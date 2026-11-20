Στο νέο επεισόδιο της εκπομπής «All Areas» του Athletiko, ο Κυριάκος Κυριάκος ξενάγησε τους τηλεθεατές στον χώρο του VAR, αποκαλύπτοντας την ιστορία της πρώτης χρήσης της τεχνολογίας αυτής στην Ελλάδα. Μέσα από τις αφηγήσεις διαιτητών, φωτίστηκαν οι απαιτήσεις και οι εμπειρίες τους από την εφαρμογή του συστήματος, το οποίο άλλαξε τα δεδομένα στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Ο Δημήτρης Σκουλάς, ο πρώτος διαιτητής που σφύριξε με VAR στη χώρα, μοιράστηκε τις δικές του αναμνήσεις από εκείνη την ιστορική αναμέτρηση.

Η αποκάλυψη του χώρου του VAR

Η εκπομπή «All Areas» του Athletiko, με παρουσιαστή τον Κυριάκο Κυριάκο, προσέφερε μια πρωτοποριακή ματιά στον χώρο όπου οι διαιτητές παρακολουθούν τις ποδοσφαιρικές αναμετρήσεις. Για πρώτη φορά, οι τηλεθεατές είχαν την ευκαιρία να δουν πώς λειτουργεί η τεχνολογία του VAR και πώς χρησιμοποιείται από τους διαιτητές για την εξέταση επίμαχων φάσεων. Η ξενάγηση αυτή έδωσε μια εικόνα του τρόπου με τον οποίο οι αποφάσεις λαμβάνονται σε πραγματικό χρόνο, με τη βοήθεια σύγχρονων μέσων.

Ο Κυριάκος Κυριάκος παρουσίασε λεπτομερώς τα συστήματα και τις διαδικασίες που ακολουθούνται, εξηγώντας τον τρόπο με τον οποίο οι ρέφερι αξιοποιούν την τεχνολογία για να διασφαλίσουν την ορθότητα των αποφάσεων τους. Η εκπομπή έδωσε έμφαση στην πολυπλοκότητα του έργου των διαιτητών που βρίσκονται πίσω από τις οθόνες, υπογραμμίζοντας την τεράστια ευθύνη που φέρουν σε κάθε παιχνίδι.

Εμπειρίες και απαιτήσεις των διαιτητών

Στο πλαίσιο της εκπομπής, οι διαιτητές που εργάζονται στον χώρο του VAR μοιράστηκαν τις προσωπικές τους εμπειρίες από την καθημερινότητά τους και τους αγώνες. Τόνισαν την ανάγκη για απόλυτη συγκέντρωση, η οποία πρέπει να διατηρείται αμείωτη από το πρώτο μέχρι το τελευταίο σφύριγμα κάθε αναμέτρησης. Η δουλειά τους απαιτεί συνεχή εγρήγορση και προσοχή σε κάθε λεπτομέρεια, καθώς μια λάθος εκτίμηση μπορεί να έχει σημαντικές επιπτώσεις στο αποτέλεσμα ενός αγώνα.

Οι ίδιοι περιέγραψαν τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν, καθώς καλούνται να λαμβάνουν κρίσιμες αποφάσεις υπό πίεση χρόνου και με την ένταση του αγώνα να κορυφώνεται. Η διαχείριση του άγχους και η διατήρηση της ψυχραιμίας αποτελούν βασικά στοιχεία της εργασίας τους, προκειμένου να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του ρόλου τους και να εφαρμόσουν τους κανονισμούς με ακρίβεια.

Ο Δημήτρης Σκουλάς και η πρώτη χρήση του VAR

Ένα από τα πρόσωπα που μίλησαν στην εκπομπή ήταν ο Δημήτρης Σκουλάς, ο παλαίμαχος ρέφερι που έγραψε ιστορία ως ο πρώτος διαιτητής που εφάρμοσε το σύστημα VAR σε αγώνα του ελληνικού πρωταθλήματος. Ο κ. Σκουλάς αναφέρθηκε στην ιστορική αυτή στιγμή, θυμίζοντας την ημερομηνία της 24ης Αυγούστου του 2019. Τότε, διετήτευσε την αναμέτρηση μεταξύ της Λαμίας και του Παναθηναϊκού, η οποία διεξήχθη στο πλαίσιο της πρεμιέρας της Stoiximan Super League.

Η συγκεκριμένη αναμέτρηση σηματοδότησε την επίσημη έναρξη της χρήσης της τεχνολογίας VAR στα ελληνικά γήπεδα, ένα γεγονός που άλλαξε τον τρόπο διεξαγωγής των αγώνων και την επίλυση των διαιτητικών αποφάσεων. Ο Δημήτρης Σκουλάς, ως ο πρωτοπόρος σε αυτή την εφαρμογή, βρέθηκε στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, καθώς η απόφασή του να χρησιμοποιήσει το VAR αποτέλεσε ένα σημαντικό ορόσημο για το ελληνικό ποδόσφαιρο.

Τα συναισθήματα και η επίμαχη φάση

Ο Δημήτρης Σκουλάς περιέγραψε τα συναισθήματά του από εκείνο το ιστορικό πρώτο παιχνίδι, όπου η τεχνολογία έκανε την εμφάνισή της στο ελληνικό πρωτάθλημα. Η εμπειρία ήταν πρωτόγνωρη τόσο για τον ίδιο όσο και για το σύνολο της ποδοσφαιρικής κοινότητας. Θυμήθηκε τη στιγμή που κλήθηκε στο VAR από τον Κομίνη, προκειμένου να επανεξετάσει μια απόφαση που είχε λάβει κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Όπως αποδείχθηκε εκ των υστέρων, η αρχική του απόφαση ήταν λανθασμένη, γεγονός που αναδείχθηκε χάρη στην παρέμβαση του VAR. Αυτή η περίπτωση υπογράμμισε την αξία της νέας τεχνολογίας στην αποκατάσταση της δικαιοσύνης στο παιχνίδι και στην ελαχιστοποίηση των διαιτητικών λαθών. Η μαρτυρία του Δημήτρη Σκουλά προσφέρει μια μοναδική οπτική γωνία στην αρχική περίοδο εφαρμογής του VAR στην Ελλάδα.

Με πληροφορίες από: Athletiko