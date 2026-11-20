Η πολιτική σκηνή της κεντροαριστεράς στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από μια παρατεταμένη περίοδο μετακινήσεων και ανακατατάξεων, η οποία έχει λάβει διαστάσεις επιδημίας μετά την ήττα του ΣΥΡΙΖΑ στις εθνικές εκλογές του 2023 και την επακόλουθη παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα από την ηγεσία του κόμματος. Σε αντίθεση με τις καθορισμένες ημερομηνίες των μεταγραφικών περιόδων στο ποδόσφαιρο, όπως αυτή από 1 Ιουλίου έως 15 Σεπτεμβρίου ή η επόμενη από 2 Ιανουαρίου έως 5 Φεβρουαρίου, μεταξύ των κομμάτων της κεντροαριστεράς το φαινόμενο είναι διαρκείας και συνεχές. Οι διασπάσεις και οι αποχωρήσεις έχουν φέρει τα πάνω κάτω σε όλα σχεδόν τα κόμματα, εκτός από το ΚΚΕ που παραμένει σταθερό στους 21 βουλευτές του, ενώ οι ανεξάρτητοι βουλευτές έφτασαν τους 46 χθες το βράδυ.

Η παραίτηση του Απόστολου Πάνα από το ΠΑΣΟΚ

Την Τετάρτη, ο βουλευτής Χαλκιδικής, Απόστολος Πάνας, ανακοίνωσε την παραίτησή του από το ΠΑΣΟΚ, παραδίδοντας ταυτόχρονα και την έδρα του. Ο κ. Πάνας είχε αποστασιοποιηθεί από τα κομματικά όργανα εδώ και αρκετό καιρό και δεν είχε καμία επαφή με τον πρόεδρο του κόμματος, Νίκο Ανδρουλάκη. Η κίνησή του αυτή έρχεται μετά τη στήριξή του στον Χάρη Δούκα για την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ, με τον οποίο διατηρεί στενή σχέση, όπως και με τον Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο, ο οποίος επίσης είχε στηρίξει τον κ. Δούκα.

Ο Απόστολος Πάνας είναι υποστηρικτής της λογικής των συνεργασιών μεταξύ των προοδευτικών δυνάμεων. Μάλιστα, είχε βρεθεί στα πρόθυρα της διαγραφής όταν είχε υποστηρίξει δημόσια ότι το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα αποτελεί σοσιαλδημοκρατία. Η παραίτησή του από την έδρα συνοδεύτηκε από σοβαρές αιχμές κατά του Νίκου Ανδρουλάκη.

Σενάρια προσχωρήσεων και υπονόμευσης

Παρόλο που ο ίδιος ο Απόστολος Πάνας δεν προέβη σε σαφή δήλωση για την κατεύθυνσή του προς το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, η κίνησή του ερμηνεύεται από πολλούς ως το χρονικό μιας προαναγγελθείσας προσχώρησης. Το επιτελείο της Χαριλάου Τρικούπη, στα γραφεία του ΠΑΣΟΚ, συζητά έντονα το ερώτημα εάν η παραίτηση του κ. Πάνα αποτελεί προπομπό ενός ευρύτερου σχεδίου υπονόμευσης του κόμματος, με στόχο περαιτέρω αποδυνάμωση.

Αυτό που υπονοείται βασικά στις συζητήσεις είναι αν θα ακολουθήσουν κι άλλες προσχωρήσεις με συμβολικό χαρακτήρα προς την ΕΛΑΣ, όπως ενδεχομένως αυτή του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου. Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Κωνσταντινόπουλος είχε επίσης παραδώσει την έδρα του μετά από μια σύγκρουση με τον Νίκο Ανδρουλάκη, και έκτοτε συζητούνται διάφορα σενάρια συνεργασίας του με τον Αλέξη Τσίπρα. Οι εξελίξεις αυτές διαμορφώνουν ένα κλίμα έντονης κινητικότητας και αναμονής στον πολιτικό χώρο.

Στο πλαίσιο αυτών των συζητήσεων για συνεργασίες, ο Χάρης Δούκας είχε εκφράσει την υποστήριξή του για τη συνεργασία του ΠΑΣΟΚ με άλλες προοδευτικές δυνάμεις. Μάλιστα, ένα από τα κύρια αιτήματά του ήταν να υπάρξει ένα δεσμευτικό ψήφισμα στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, το οποίο θα απέκλειε ρητά τη συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία, αναδεικνύοντας τις εσωτερικές διαφωνίες και τις διαφορετικές στρατηγικές προσεγγίσεις εντός του κόμματος.

Επόμενες αναμενόμενες παραιτήσεις

Οι πολιτικές ανακατατάξεις δεν αναμένεται να σταματήσουν εδώ. Σήμερα, εκτός απροόπτου, αναμένεται να παραδώσει την έδρα του και ο ανεξάρτητος βουλευτής Γιώργος Ψυχογιός, ο οποίος προέρχεται από τον ΣΥΡΙΖΑ. Η κίνηση αυτή προστίθεται στην αλυσίδα των αποχωρήσεων που παρατηρούνται στην κεντροαριστερά.

Επιπλέον, μέχρι πριν τα Χριστούγεννα, προβλέπεται να ακολουθήσουν την ίδια οδό και άλλοι βουλευτές. Συγκεκριμένα, αναμένεται να παραιτηθούν ο Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, ο Κώστας Μπάρκας και ο Νάσος Ηλιόπουλος. Οι εξελίξεις αυτές διαμορφώνουν ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο τοπίο στην ελληνική πολιτική σκηνή, ιδίως στον χώρο της κεντροαριστεράς.

Με πληροφορίες από: Newsit