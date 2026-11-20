Την υποψηφιότητά του για την προεδρία της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ) ανακοίνωσε επίσημα ο Τάσος Δελημπαλταδάκης. Οι εκλογές της ΕΟΚ έχουν προγραμματιστεί για τις 20 Δεκεμβρίου, σηματοδοτώντας μια περίοδο αλλαγών για το ελληνικό μπάσκετ. Ο κ. Δελημπαλταδάκης είναι ο δεύτερος υποψήφιος που διεκδικεί τη συγκεκριμένη θέση, μετά τον Παναγιώτη Φασούλα.

Οι εκλογές και το πλαίσιο τους

Οι επικείμενες εκλογές της ΕΟΚ, που θα διεξαχθούν στις 20 Δεκεμβρίου, αναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στον χώρο του ελληνικού μπάσκετ. Η διαδικασία αυτή έρχεται σε μια στιγμή που το άθλημα ετοιμάζεται να «αλλάξει σελίδα», όπως αναφέρεται, μετά το σκάνδαλο που αφορούσε τον Βαγγέλη Λιόλιο.

Με την ανακοίνωση της υποψηφιότητας του κ. Δελημπαλταδάκη, ο αριθμός των επίσημων διεκδικητών της προεδρίας ανέρχεται πλέον σε δύο. Ο πρώτος που είχε εκφράσει την πρόθεσή του να είναι υποψήφιος ήταν ο Παναγιώτης Φασούλας, ενώ τώρα προστίθεται και ο Τάσος Δελημπαλταδάκης.

Η εμπειρία και τα εφόδια του υποψηφίου

Στην ανακοίνωσή του, ο Τάσος Δελημπαλταδάκης τόνισε τα εφόδια με τα οποία ξεκινά την προσπάθειά του για την προεδρία της ΕΟΚ. Όπως δήλωσε, διαθέτει πάνω από 40 χρόνια παρουσίας και εμπειρίας στον χώρο του ελληνικού και διεθνούς μπάσκετ. Αυτή η εμπειρία έχει αποκτηθεί μέσα από πολλές διαφορετικές ιδιότητες, καλύπτοντας όλο το εύρος του αθλήματος.

Ο ίδιος περιέγραψε την απόφασή του να διεκδικήσει την προεδρία ως μια προσπάθεια που ξεκινά με δύναμη, αποφασιστικότητα και, κυρίως, με βαθιά αίσθηση ευθύνης. Η μακρά του πορεία στον χώρο θεωρείται από τον ίδιο ως ένα σημαντικό κεφάλαιο για την υποψηφιότητά του.

Η ηθική δέσμευση και η ανεξαρτησία

Ένα κεντρικό σημείο της δήλωσης του κ. Δελημπαλταδάκη είναι η αναφορά στη «μαζική εμπιστοσύνη» που έλαβε σε προηγούμενες εκλογικές διαδικασίες. Συγκεκριμένα, 397 σωματεία τον τίμησαν με την ψήφο τους όταν διεκδίκησε και πέτυχε την εκλογή του ως ανεξάρτητος υποψήφιος. Τότε, είχε παραθέσει τις ιδέες του για το άθλημα.

Αυτή η εμπιστοσύνη δεν αποτελεί απλώς ένα σημείο αναφοράς για τον ίδιο, αλλά μια «ηθική δέσμευση» την οποία αισθάνεται ότι οφείλει να τιμήσει. Ο υποψήφιος ξεκαθάρισε ότι η προσπάθειά του θα γίνει «χωρίς χρίσματα, εξαρτήσεις και προσωπικές δεσμεύσεις», με μοναδικό γνώμονα το συμφέρον του ελληνικού μπάσκετ.

Κάλεσμα για συνεργασία και κοινό καλό

Ο Τάσος Δελημπαλταδάκης αναγνώρισε ότι υπάρχουν άνθρωποι του μπάσκετ με διαφορετική οπτική των πραγμάτων από τη δική του. Ωστόσο, ζήτησε και από αυτούς να δώσουν σε εκείνον και τους συνεργάτες του την ευκαιρία να δείξουν τι μπορούν να πετύχουν.

Κάλεσε τους πάντες να είναι «αυστηροί αλλά δίκαιοι κριτές», υπογραμμίζοντας ότι όλοι θα προσπαθούν για το κοινό καλό του αθλήματος. Η συνεργασία και η συλλογικότητα αναδείχθηκαν ως βασικές αρχές της προσέγγισής του.

Όραμα για ουσιαστικές αλλαγές και θετικό αποτύπωμα

Ο υποψήψιος πρόεδρος εξέφρασε την ακράδαντη πεποίθησή του ότι, ακόμη και μέσα στο μικρό χρονικό διάστημα που απομένει μέχρι τις επόμενες εκλογές, μπορούν να γίνουν ουσιαστικές αλλαγές. Αυτές οι αλλαγές, όπως ανέφερε, θα έχουν όφελος για τα σωματεία, τους αθλητές, τους προπονητές και ολόκληρη την μπασκετική οικογένεια.

Δήλωσε επίσης ότι δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσει τη φράση «παραλαμβάνουμε καμένη γη» και δεν θα μηδενίσει τα πολλά θετικά στοιχεία του ελληνικού μπάσκετ. Αντιθέτως, αυτά τα θετικά θα αποτελέσουν το κίνητρο και το εφαλτήριο για να προσπαθήσει η ομάδα του να οδηγήσει το άθλημα όσο ψηλότερα γίνεται.

Ο κ. Δελημπαλταδάκης διεκδικεί την ευκαιρία να προσφέρει, να ενώσει δυνάμεις και να αφήσουν όλοι μαζί ένα θετικό αποτύπωμα. Επανέλαβε ότι το ελληνικό μπάσκετ χρειάζεται συνεργασία, συλλογικότητα και πράξεις για την πρόοδό του.

Με πληροφορίες από: Athletiko, Newsit