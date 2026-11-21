Σοκ προκάλεσε στην Μπάγερν Μονάχου ο σοβαρός τραυματισμός του Χάρι Κέιν, ο οποίος αναμένεται να παραμείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για περίπου τρεις μήνες. Ο Άγγλος επιθετικός υπέστη ρήξη συνδέσμου της συνδέσμωσης στον αριστερό αστράγαλο, σε μια εξέλιξη που φέρνει ξανά στο προσκήνιο τη μυστηριώδη «κατάρα» της Χρυσής Μπάλας. Ο Κέιν γίνεται ο τρίτος διαδοχικός κάτοχος του βραβείου που τραυματίζεται λίγο μετά την παραλαβή του, ακολουθώντας τις περιπτώσεις του Ουσμάν Ντεμπελέ και του Ρόδρι.

Ο σοβαρός τραυματισμός του Χάρι Κέιν

Ο 33χρονος Άγγλος επιθετικός τραυματίστηκε κατά το 15ο λεπτό της αναμέτρησης της Μπάγερν Μονάχου με την Κολωνία, για τη 10η αγωνιστική της Bundesliga. Η φάση του τραυματισμού εκτυλίχθηκε έπειτα από μια χαμηλή σέντρα του Μάικλ Ολίσε, όταν ο Κέιν επιχείρησε να φτάσει στην μπάλα στο δεύτερο δοκάρι.

Εκείνη τη στιγμή, δέχθηκε τάκλιν από τον Γιόελ Σμιντ, ο οποίος κατά τη διάρκεια της προσπάθειάς του χτύπησε τον αριστερό αστράγαλο του επιθετικού της Μπάγερν. Οι πρώτες εκτιμήσεις έδειξαν σοβαρότητα, με τις εξετάσεις του ιατρικού επιτελείου της Μπάγερν να επιβεβαιώνουν τη ρήξη συνδέσμου της συνδέσμωσης στον αριστερό αστράγαλο. Ο αθλητικός διευθυντής των Βαυαρών ανέφερε πως ο Κέιν θα μείνει εκτός δράσης για περίπου τρεις μήνες.

Η «κατάρα» της Χρυσής Μπάλας χτυπά για τρίτη φορά

Ο τραυματισμός του Χάρι Κέιν φέρνει στην επιφάνεια τη συζήτηση για τη λεγόμενη «κατάρα» της Χρυσής Μπάλας, καθώς είναι ο τρίτος στη σειρά κάτοχος του πιο έγκριτου βραβείου του ποδοσφαίρου που αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υγείας. Το φαινόμενο αυτό έχει παρατηρηθεί για τρίτη διαδοχική χρονιά, δημιουργώντας «σκοτεινές» σκέψεις στην αθλητική κοινότητα.

Πριν από τον Κέιν, το 2025, ο Ουσμάν Ντεμπελέ είχε αντιμετωπίσει σοβαρό τραυματισμό, ενώ το 2024, ο Ρόδρι της Μάντσεστερ Σίτι είχε επίσης υποστεί σοβαρή ζημιά λίγο μετά την ανάδειξή του ως κορυφαίου του κόσμου. Η επανάληψη αυτών των περιστατικών έχει προκαλέσει εντύπωση και προβληματισμό.

Η περίπτωση του Ουσμάν Ντεμπελέ το 2025

Πέρυσι, το 2025, ο Ουσμάν Ντεμπελέ της Παρί Σεν Ζερμέν ήταν ο κάτοχος της Χρυσής Μπάλας, ωστόσο η τύχη δεν του χαμογέλασε. Ο Γάλλος άσος βρισκόταν ήδη στα «πιτς» λόγω προβλήματος στον δεξιό οπίσθιο μηριαίο όταν παρέλαβε το βραβείο στο Παρίσι. Ο τραυματισμός αυτός είχε συμβεί σε έναν αγώνα εναντίον της Ουκρανίας, όπου ο Ντεμπελέ μπήκε ως αλλαγή μετά το ημίχρονο, αλλά στο 81ο λεπτό ζήτησε να γίνει αλλαγή λόγω του προβλήματος.

Για περισσότερο από ένα μήνα μετά την τελετή απονομής, ο Ντεμπελέ παρέμεινε εκτός προπονήσεων και αγωνιστικών υποχρεώσεων. Μάλιστα, η Παρί Σεν Ζερμέν είχε κατηγορήσει το ιατρικό επιτελείο της εθνικής Γαλλίας ότι αγνόησε τις συστάσεις του συλλόγου σχετικά με τη φυσική κατάσταση του παίκτη. Ακόμη και μετά την επιστροφή του, στις 4 Νοεμβρίου του 2025, υπέστη νέο τραυματισμό, αυτή τη φορά στη γάμπα του αριστερού ποδιού, και έμεινε εκ νέου εκτός για ένα εικοσαήμερο.

Ο τραυματισμός του Ρόδρι το 2024

Πριν από δύο χρόνια, το 2024, η ίδια μοίρα είχε χτυπήσει και τον μέσο της Μάντσεστερ Σίτι, Ρόδρι. Ο Ισπανός ποδοσφαιριστής αναδείχθηκε κορυφαίος του κόσμου, αλλά λίγο καιρό μετά υπέστη έναν σοβαρό τραυματισμό στο δεξί γόνατο. Συγκεκριμένα, διαγνώστηκε με ρήξη πρόσθιου χιαστού συνδέσμου και βλάβη στον μηνίσκο, σε έναν αγώνα της Premier League μεταξύ των «Πολιτών» και της Άρσεναλ.

Αυτός ο τραυματισμός είχε ως αποτέλεσμα ο Ρόδρι να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση, με τη σεζόν του να τελειώνει ουσιαστικά πρόωρα. Όπως και στην περίπτωση του Ντεμπελέ, ο Ισπανός μέσος παρέλαβε τη Χρυσή Μπάλα ενώ ουσιαστικά βρισκόταν εκτός αγωνιστικής δράσης λόγω του προβλήματος υγείας που αντιμετώπιζε.

Η διαφορά στην περίπτωση του Κέιν

Ενώ τόσο ο Ουσμάν Ντεμπελέ όσο και ο Ρόδρι παρέλαβαν τη Χρυσή Μπάλα ενώ βρίσκονταν ήδη σε περίοδο ανάρρωσης από τραυματισμό, η περίπτωση του Χάρι Κέιν παρουσιάζει μια σημαντική διαφορά. Ο Άγγλος επιθετικός στάθηκε ακόμη πιο άτυχος, καθώς υπέστη τον σοβαρό τραυματισμό του στον αριστερό αστράγαλο μετά την κατάκτηση του βραβείου.

Αυτή η εξέλιξη προσθέτει ένα ακόμη επεισόδιο στη σειρά των μυστηριωδών τραυματισμών που πλήττουν τους κατόχους της Χρυσής Μπάλας, ενισχύοντας την πεποίθηση για την ύπαρξη μιας «κατάρας» που συνοδεύει την υψηλότερη ατομική διάκριση στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο.

Με πληροφορίες από: Athletiko, Gazzetta