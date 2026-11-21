Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται στην τελική ευθεία της προετοιμασίας του ενόψει της αναμέτρησης με την Κηφισιά, η οποία θα διεξαχθεί αύριο, 22 Νοεμβρίου, στις 19:30, στο γήπεδο της Τούμπας. Η ομάδα του Δικεφάλου του Βορρά επιστρέφει στις εγχώριες αγωνιστικές υποχρεώσεις μετά τη διακοπή λόγω των εθνικών ομάδων. Ωστόσο, ο Ιταλός τεχνικός Αλέσιο Λίσι θα κληθεί να διαχειριστεί σημαντικές απουσίες για το παιχνίδι αυτό, που εντάσσεται στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Η προετοιμασία του ΠΑΟΚ για την επανέναρξη

Ο ΠΑΟΚ εισέρχεται στην τελική φάση της προετοιμασίας του, καθώς ετοιμάζεται για την επανέναρξη των εγχώριων αγωνιστικών του υποχρεώσεων. Μετά την περίοδο της διακοπής που οφειλόταν στις υποχρεώσεις των εθνικών ομάδων, ο Δικέφαλος του Βορρά στρέφει πλέον την πλήρη προσοχή του στην επικείμενη αναμέτρηση με την Κηφισιά. Το παιχνίδι αυτό είναι προγραμματισμένο για αύριο, 22 Νοεμβρίου, με ώρα έναρξης τις 19:30, και θα φιλοξενηθεί στο γήπεδο της Τούμπας.

Η αναμέτρηση αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς σηματοδοτεί την 11η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Η ομάδα επιδιώκει να αφήσει πίσω της τη διακοπή και να επανέλθει στους αγωνιστικούς ρυθμούς με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ξεκινώντας τη νέα σειρά απαιτητικών αγώνων του πρωταθλήματος με ένα θετικό αποτέλεσμα.

Το πρόγραμμα της τελευταίας προπόνησης και οι στόχοι

Ο προπονητής του ΠΑΟΚ, Αλέσιο Λίσι, μαζί με τους ποδοσφαιριστές του, έχει προγραμματίσει την τελευταία προπόνηση για σήμερα το απόγευμα, στις 17:30. Αυτή η προπόνηση είναι κρίσιμη, καθώς κατά τη διάρκειά της θα καταστρωθούν τα τελικά αγωνιστικά πλάνα που θα εφαρμοστούν στον αγώνα απέναντι στην ομάδα των Βορείων Προαστίων, την Κηφισιά.

Ο Ιταλός τεχνικός θα έχει την ευκαιρία να αξιολογήσει την κατάσταση των παικτών του και να οριστικοποιήσει τη στρατηγική που θα ακολουθήσει η ομάδα. Ο στόχος είναι σαφής: να παρουσιαστεί ο ΠΑΟΚ απόλυτα έτοιμος και συγκεντρωμένος, προκειμένου να διεκδικήσει τη νίκη στην έδρα του και να ξεκινήσει «με το δεξί» τη νέα περίοδο των αγωνιστικών υποχρεώσεων στο πρωτάθλημα.

Οι σημαντικές απουσίες από την αποστολή

Παρά την εντατική προετοιμασία, ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει την Κηφισιά με αρκετές και σημαντικές απουσίες. Στις επιλογές του Αλέσιο Λίσι δεν θα συγκαταλέγονται τέσσερις ποδοσφαιριστές, οι οποίοι παραμένουν εκτός πλάνων για τη συγκεκριμένη αναμέτρηση. Πρόκειται για τους Δημήτρη Πέλκα, Κρίστιαν Γιάκιτς, Δημήτρη Μοναστηρλή και Γκρεγκ Τέιλορ.

Ο λόγος της απουσίας τους είναι κοινός: κανένας εκ των τεσσάρων παικτών δεν έχει καταφέρει να επανέλθει πλήρως σε αγωνιστικούς ρυθμούς. Όλοι τους αντιμετωπίζουν προβλήματα τραυματισμών, γεγονός που τους καθιστά μη διαθέσιμους για το παιχνίδι της 11ης αγωνιστικής. Η απουσία τους αναμένεται να επηρεάσει τις επιλογές του προπονητή, ο οποίος θα χρειαστεί να αναπροσαρμόσει τα πλάνα του.

Η ανακοίνωση της αποστολής και οι προσδοκίες

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση του σημερινού προπονητικού προγράμματος, ο Αλέσιο Λίσι αναμένεται να προβεί στη γνωστοποίηση των ονομάτων των ποδοσφαιριστών που θα απαρτίζουν την αποστολή του ΠΑΟΚ για το κυριακάτικο παιχνίδι στην Τούμπα. Η ανακοίνωση αυτή θα δώσει το τελικό στίγμα για το ποιους παίκτες θα έχει στη διάθεσή του ο Ιταλός τεχνικός για την κρίσιμη αναμέτρηση.

Οι «ασπρόμαυροι» έχουν θέσει ως πρωταρχικό στόχο να μπουν με το δεξί στη νέα, απαιτητική σειρά αγώνων που ακολουθεί στο πρωτάθλημα. Η νίκη επί της Κηφισιάς στην έδρα τους θεωρείται απαραίτητη για να διατηρήσουν τη δυναμική τους και να συνεχίσουν την πορεία τους στη Stoiximan Super League με αυτοπεποίθηση και θετική ψυχολογία.

Με πληροφορίες από: Athletiko