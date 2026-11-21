Ο Τζορτζ Ράσελ εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκειά του για τη συμπεριφορά του Μαξ Φερστάπεν, μετά από ένα συμβάν που έλαβε χώρα μεταξύ τους κατά τη διάρκεια του FP3 στο Grand Prix του Λας Βέγκας. Οι δύο οδηγοί, που θα βρεθούν στην πρώτη σειρά της εκκίνησης, είχαν επαφή στην πίστα, προκαλώντας την παρέμβαση των αγωνοδικών. Η ένταση μεταξύ τους είναι πλέον εμφανής, καθώς διεκδικούν και τη δεύτερη θέση στο πρωτάθλημα οδηγών.

Το συμβάν στις ελεύθερες δοκιμές

Το περιστατικό που προκάλεσε την αντίδραση του Βρετανού οδηγού της Mercedes σημειώθηκε προς το τέλος της τρίτης περιόδου ελεύθερων δοκιμών. Ο Μαξ Φερστάπεν προσπέρασε τον Τζορτζ Ράσελ πριν από τη στροφή 14, με σκοπό να εξασφαλίσει καλύτερη θέση στην πίστα. Ωστόσο, ο Ράσελ επιχείρησε να περάσει ξανά από την εσωτερική πλευρά της στροφής, οδηγώντας σε επαφή μεταξύ των δύο μονοθεσίων.

Οι αγωνοδίκες εξέτασαν το συμβάν και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ο Ολλανδός οδηγός της Red Bull φρέναρε νωρίτερα από το αναμενόμενο και άλλαξε απρόβλεπτα και επικίνδυνα κατεύθυνση ενώ φρέναρε. Ως αποτέλεσμα αυτής της κίνησης, επιβλήθηκε προειδοποίηση στον Μαξ Φερστάπεν. Ο Τζορτζ Ράσελ δήλωσε ότι συμφωνεί με την απόφαση των αγωνοδικών.

Η αντίδραση του Τζορτζ Ράσελ

Μιλώντας στο Sky Sport Italia μετά τις κατατακτήριες δοκιμές, ο Τζορτζ Ράσελ εξήγησε τη θέση του σχετικά με το συμβάν και τη συμπεριφορά του Φερστάπεν. Ο Βρετανός υποστήριξε ότι η συγκεκριμένη συμπεριφορά του Ολλανδού, δηλαδή το να καταστρέφει την προσπάθεια άλλων οδηγών που ξεκινούν γρήγορο γύρο, επαναλαμβάνεται συχνά και απέναντι σε πολλούς άλλους οδηγούς, οι οποίοι την αποδέχονται.

Ο οδηγός της Mercedes ήταν κατηγορηματικός, δηλώνοντας: «Νομίζω ότι η προειδοποίηση ήταν σωστή. Οι κανονισμοί δεν λένε ότι απαγορεύεται να προσπεράσεις κάποιον που ξεκινά τον γύρο του. Όταν, όμως, το κάνεις αυτό, του καταστρέφεις την προσπάθεια. Εκείνος το κάνει κάθε αγωνιστικό τριήμερο, με πολλούς οδηγούς, και όλοι το δέχονται. Δεν πρόκειται να δεχτώ να μου χαντακώνει κάποιος έτσι την προσπάθεια και να κυκλοφορεί σαν να είναι υπεράνω όλων. Οπότε ναι, κάποιος πρέπει να σταθεί απέναντί του».

Η απάντηση του Μαξ Φερστάπεν και η συνέχεια

Οι δύο οδηγοί κλήθηκαν να σχολιάσουν την επαφή τους και στη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε τις κατατακτήριες δοκιμές. Όταν ο Μαξ Φερστάπεν ρωτήθηκε για το συμβάν, η απάντησή του ήταν σύντομη: «Δεν έγινε τίποτα». Από την πλευρά του, ο Τζορτζ Ράσελ επέμεινε στη δική του εκδοχή των γεγονότων, δηλώνοντας: «Δεν υπάρχει καμία σύγχυση. Νομίζω ότι ήταν αρκετά ξεκάθαρο».

Παρά την ένταση, οι δύο οδηγοί θα βρεθούν δίπλα δίπλα στην πρώτη σειρά της εκκίνησης του Grand Prix Λας Βέγκας. Ο Μαξ Φερστάπεν, αν και σημείωσε τον δεύτερο χρόνο στις κατατακτήριες, εξασφάλισε την pole position λόγω της ποινής πέντε θέσεων που επιβλήθηκε στον Κίμι Αντονέλι. Ο Τζορτζ Ράσελ θα εκκινήσει ακριβώς δίπλα του, γεγονός που προμηνύει μια ενδιαφέρουσα μάχη στην αρχή του αγώνα.

Το ιστορικό των εντάσεων και η μάχη του πρωταθλήματος

Η τρέχουσα ένταση μεταξύ Ράσελ και Φερστάπεν φέρνει στη μνήμη παρόμοια περιστατικά που είχαν συμβεί στο παρελθόν. Συγκεκριμένα, θυμίζει τα όσα διαδραματίστηκαν στο Grand Prix Κατάρ του 2024. Τότε, ο Μαξ Φερστάπεν είχε χάσει την pole position έπειτα από ποινή που του επιβλήθηκε για ένα συμβάν με τον Τζορτζ Ράσελ κατά τη διάρκεια των κατατακτήριων δοκιμών.

Εκείνη την περίοδο, ο Βρετανός οδηγός είχε δηλώσει ότι ο Ολλανδός τον είχε απειλήσει πως θα τον έστελνε στον τοίχο. Πλέον, οι δύο τους βρίσκονται ξανά δίπλα δίπλα στην εκκίνηση, με την πρωτοπορία να κρίνεται άμεσα. Πέρα από την pole position, οι δύο οδηγοί διεκδικούν τη δεύτερη θέση στο πρωτάθλημα οδηγών, με τον Φερστάπεν να έχει προβάδισμα 17 βαθμών και να απομένουν τρεις αγώνες για την ολοκλήρωση της σεζόν.

Η εκκίνηση του grand prix Λας Βέγκας

Το Grand Prix Λας Βέγκας αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον, ειδικά μετά τις τελευταίες εξελίξεις και την ένταση μεταξύ των δύο οδηγών της πρώτης σειράς. Η εκκίνηση του αγώνα είναι προγραμματισμένη για τις 06:00 ώρα Ελλάδος, τα ξημερώματα της Κυριακής.

Οι φίλοι της Formula 1 μπορούν να συντονιστούν στις 05:30 στο LIVE του gMotion by Gazzetta και της Ford, προκειμένου να παρακολουθήσουν κάθε λεπτό της δράσης και να μην χάσουν την εξέλιξη της αναμέτρησης, η οποία αναμένεται να είναι ιδιαίτερα συναρπαστική.

Με πληροφορίες από: Gazzetta