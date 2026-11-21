Ο Λορέντσο Σιπιόνι, ο Αργεντινός μέσος του Ολυμπιακού, βρίσκεται ξανά στο προσκήνιο των «ερυθρόλευκων» καθώς οι τραυματισμοί έχουν περιορίσει τις επιλογές του προπονητή Ιμανόλ Αλγουαθίλ στη μεσαία γραμμή. Η καλή κατάσταση του παίκτη στις προπονήσεις, σε συνδυασμό με τις τρέχουσες απουσίες, τον καθιστά βασικό υποψήφιο για την ενδεκάδα του επερχόμενου αγώνα πρωταθλήματος. Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά από μια περίοδο όπου ο Σιπιόνι είχε ελάχιστο χρόνο συμμετοχής υπό τις οδηγίες του Βάσκου τεχνικού.

Η αλλαγή στην τεχνική ηγεσία και η θέση του Σιπιόνι

Από την ημέρα που ο Ολυμπιακός προχώρησε στην αλλαγή προπονητή, αντικαθιστώντας τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ με τον Ιμανόλ Αλγουαθίλ, ο Λορέντσο Σιπιόνι βρέθηκε μεταξύ πάγκου και κερκίδας. Η παρουσία του Αργεντινού μέσου στην αγωνιστική δράση ήταν ιδιαίτερα περιορισμένη κατά τη διάρκεια της θητείας του νέου προπονητή.

Συγκεκριμένα, η μοναδική φορά που ο Σιπιόνι αγωνίστηκε υπό την τεχνική ηγεσία του Αλγουαθίλ ήταν για μόλις τρία λεπτά. Αυτή η συμμετοχή καταγράφηκε στο εκτός έδρας παιχνίδι κυπέλλου του Ολυμπιακού απέναντι στη Μαρκό, ενώ από εκείνη την αναμέτρηση και μετά δεν έχει αγωνιστεί ξανά σε κανέναν άλλο αγώνα της ομάδας.

Οι προηγούμενες συμμετοχές του Αργεντινού μέσου

Η κατάσταση ήταν διαφορετική για τον Λορέντσο Σιπιόνι υπό την προηγούμενη τεχνική ηγεσία, με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στον πάγκο των Πειραιωτών. Τότε, ο Αργεντινός μέσος είχε καταγράψει περισσότερες συμμετοχές και χρόνο παιχνιδιού σε διάφορες διοργανώσεις.

Είχε αγωνιστεί ως αλλαγή στο εκτός έδρας παιχνίδι με τη Ναϊμέγκεν, στο πλαίσιο των προκριματικών του Champions League. Επιπλέον, είχε μπει ως αλλαγή για ένα σύντομο χρονικό διάστημα στον αγώνα κυπέλλου με τον Βόλο. Στο πρωτάθλημα, είχε παίξει για πάνω από ένα μισάωρο κόντρα στον Ατρόμητο, ενώ είχε ξεκινήσει ως βασικός στην αναμέτρηση με τον Αστέρα Τρίπολης.

Τραυματισμοί και επιστροφή στο προσκήνιο

Η τρέχουσα αγωνιστική συγκυρία έχει αλλάξει τα δεδομένα για τον Ιμανόλ Αλγουαθίλ και τις επιλογές του στη μεσαία γραμμή. Οι πρόσφατοι τραυματισμοί των Πουέρτα και Τσικίνιο έχουν μειώσει σημαντικά τις διαθέσιμες λύσεις για τον Βάσκο τεχνικό στο κέντρο του γηπέδου, φέρνοντας τον Σιπιόνι ξανά στο προσκήνιο των σκέψεών του.

Ο Αργεντινός μέσος, παρά τον περιορισμένο χρόνο συμμετοχής του, μπορεί να προσφέρει λύσεις στο κέντρο των «ερυθρόλευκων». Ωστόσο, η συνεισφορά του περιορίζεται στα ματς πρωταθλήματος και κυπέλλου, καθώς δεν έχει συμπεριληφθεί στην ευρωπαϊκή λίστα της ομάδας. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στην επικείμενη αναμέτρηση της άλλης εβδομάδας κόντρα στη Μίλαν.

Η καλή κατάσταση στις προπονήσεις

Ένα θετικό στοιχείο για τον Ιμανόλ Αλγουαθίλ, αλλά και για τον Ολυμπιακό γενικότερα, είναι η αγωνιστική κατάσταση του Λορέντσο Σιπιόνι. Κατά τη διάρκεια των προπονήσεων που πραγματοποιήθηκαν στην περίοδο της διακοπής για τις Εθνικές ομάδες, ο Σιπιόνι έδειξε ότι βρίσκεται σε καλή φόρμα.

Ο Αργεντινός μέσος έχει ανεβάσει σημαντικά την ένταση στις προπονήσεις του, μια εξέλιξη που δεν έχει περάσει απαρατήρητη από τον προπονητή. Με τους τραυματισμούς που έχουν προκύψει, ο Βάσκος τεχνικός έχει πλέον πολλούς περισσότερους λόγους να παρακολουθεί στενά την απόδοση και την ετοιμότητα του Σιπιόνι.

Αναμενόμενη βασική θέση και ευρωπαϊκός προβληματισμός

Με δεδομένο ότι οι διαθέσιμες επιλογές για τη μεσαία γραμμή των Πειραιωτών είναι πλέον περιορισμένες, όλα συνηγορούν στο ότι ο Λορέντσο Σιπιόνι θα ξεκινήσει ως βασικός. Η Κυριακή θα τον βρει στο Καραϊσκάκη, στην αρχική ενδεκάδα του Ολυμπιακού, απέναντι στον Ηρακλή, σε ένα παιχνίδι πρωταθλήματος.

Αντιθέτως, ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ καλείται να βρει διαφορετικές λύσεις για τον αγώνα της άλλης Πέμπτης. Τότε, ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τους Ιταλούς της Μίλαν, στο πλαίσιο της League Phase του Europa League, μια αναμέτρηση στην οποία ο Σιπιόνι δεν μπορεί να αγωνιστεί λόγω της απουσίας του από την ευρωπαϊκή λίστα.

Με πληροφορίες από: Athletiko