες επιλογές για τον κεντρικό χώρο.

Η επιστροφή στη δράση και ο στόχος της νίκης

Ο Ολυμπιακός επιστρέφει στις υποχρεώσεις του πρωταθλήματος της Super League μετά τη διακοπή των Εθνικών ομάδων. Η ομάδα του Πειραιά στοχεύει αποκλειστικά στη νίκη απέναντι στον Ηρακλή, προκειμένου να διατηρηθεί σε κοντινή απόσταση από την κορυφή της βαθμολογίας. Η αναμέτρηση αυτή είναι κρίσιμη για την πορεία του συλλόγου στο πρωτάθλημα.

Στην προηγούμενη αγωνιστική, οι Πειραιώτες είχαν αναδειχθεί ισόπαλοι με σκορ 1-1 στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Το αποτέλεσμα αυτό καθιστά ακόμη πιο επιτακτική την ανάγκη για τους τρεις βαθμούς απέναντι στον Ηρακλή, ώστε να μην χαθεί περαιτέρω έδαφος στην προσπάθεια για την κατάκτηση του τίτλου.

Η θέση «10» και οι επιλογές του προπονητή

Μία από τις σημαντικότερες αλλαγές που αναμένονται αφορά τη θέση «10», όπου ο Γκουστάβο Σα προβλέπεται να αγωνιστεί. Ο Πορτογάλος μέσος θα αναλάβει ουσιαστικά τον ρόλο του Τσικίνιο, ο οποίος απουσιάζει λόγω τραυματισμού. Η παρουσία του Σα σε αυτή τη θέση αναμένεται να δώσει δημιουργικές λύσεις στην επίθεση των «ερυθρολεύκων».

Επιπλέον, στην αποστολή του Ολυμπιακού για τον αγώνα με τον «Γηραιό» στο «Καραϊσκάκης», προκάλεσε έκπληξη η παρουσία του Κλέιτον. Η συμπερίληψη του Κλέιτον προσθέτει μία ακόμα επιλογή στα χέρια του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ, διευρύνοντας τις τακτικές δυνατότητες της ομάδας ενόψει της αναμέτρησης.

Αναλυτικά η αποστολή των «ερυθρολεύκων»

Η πλήρης λίστα των ποδοσφαιριστών που επέλεξε ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ για την αναμέτρηση με τον Ηρακλή, και η οποία ανακοινώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου 21 Νοεμβρίου 2026, είναι η εξής:

Ορτέγκα, Πόποβιτς, Σάλιακας, Σμαΐλοβιτς, Πιρόλα, Κάρμο, Πέντερσεν, Ρέτσος, Μπρούνο, Τικνιζιάν, Φορτούνης, Σα, Μαρτίνς, Σιπιόνι, Μπέιλι, Φρόιλερ, Ρόκα, Φίλης, Γιάρεμτσουκ, Σίλβα, Γκονζάλες, Κλέιτον, Μάριους.

Με πληροφορίες από: Newsit, Gazzetta