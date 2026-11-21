Η Παρτίζαν του Βελιγραδίου ανακοίνωσε επίσημα την επέκταση της συνεργασίας της με τον προπονητή Ζοάν Πεναρόγια, ο οποίος θα παραμείνει στο τιμόνι της ομάδας μέχρι το καλοκαίρι του 2029. Η απόφαση αυτή, που επιβεβαιώθηκε σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του συλλόγου, αποτελεί έμπρακτη απόδειξη της απόλυτης εμπιστοσύνης στο πρόσωπο του Ισπανού τεχνικού, ο οποίος αναφέρεται επίσης και ως Τζοάν Πενιαρόγια στις ανακοινώσεις.

Η επέκταση της συνεργασίας και το κοινό όραμα

Η διοίκηση της Παρτίζαν προχώρησε στην πρόωρη επέκταση του συμβολαίου του Ζοάν Πεναρόγια, «δένοντας» τον στον πάγκο της ομάδας για τα επόμενα χρόνια, συγκεκριμένα μέχρι το 2029. Η επίσημη ανακοίνωση από τον σύλλογο του Βελιγραδίου, η οποία κοινοποιήθηκε και μέσω του επίσημου λογαριασμού της ομάδας στο X, επιβεβαιώνει αυτή την κίνηση.

Σύμφωνα με την απόφαση που λήφθηκε στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Παρτιζάν, «επιβεβαιώθηκε η απόφαση για την υπογραφή νέου συμβολαίου με τον προπονητή των ασπρόμαυρων, Χουάν Πεναρόγια, παρατείνοντας έτσι τη συνεργασία μέχρι το καλοκαίρι του 2029». Με αυτή την υπογραφή, επιβεβαιώνεται το κοινό όραμα του συλλόγου και του προπονητή στη μάχη για νέες επιτυχίες αντάξιες του ονόματος και των φιλοδοξιών της Παρτιζάν.

Η ανάληψη των ηνίων και η διαχείριση της πίεσης

Ο Ισπανός τεχνικός ανέλαβε τα ηνία της ομάδας τον Δεκέμβριο του 2025, σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη και δύσκολη στιγμή για τον σύλλογο. Η ανάληψη των καθηκόντων του ήρθε αμέσως μετά την αποχώρηση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, σηματοδοτώντας την έναρξη της μετά-Ομπράντοβιτς εποχής.

Παρά τις προκλήσεις, ο Ζοάν Πεναρόγια κατάφερε να διαχειριστεί την πίεση που υπήρχε, να επαναφέρει την ηρεμία εντός της ομάδας και να βάλει ξανά τον σύλλογο στον σωστό δρόμο. Αυτό το έργο αναγνωρίστηκε από τους ιθύνοντες της Παρτίζαν, οδηγώντας στην απόφαση για την επιβράβευσή του με ένα νέο πολυετές συμβόλαιο.

Η πορεία της ομάδας υπό την καθοδήγηση του Πεναρόγια

Το έργο του Πεναρόγια στον πάγκο της Παρτίζαν έχει ήδη φέρει σημαντικά αποτελέσματα. Μέχρι το τέλος της σεζόν κατά την οποία ανέλαβε, οδήγησε τους «ασπρόμαυρους» στους τελικούς της ABA League, δείχνοντας άμεσα την ικανότητά του να φέρνει την ομάδα σε υψηλό επίπεδο.

Στην τρέχουσα σεζόν, η σε μεγάλο βαθμό ανανεωμένη ομάδα της Παρτίζαν έχει καταγράψει απόδοση 7 νικών και 6 ηττών στην αρχή της Euroleague. Παράλληλα, στο περιφερειακό πρωτάθλημα, οι «ασπρόμαυροι» έχουν σημειώσει έξι νίκες και μία αποτυχία, διατηρώντας μια σταθερή πορεία.

Μήνυμα στήριξης παρά τα αρχικά σκαμπανεβάσματα

Η φετινή πορεία της ομάδας ξεκίνησε με μέτρια αποτελέσματα, με την Παρτίζαν να βρίσκεται στο 7-6 στον βαθμολογικό πίνακα της Euroleague. Ωστόσο, οι ιθύνοντες του συλλόγου δεν επηρεάστηκαν από τα πρώτα σκαμπανεβάσματα στην απόδοση της ομάδας.

Αντιθέτως, αναγνωρίζοντας το συνολικό έργο και τη φιλοσοφία του Ζοάν Πεναρόγια, φρόντισαν να στείλουν ένα ξεκάθαρο μήνυμα στήριξης προς όλες τις κατευθύνσεις. Η επέκταση του συμβολαίου του αποτελεί απόδειξη της απόλυτης εμπιστοσύνης της διοίκησης στις ικανότητες του προπονητή και στο κοινό όραμα για το μέλλον του συλλόγου.

Με πληροφορίες από: Athletiko, Gazzetta