Η Ρεάλ Μαδρίτης φέρεται να έχει θέσει σε προτεραιότητα την επιστροφή του Νίκο Παζ στην Ισπανία, με τις τελευταίες πληροφορίες να αναφέρουν ότι ο Αργεντινός μεσοεπιθετικός αναμένεται να επιστρέψει στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου» το καλοκαίρι του 2027. Ο νεαρός ποδοσφαιριστής, ο οποίος θεωρείται ένα από τα πιο υποσχόμενα ονόματα στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, είχε παραχωρηθεί αρχικά στην Κόμο το 2024. Η «Βασίλισσα» διατηρεί δικαίωμα επαναγοράς, το οποίο και σκοπεύει να ενεργοποιήσει.

Η επιστροφή του Νίκο Παζ στη Ρεάλ Μαδρίτης

Σύμφωνα με ισπανικό δημοσίευμα, η Ρεάλ Μαδρίτης έχει ως στόχο να φέρει ξανά τον Νίκο Παζ στην Ισπανία το καλοκαίρι του 2027. Οι άνθρωποι του συλλόγου παρακολουθούν στενά την πορεία του ποδοσφαιριστή, ο οποίος αποτελεί ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα ταλέντα παγκοσμίως. Η απόφαση αυτή έρχεται ως φυσική συνέχεια της πορείας του παίκτη και της επιθυμίας της Ρεάλ να τον εντάξει ξανά στο δυναμικό της.

Η ομάδα της Μαδρίτης είχε πάντα στο μυαλό της την προοπτική της επανένταξης του Παζ, ο οποίος είχε υπάρξει μέλος των ακαδημιών του συλλόγου από το 2016 έως το 2024. Η επιστροφή του αναμένεται να «αποκαταστήσει την τάξη», όπως αναφέρεται, φέρνοντας τον παίκτη ξανά στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου» μετά την περίοδο που αγωνίστηκε σε άλλη ομάδα.

Το περίπλοκο deal με την Κόμο

Ο Νίκο Παζ είχε παραχωρηθεί αρχικά στην Κόμο το 2024, στο πλαίσιο ενός περίπλοκου deal. Αυτή η συμφωνία είχε ένα σημαντικό οικονομικό αντίκτυπο για την ιταλική ομάδα, καθώς στοίχισε συνολικά 66 εκατομμύρια ευρώ σε βάθος χρόνου. Η Κόμο, η οποία βρίσκεται υπό την επίβλεψη του Σεσκ Φάμπρεγας, απέκτησε τον Αργεντινό μεσοεπιθετικό με αυτούς τους όρους.

Παρόλα αυτά, η Ρεάλ Μαδρίτης είχε φροντίσει να διατηρήσει το δικαίωμα επαναγοράς του παίκτη. Η ρήτρα αυτή ορίστηκε στο ποσό των 80 εκατομμυρίων ευρώ, εξασφαλίζοντας έτσι τη δυνατότητα της «Βασίλισσας» να τον φέρει πίσω στο μέλλον, εφόσον το επιθυμούσε και ο παίκτης συνέχιζε να εξελίσσεται.

Ενεργοποίηση της ρήτρας και προηγούμενες προσπάθειες

Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσιεύτηκαν από το Deportes COPE, η ρήτρα επαναγοράς αναμένεται να ενεργοποιηθεί το προσεχές καλοκαίρι, δηλαδή το καλοκαίρι του 2027. Οι «Μερένγκες» είχαν εκφράσει την επιθυμία να προχωρήσουν στην επαναγορά του Παζ ήδη από φέτος, δηλαδή το καλοκαίρι του 2026.

Ωστόσο, τόσο ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής όσο και η Κόμο ζήτησαν να τους δοθεί μία επιπλέον σεζόν. Αυτό το αίτημα έγινε σεβαστό, με αποτέλεσμα η επιστροφή του Νίκο Παζ να μετατεθεί για το επόμενο καλοκαίρι, δίνοντας του την ευκαιρία να συνεχίσει την εξαιρετική του πορεία στην ιταλική ομάδα για έναν ακόμη χρόνο.

Οι εντυπωσιακές επιδόσεις του Παζ

Ο Νίκο Παζ συνεχίζει να εντυπωσιάζει με τις επιδόσεις του και την τρέχουσα σεζόν στην Κόμο. Ο Αργεντινός μεσοεπιθετικός έχει καταγράψει εξαιρετικά στατιστικά, μετρώντας έξι γκολ και οκτώ ασίστ σε 14 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις. Αυτές οι επιδόσεις επιβεβαιώνουν την αξία του και δικαιολογούν το ενδιαφέρον της Ρεάλ Μαδρίτης.

Η Κόμο, όπου αγωνίζεται ο Παζ, είναι επίσης η προσεχής αντίπαλος της ΑΕΚ στο Champions League. Ο Νίκο Παζ υπήρξε μέλος των ακαδημιών της Ρεάλ Μαδρίτης από το 2016 έως το 2024, πριν παραχωρηθεί στην Κόμο. Οι Μαδριλένοι, βλέποντας την ανοδική του πορεία, αποφάσισαν να τον φέρουν ξανά στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου», ολοκληρώνοντας έτσι τον κύκλο της εξέλιξής του μακριά από την ομάδα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta