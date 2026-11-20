Σε μια βραδιά γεμάτη δράση στο NBA, οι Γκρίζλις συνέχισαν το εντυπωσιακό τους σερί, σημειώνοντας την πέμπτη συνεχόμενη νίκη τους. Παράλληλα, οι Μπλέιζερς πανηγύρισαν μια σημαντική εκτός έδρας επικράτηση επί των Μπακς, ενώ οι Νικς κατάφεραν να φύγουν με το «διπλό» από μια δύσκολη αναμέτρηση. Τέλος, οι Σπερς έδειξαν την ανωτερότητά τους στην τελευταία περίοδο, υποτάσσοντας τους Κλίπερς.

Οι Γκρίζλις «διέλυσαν» τους Γουόριορς και συνεχίζουν

Η ομάδα του Μέμφις, οι Γκρίζλις, πανηγύρισε μια εμφατική νίκη απέναντι στους Γουόριορς, επικρατώντας με το ευρύ σκορ 126-98. Αυτή η νίκη σηματοδοτεί την πέμπτη συνεχόμενη για τους Γκρίζλις στο πρωτάθλημα, επιβεβαιώνοντας την ανοδική τους πορεία και τα θετικά αποτελέσματα που καταγράφουν το τελευταίο διάστημα.

Στην αναμέτρηση αυτή, ξεχώρισε για τους νικητές ο Γουέλς, ο οποίος αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ με 22 πόντους, ενώ συνέλεξε και 7 ριμπάουντ. Από την πλευρά των Γουόριορς, ο Μπάσεϊ ήταν αυτός που ξεχώρισε, σημειώνοντας 16 πόντους και κατεβάζοντας 13 ριμπάουντ, σε μια προσπάθεια που ωστόσο δεν ήταν αρκετή για να ανατρέψει την κυριαρχία των αντιπάλων.

Εκτός έδρας νίκη για τους Μπλέιζερς

Οι Μπλέιζερς κατάφεραν να φύγουν με μια σημαντική εκτός έδρας νίκη από την αναμέτρηση με τους Μπακς, επικρατώντας με σκορ 124-114. Η επιτυχία αυτή ήρθε χάρη στην εξαιρετική εμφάνιση του Ντέιμιεν Λίλαρντ, ο οποίος ήταν ο μπροστάρης της ομάδας του.

Ο Αμερικανός σούπερ σταρ ολοκλήρωσε τον αγώνα με μια εντυπωσιακή επίδοση, καταγράφοντας 33 πόντους και 6 ριμπάουντ, οδηγώντας τους Μπλέιζερς προς τη νίκη. Από την πλευρά των ηττημένων Μπακς, ο Χίροου ήταν ο παίκτης που ξεχώρισε, σημειώνοντας 19 πόντους, 4 ριμπάουντ και μοιράζοντας 3 ασίστ.

«Διπλό» για τους Νικς σε ένα ματς-ντέρμπι

Σε ένα παιχνίδι που κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο, οι Νικς κατάφεραν να αποσπάσουν ένα πολύτιμο «διπλό» από την έδρα των Τίμπεργουλβς. Η ομάδα της Νέας Υόρκης επικράτησε με το οριακό σκορ 102-99, δείχνοντας ψυχραιμία στις κρίσιμες στιγμές.

Πρωταγωνιστές για τους Νικς αναδείχθηκαν ο Καρλ-Άντονι Τάουνς και ο Μπράνσον. Ο Τάουνς σημείωσε 22 πόντους και κατέβασε 12 ριμπάουντ, προσφέροντας πολύτιμες λύσεις τόσο στην επίθεση όσο και στην άμυνα. Ο Μπράνσον, από την πλευρά του, ολοκλήρωσε τον αγώνα με 21 πόντους και 7 ασίστ, συμβάλλοντας καθοριστικά στην οργάνωση του παιχνιδιού και την επίτευξη της νίκας.

Οι Σπερς επικράτησαν των Κλίπερς με σερί στην τελευταία περίοδο

Οι Σπερς κατάφεραν να επικρατήσουν των Κλίπερς με σκορ 124-112, χάρη σε ένα εξαιρετικό πρόσωπο που παρουσίασαν στην τελευταία περίοδο της αναμέτρησης. Το παιχνίδι ήταν ιδιαίτερα αμφίρροπο μέχρι το φινάλε του τρίτου δωδεκαλέπτου, με το σκορ να διαμορφώνεται στο 92-88 υπέρ των Σπερς.

Ωστόσο, η ομάδα του Σαν Αντόνιο ανέβασε κατακόρυφα την απόδοσή της στην τελευταία περίοδο, πραγματοποιώντας ένα επιμέρους σερί 32-24. Αυτή η εντυπωσιακή επίδοση τους επέτρεψε να «καθαρίσουν» το ματς και να εξασφαλίσουν τη νίκη απέναντι στους Κλίπερς, δείχνοντας την αποφασιστικότητά τους στα κρίσιμα σημεία του αγώνα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta