Το ιατρικό δελτίο για τη δεύτερη μέρα της 13ης αγωνιστικής της EuroLeague δόθηκε στη δημοσιότητα, φέρνοντας στο φως τις απουσίες και τους αμφίβολους παίκτες που θα επηρεάσουν τις ομάδες. Πολλά μεγάλα ονόματα και βασικά στελέχη δεν θα μπορέσουν να αγωνιστούν στις προγραμματισμένες αναμετρήσεις, δημιουργώντας νέα δεδομένα για τους προπονητές και τις στρατηγικές τους. Οι φίλαθλοι της διοργάνωσης παρακολουθούν με ενδιαφέρον τις εξελίξεις, καθώς οι ελλείψεις αυτές ενδέχεται να διαμορφώσουν την εικόνα των αγώνων.

Ο Ολυμπιακός και η Ρεάλ Μαδρίτης με σημαντικές ελλείψεις

Στη «μάχη» που θα δώσει ο Ολυμπιακός κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης, οι «ερυθρόλευκοι» θα παραταχθούν με σημαντικές απουσίες. Συγκεκριμένα, τρεις παίκτες δεν θα είναι διαθέσιμοι για τη συγκεκριμένη αναμέτρηση. Οι Ντόρσεϊ, Μιλουτίνοφ και Μοντέρο δεν υπολογίζονται από το τεχνικό επιτελείο και δεν θα συμμετάσχουν στον αγώνα της 13ης αγωνιστικής της EuroLeague.

Από την πλευρά της Ρεάλ Μαδρίτης, οι απουσίες είναι επίσης εκτεταμένες και αφορούν βασικά στελέχη της ομάδας. Δεν υπολογίζονται οι Καμπάτσο, Ντεκ, Γκαρούμπα και Γιάντουνεν, οι οποίοι δεν θα παίξουν. Επιπλέον, ο Γιουλ είναι αμφίβολος για τη συμμετοχή του στον αγώνα, προσθέτοντας ένα ακόμα ερωτηματικό για την ισπανική ομάδα και τις επιλογές του προπονητή της.

Οι απουσίες στην αναμέτρηση Εφές – Βιλερμπάν

Στο ματς της Εφές κόντρα στη Βιλερμπάν, η τουρκική ομάδα θα στερηθεί τις υπηρεσίες σημαντικών παικτών της. Ο Τζέιμς, ο Κορτντινιέ και ο Φερνάντο δεν θα αγωνιστούν σε αυτή την κρίσιμη αναμέτρηση. Η απουσία τους αναμένεται να επηρεάσει την αγωνιστική εικόνα της Εφές, καθώς πρόκειται για παίκτες που συνεισφέρουν σημαντικά.

Για τους Γάλλους της Βιλερμπάν, επίσης υπάρχουν σημαντικές ελλείψεις που θα επηρεάσουν τη σύνθεση της ομάδας. Οι Μπεγκαρίν, Μπολομπόι και Κέιλ δεν θα μπορέσουν να ενισχύσουν την ομάδα τους στον αγώνα κόντρα στην Εφές. Οι συγκεκριμένοι παίκτες βρίσκονται εκτός αποστολής, αφήνοντας κενά στο ρόστερ των Γάλλων.

Προβλήματα τραυματισμών για Μπαρτσελόνα και Ερυθρό Αστέρα

Στην αναμέτρηση της Μπαρτσελόνα κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα, οι Ισπανοί αντιμετωπίζουν προβλήματα με απουσίες και αμφίβολους παίκτες. Δεν αναμένεται να παίξουν για την Μπαρτσελόνα οι Πάντερ, ο Ευμπουομουάν και ο Γκίμπσον. Αυτοί οι παίκτες δεν είναι διαθέσιμοι για το παιχνίδι, γεγονός που δημιουργεί προκλήσεις για την ομάδα. Παράλληλα, αμφίβολοι για τη συμμετοχή τους είναι οι Μακουντού και Νούνιες, με την κατάστασή τους να παραμένει αβέβαιη μέχρι την τελευταία στιγμή.

Από την άλλη πλευρά, ο Ερυθρός Αστέρας θα έχει και αυτός τις δικές του ελλείψεις στην αναμέτρηση. Εκτός αναμένεται να είναι ο Μονέκε και ο Μιλιένοβιτς, οι οποίοι δεν θα αγωνιστούν. Επιπλέον, ο Μότλεϊ είναι αμφίβολος για το παιχνίδι, προσθέτοντας προβληματισμό στο τεχνικό επιτελείο της σερβικής ομάδας ενόψει της αναμέτρησης με την Μπαρτσελόνα. Οι απουσίες αυτές ενδέχεται να επηρεάσουν την τακτική προσέγγιση των δύο ομάδων.

Οι ελλείψεις σε Παρτίζαν και Μπεσίκτας

Η Παρτίζαν θα αγωνιστεί στη δεύτερη μέρα της 13ης αγωνιστικής της EuroLeague χωρίς δύο παίκτες της, γεγονός που δημιουργεί ένα επιπλέον εμπόδιο. Συγκεκριμένα, η ομάδα θα στερηθεί τις υπηρεσίες του Τόμπσον και του Γουίλις. Και οι δύο παίκτες δεν είναι διαθέσιμοι για το παιχνίδι, αφήνοντας κενά στο ρόστερ της Παρτίζαν και αναγκάζοντας τον προπονητή να αναπροσαρμόσει τα πλάνα του.

Αντίστοιχα, η Μπεσίκτας θα έχει και αυτή τις δικές της απουσίες, οι οποίες αναμένεται να επηρεάσουν την απόδοσή της. Οι Νόουελ και Σισοκό δεν θα μπορέσουν να αγωνιστούν, καθώς δεν υπολογίζονται για την αναμέτρηση. Αυτές οι ελλείψεις αναμένεται να επηρεάσουν τις επιλογές των προπονητών και την εξέλιξη των αγώνων, καθώς οι ομάδες καλούνται να διαχειριστούν την κατάσταση με τους διαθέσιμους παίκτες.

Με πληροφορίες από: Gazzetta