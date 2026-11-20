Μια σειρά από άσχημα μαντάτα έχει δεχθεί ο Ολυμπιακός τις τελευταίες δύο ημέρες, αναφορικά με την κατάσταση των ποδοσφαιριστών του. Οι συνεχόμενοι τραυματισμοί έχουν δημιουργήσει πονοκέφαλο στην ομάδα, ειδικά στη μεσαία γραμμή. Ωστόσο, ο προπονητής Ιμανόλ Αλγουαθίλ εμφανίζεται καθησυχαστικός και ήρεμος, δείχνοντας την εμπιστοσύνη του στο υπάρχον ρόστερ.

Νέα προβλήματα τραυματισμών στις εθνικές ομάδες

Οι πρώτες δυσάρεστες ειδήσεις αφορούσαν αναγκαστικές αλλαγές ποδοσφαιριστών κατά τη διάρκεια των αγώνων τους με τις εθνικές τους ομάδες. Ο Πουέρτα χρειάστηκε να αποχωρήσει από το ματς της Κολομβίας, ενώ και ο Μπρούνο είχε ανάλογη τύχη στον αγώνα της Νιγηρίας.

Οι εξετάσεις που πραγματοποιήθηκαν τόσο στις εθνικές ομάδες όσο και μετά την επιστροφή των παικτών στην Ελλάδα, έδειξαν ότι ο τραυματισμός του Πουέρτα είναι πιο σοβαρός. Ο Κολομβιανός ποδοσφαιριστής αναμένεται να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για περίπου δύο μήνες, επιβεβαιώνοντας τις αρχικές πληροφορίες που είχαν κυκλοφορήσει στην Κολομβία.

Σοβαρός τραυματισμός για τον Τσικίνιο

Στα ήδη υπάρχοντα προβλήματα, όπως αυτό του Σαντιάγκο Έσε, προστέθηκε και ο τραυματισμός του Τσικίνιο. Ο Πορτογάλος ποδοσφαιριστής υπέστη κάταγμα στο μετατάρσιο κατά τη διάρκεια της προπόνησης της Πέμπτης, γεγονός που επιδεινώνει την κατάσταση.

Ο Τσικίνιο πρόκειται να περάσει την πόρτα του χειρουργείου την Παρασκευή. Όλα δείχνουν ότι η απουσία του από τους αγωνιστικούς χώρους θα είναι σημαντική, καθώς εκτιμάται ότι θα χρειαστεί δυόμιση με τρεις μήνες για να επιστρέψει πλήρως. Αυτή η εξέλιξη δημιουργεί ένα μεγάλο κενό στη μεσαία γραμμή των «ερυθρόλευκων».

Επιπτώσεις στη μεσαία γραμμή των «ερυθρόλευκων»

Οι διαδοχικοί αυτοί τραυματισμοί έχουν προκαλέσει σοβαρό πρόβλημα στον χώρο της μεσαίας γραμμής του Ολυμπιακού. Με τις απουσίες των Πουέρτα, Έσε και Τσικίνιο, οι διαθέσιμοι ετοιμοπόλεμοι ποδοσφαιριστές είναι επί της ουσίας μόνο οι Φρόιλερ και Σιπιόνι.

Ωστόσο, η κατάσταση περιπλέκεται περαιτέρω, καθώς ο Σιπιόνι δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Παράλληλα, ο Φρόιλερ προέρχεται από μια σειρά συνεχόμενων αγώνων με την εθνική ομάδα της Ελβετίας, γεγονός που ενδεχομένως να επηρεάζει την αγωνιστική του φρεσκάδα.

Η καθησυχαστική στάση του Ιμανόλ Αλγουαθίλ

Παρά το κύμα των προβλημάτων που έχουν προκύψει τις τελευταίες ημέρες, ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ διατήρησε μια καθησυχαστική στάση. Στην προπόνηση της Πέμπτης στο Ρέντη, ο Βάσκος τεχνικός φάνηκε ήρεμος και με όποιον συζητούσε για τους τραυματισμούς, η απάντησή του ήταν σταθερά «όλα καλά».

Αυτή η στάση, όπως αναφέρθηκε από το Ρέντη, είχε ως στόχο να δείξει την εμπιστοσύνη του προπονητή στο βάθος του ρόστερ της ομάδας. Ο Αλγουαθίλ επιθυμεί να περάσει αυτό το μήνυμα και στους παίκτες του, οι οποίοι θα κληθούν να καλύψουν τα κενά που έχουν δημιουργηθεί αυτό το διάστημα.

Εμπιστοσύνη στο ρόστερ και μεταγραφικός σχεδιασμός

Η εμπιστοσύνη του Βάσκου κόουτς στο υπάρχον ρόστερ δεν είναι κάτι καινούργιο. Την είχε δείξει και πρόσφατα, κατά τη διάρκεια μιας συζήτησης που πραγματοποιήθηκε για τα μεταγραφικά ζητήματα.

Σε αυτή την πρώτη ουσιαστική κουβέντα για το μεταγραφικό πλάνο του Ιανουαρίου, ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ συνομίλησε με ανθρώπους της διοίκησης του Ολυμπιακού, καθώς και με τον αθλητικό διευθυντή της ομάδας, Αντόνιο Κορδόν, εκφράζοντας την πίστη του στις δυνατότητες των παικτών του.

Με πληροφορίες από: Athletiko