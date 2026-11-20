Ο Ολυμπιακός βρίσκεται στην αγορά για την ενίσχυση της περιφέρειάς του, μετά τον σοβαρό τραυματισμό του Μοντέρο. Οι Πειραιώτες αναζητούν έναν γκαρντ υψηλού επιπέδου, ο οποίος θα μπορέσει να ηγηθεί της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζώκα στην Euroleague. Στο πλαίσιο αυτό, κυκλοφόρησαν σενάρια που συνδέουν τον Ολυμπιακό με τον Κάρλικ Τζόουνς, τον ηγέτη της Παρτιζάν, ωστόσο η σερβική ομάδα έχει ξεκαθαρίσει τη θέση της με κατηγορηματικό τρόπο.

Ο τραυματισμός του Μοντέρο και η αναζήτηση του Ολυμπιακού

Ο σοβαρός τραυματισμός του Μοντέρο έχει αναγκάσει τον Ολυμπιακό να στραφεί στην αγορά των παικτών, αναζητώντας άμεση λύση για την ενίσχυση του ρόστερ του. Η ανάγκη για έναν νέο παίκτη είναι επιτακτική, καθώς η ομάδα χρειάζεται να καλύψει το κενό που δημιουργήθηκε στην περιφέρεια.

Οι Πειραιώτες ψάχνουν έναν γκαρντ που να προέρχεται από το «πάνω ράφι», δηλαδή έναν παίκτη με αποδεδειγμένες ικανότητες και εμπειρία σε υψηλό επίπεδο. Ο συγκεκριμένος παίκτης θα πρέπει να είναι σε θέση να ηγηθεί της περιφέρειας της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζώκα, προσφέροντας λύσεις και καθοδηγώντας το παιχνίδι, ιδιαίτερα στις απαιτητικές αναμετρήσεις της Euroleague.

Το σενάριο για τον Κάρλικ Τζόουνς

Στο πλαίσιο αυτής της αναζήτησης, διάφορα σενάρια άρχισαν να κυκλοφορούν, συνδέοντας τον Ολυμπιακό με τον Κάρλικ Τζόουνς. Ο Τζόουνς είναι ένας παίκτης που θεωρείται ο ηγέτης της Παρτιζάν, γεγονός που τον καθιστά έναν ιδιαίτερα περιζήτητο στόχο για ομάδες που επιδιώκουν να ενισχυθούν ουσιαστικά.

Παρόλα αυτά, η περίπτωση απόκτησης του Κάρλικ Τζόουνς χαρακτηρίζεται ως εξαιρετικά δύσκολη. Η Παρτιζάν έχει εκφράσει τη σαφή της πρόθεση να μην αποχωριστεί τον κορυφαίο της παίκτη, ειδικά σε μια κρίσιμη περίοδο της αγωνιστικής σεζόν, όπου κάθε απώλεια μπορεί να επηρεάσει τους στόχους της ομάδας.

Η κατηγορηματική διάψευση της Παρτιζάν

Την ξεκάθαρη και αμετάκλητη στάση της Παρτιζάν επιβεβαίωσε ο πρόεδρος του σερβικού συλλόγου, Οστόγια Μιχαΐλοβιτς. Ο κ. Μιχαΐλοβιτς προχώρησε σε κατηγορηματική διάψευση όλων των σεναρίων που ήθελαν τον Κάρλικ Τζόουνς να βρίσκεται στη λίστα των προς παραχώρηση παικτών, τονίζοντας με έμφαση ότι ο κορυφαίος γκαρντ της ομάδας δεν πωλείται.

Πιο αναλυτικά, ο Οστόγια Μιχαΐλοβιτς ξεκαθάρισε τη θέση του συλλόγου, δηλώνοντας: «Ο Κάρλικ Τζόουνς έχει υπογράψει συμβόλαιο με εγγυημένες αποδοχές με την Παρτιζάν για τη φετινή και την επόμενη σεζόν, χωρίς ρήτρα αποχώρησης. Είναι ο καλύτερος παίκτης μας και βασιζόμαστε πάνω του για την επίτευξη των αθλητικών μας στόχων αυτή τη σεζόν. Ο σύλλογος δεν ενδιαφέρεται να τον πουλήσει», υπογραμμίζοντας έτσι την αποφασιστικότητα της Παρτιζάν να διατηρήσει τον παίκτη στο δυναμικό της.

Η φετινή απόδοση του Τζόουνς στην Euroleague

Ο Κάρλικ Τζόουνς έχει επιδείξει μια σταθερά υψηλή απόδοση με τη φανέλα της Παρτιζάν κατά τη διάρκεια της τρέχουσας σεζόν στην EuroLeague. Σε 12 αναμετρήσεις στις οποίες έχει λάβει μέρος, ο μέσος όρος συμμετοχής του ανέρχεται στα 27 λεπτά και 44 δευτερόλεπτα ανά παιχνίδι, γεγονός που υποδηλώνει τον κεντρικό του ρόλο στην ομάδα.

Τα στατιστικά του είναι εντυπωσιακά, καθώς ο παίκτης σημειώνει κατά μέσο όρο 14.4 πόντους ανά αγώνα, αποτελώντας έναν από τους βασικούς πυλώνες στο επιθετικό παιχνίδι της Παρτιζάν. Επιπλέον, η συνεισφορά του επεκτείνεται και σε άλλους τομείς, καταγράφοντας 2.9 ριμπάουντ, 5.9 ασίστ και 0.8 κλεψίματα ανά παιχνίδι, στοιχεία που αναδεικνύουν την πολυδιάστατη παρουσία του στο παρκέ και την ικανότητά του να επηρεάζει το αποτέλεσμα σε κάθε πτυχή του αγώνα.

Με πληροφορίες από: Newsit