Ο Μπάνε Πρέλεβιτς, η εμβληματική μορφή του ΠΑΟΚ στο μπάσκετ, μίλησε για τα δικά του ντέρμπι αιωνίων με τον Άρη, ανακαλώντας μνήμες από μια εποχή που το μπάσκετ της Θεσσαλονίκης βρισκόταν στο απόγειό του. Ο θρυλικός παίκτης, που άφησε εποχή φορώντας τα ασπρόμαυρα, περιέγραψε την ιδιαίτερη ατμόσφαιρα των αγώνων στο Αλεξάνδρειο και τις στιγμές που οδήγησαν στο αξέχαστο σουτ του 1991, το οποίο έμεινε για πάντα στην ιστορία του ελληνικού μπάσκετ.

Η πορεία και οι τίτλοι με τον ΠΑΟΚ

Ο Μπράνισλαβ «Μπάνε» Πρέλεβιτς αγωνίστηκε στον ΠΑΟΚ στο μπάσκετ για δύο περιόδους, αρχικά από το 1988 έως το 1996 και στη συνέχεια τη σεζόν 1999–2000. Κατά τη διάρκεια της θητείας του, καθιερώθηκε ως μία από τις σημαντικότερες μορφές στην ιστορία του συλλόγου, φορώντας το νούμερο 7.

Με τον Δικέφαλο, ο Πρέλεβιτς κατέκτησε σημαντικούς τίτλους, συμβάλλοντας στην κυριαρχία του ΠΑΟΚ σε ευρωπαϊκό και ελληνικό επίπεδο. Συγκεκριμένα, το 1991 πανηγύρισε την κατάκτηση του Κυπέλλου Κυπελλούχων Ευρώπης, ενώ το 1992 οδήγησε την ομάδα στην κορυφή του Πρωταθλήματος Ελλάδας. Ακολούθησαν το Κύπελλο Κόρατς το 1994 και το Κύπελλο Ελλάδας το 1995, ολοκληρώνοντας μια πλούσια συλλογή διακρίσεων.

Η μοναδική ατμόσφαιρα των ντέρμπι αιωνίων

Ο Μπάνε Πρέλεβιτς περιέγραψε τα ντέρμπι ΠΑΟΚ – Άρης της εποχής του ως πιο ρομαντικά, παρά την ένταση που τα χαρακτήριζε. Όπως ανέφερε, ήταν αδύνατο να κυκλοφορήσεις στην πόλη την εβδομάδα πριν από τον αγώνα, γεγονός που κάποια στιγμή οδήγησε την ομάδα να οργανώσει τη διαμονή της σε ξενοδοχείο. Παρ’ όλα αυτά, αυτή η ιδιαίτερη συνθήκη είχε τη δική της μαγεία.

Τα ντέρμπι διεξάγονταν πάντοτε στο Αλεξάνδρειο, με τους φιλάθλους των δύο ομάδων να μοιράζονται τις κερκίδες, χωρισμένοι μόνο από μία γραμμή. Αυτή η συνύπαρξη δημιουργούσε μια εκρηκτική ατμόσφαιρα, με τον ίδιο τον Πρέλεβιτς να θυμάται τους καπνούς στο γήπεδο. Χαρακτηριστικά δήλωσε: «Ψαχνόμασταν να βρούμε το γήπεδο, το οποίο χανόταν σε ένα σύννεφο καπνού», περιγράφοντας το σκηνικό που επικρατούσε στο Παλέ.

Το ιστορικό ντέρμπι του 1991-92 και το σουτ που έγραψε ιστορία

Ένα από τα πιο αξέχαστα ντέρμπι για τον Μπάνε Πρέλεβιτς, που έχει μείνει ανεξίτηλο στη μνήμη των φιλάθλων, είναι αναμφίβολα ο αγώνας Άρης – ΠΑΟΚ της σεζόν 1991–92, με τελικό σκορ 96-99. Το παιχνίδι διεξήχθη στο Αλεξάνδρειο Μέλαθρο, στο πλαίσιο της κανονικής περιόδου του πρωταθλήματος, σε μια εποχή που οι δύο ομάδες της Θεσσαλονίκης κυριαρχούσαν στο ελληνικό μπάσκετ.

Ο αγώνας ήταν συναρπαστικός και η αγωνία κορυφώθηκε όταν οδηγήθηκε στην παράταση. Δέκα δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη της παράτασης, ο Τζον Κόρφας έδωσε προβάδισμα στον ΠΑΟΚ με ένα τρίποντο, διαμορφώνοντας το σκορ σε 94-96. Ωστόσο, ο Παναγιώτης Γιαννάκης ισοφάρισε άμεσα σε 96-96 με επιθετικό ριμπάουντ, αφήνοντας μόλις 3,5 δευτερόλεπτα στο χρονόμετρο.

Στο τάιμ άουτ που ακολούθησε, ο προπονητής του ΠΑΟΚ, Ντούσαν Ίβκοβιτς, σχεδίασε μια μακρινή πάσα στον Κεν Μπάρλοου. Ο Μπάνε Πρέλεβιτς, όμως, ζήτησε να πάρει εκείνος την μπάλα αν η πρώτη επιλογή δεν έβγαινε. Πράγματι, πήρε την μπάλα από την επαναφορά, πέρασε τον Ντίνο Αγγελίδη και σούταρε ένα τρίποντο από τα 9 μέτρα στην εκπνοή του χρόνου. Το σουτ ήταν εύστοχο, διαμορφώνοντας το τελικό 96-99 και χαρίζοντας τη νίκη στον ΠΑΟΚ, σε μια στιγμή που έγραψε ιστορία.

Μια καθοριστική εποχή για το μπάσκετ της Θεσσαλονίκης

Ο Μπάνε Πρέλεβιτς θυμάται επίσης τα πρώτα συγχαρητήρια που δέχτηκε από τον Παναγιώτη Γιαννάκη μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος, γεγονός που υπογραμμίζει το αθλητικό πνεύμα της εποχής. Για τον ίδιο, αλλά και για ολόκληρη την πόλη, το ντέρμπι ΠΑΟΚ – Άρης δεν ήταν απλώς ένα παιχνίδι, αλλά το γεγονός της χρονιάς για όλη τη Θεσσαλονίκη.

Οι δύο ομάδες, μοιράζοντας το Παλέ, δημιουργούσαν μια μοναδική αντιπαλότητα που ξεπερνούσε τα όρια του αθλητισμού, αποτελώντας ένα κορυφαίο κοινωνικό γεγονός. Οι αναμνήσεις του Μπάνε Πρέλεβιτς αναδεικνύουν μια εποχή όπου το πάθος για το μπάσκετ και η αντιπαλότητα των δύο μεγάλων συλλόγων της Θεσσαλονίκης καθόριζαν την αθλητική και κοινωνική ζωή της πόλης.

Με πληροφορίες από: Gazzetta