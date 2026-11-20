Ο Τζορτζ Ράσελ της Mercedes F1 αναδείχθηκε ο ταχύτερος οδηγός στη δεύτερη περίοδο ελεύθερων δοκιμών (FP2) της Formula 1 στο Λας Βέγκας. Η διαδικασία επηρεάστηκε από βροχερές συνθήκες, οι οποίες ωστόσο δεν εμπόδισαν τους οδηγούς να συλλέξουν σημαντικά δεδομένα ενόψει του αγωνιστικού τριημέρου. Το Grand Prix Λας Βέγκας αποτελεί τον 21ο αγώνα της Formula 1 για το 2026.

Οι συνθήκες στην πίστα και η διαχείριση ελαστικών

Κατά τη διάρκεια του FP2, η βροχή έμεινε μακριά από την πίστα, παρουσιάζοντας μια διαφορετική εικόνα σε σχέση με την πρώτη περίοδο. Καθώς ο χρόνος κυλούσε, το νερό απομακρυνόταν σταδιακά από τη διαδρομή, οδηγώντας τους πιλότους να αλλάξουν από τα βρόχινα ελαστικά στα ενδιάμεσα. Παρόλα αυτά, οι θερμοκρασίες παρέμειναν πολύ χαμηλές, γεγονός που δεν επέτρεψε στο οδόστρωμα να στεγνώσει πλήρως.

Η διαδικασία διακόπηκε για λίγα λεπτά με κόκκινη σημαία, προκειμένου να καθαριστεί η πίστα από σκουπίδια. Από την πρώτη μέρα δράσης στο Λας Βέγκας, έγινε εμφανές πως τα ελαστικά θα έχουν καθοριστικό ρόλο στην επίτευξη ενός καλού χρόνου. Με τις θερμοκρασίες αέρα και πίστας να κινούνται κοντά σε μονοψήφια νούμερα, το παράθυρο λειτουργίας των ελαστικών κρίνεται ιδιαίτερα σημαντικό, ενώ η πίστα έδειξε να στεγνώνει με πολύ αργό ρυθμό.

Η κορυφή της κατάταξης: Ράσελ και Γκασλί

Ο Τζορτζ Ράσελ της Mercedes F1 ήταν αυτός που κατέκτησε την πρώτη θέση στο FP2 του Grand Prix Λας Βέγκας. Ο Βρετανός, χρησιμοποιώντας τα ενδιάμεσα ελαστικά προς το τέλος της διαδικασίας, σημείωσε χρόνο 1:47,272, ξεκινώντας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το αγωνιστικό τριήμερο για την ομάδα του.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε ο Πιερ Γκασλί της Alpine, ο οποίος πλησίασε πολύ την κορυφή, μένοντας μόλις 0,071 δευτερόλεπτα μακριά από τον Ράσελ. Η επίδοσή του παραλίγο να αποτελέσει την έκπληξη της ημέρας στο Λας Βέγκας, δείχνοντας τις δυνατότητες του μονοθεσίου του σε αυτές τις συνθήκες.

Οι επιδόσεις των υπολοίπων οδηγών

Ο Σαρλ Λεκλέρ της Scuderia Ferrari ολοκλήρωσε την πρώτη ημέρα δράσης στην τρίτη θέση, έχοντας μια ικανοποιητική εμφάνιση. Ωστόσο, η αδυναμία του μονοθεσίου SF-26 στις ευθείες, σε σύγκριση με άλλα μονοθέσια, ήταν αισθητή. Στην τέταρτη θέση της κατάταξης βρέθηκε ο Ίσακ Χατζάρ της Red Bull Racing, ο οποίος είδε τον Όλιβερ Μπέρμαν να του καταστρέφει τον ταχύτερο γύρο, με αποτέλεσμα να χάσει την πρώτη θέση.

Οι δύο οδηγοί της McLaren Racing ήταν οι πρώτοι που επέλεξαν τα ενδιάμεσα ελαστικά και κατέλαβαν την πέμπτη και την έβδομη θέση αντίστοιχα. Ανάμεσά τους, στην έκτη θέση, βρέθηκε ο Λιούις Χάμιλτον. Την όγδοη θέση κατέκτησε ο παγκόσμιος πρωταθλητής, Κίμι Αντονέλι, ενώ την πρώτη δεκάδα συμπλήρωσαν οι Φράνκο Κολαπίντο και Φερνάντο Αλόνσο.

Το πρόγραμμα που ακολουθεί

Η δράση στο Grand Prix Λας Βέγκας συνεχίζεται τα ξημερώματα του Σαββάτου, ώρα Ελλάδος. Η τρίτη περίοδος ελεύθερων δοκιμών (FP3) είναι προγραμματισμένη για τις 02:30. Αμέσως μετά, στις 06:00 ώρα Ελλάδος, θα ακολουθήσουν οι κρίσιμες κατατακτήριες δοκιμές, οι οποίες θα καθορίσουν τη σειρά εκκίνησης για τον αγώνα. Η ζωντανή κάλυψη έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει στις 05:40 ώρα Ελλάδος.

Με πληροφορίες από: Gazzetta