Ο Αντώνης Παπακανέλλος μίλησε στην κάμερα του Αστέρα AKTOR για τη σπουδαία πρόκριση της Εθνικής Ελπίδων στο Euro U21, μια επιτυχία που έρχεται μετά από 25 χρόνια. Ο νεαρός μεσοεπιθετικός, μαζί με τον Θεόφιλο Κακαδιάρη, επέστρεψαν στην Τρίπολη και εντάχθηκαν άμεσα στην προετοιμασία του συλλόγου τους.

Στη συνέντευξή του, ο Παπακανέλλος αναφέρθηκε εκτενώς στις εμπειρίες που έζησε μέχρι τη στιγμή της πρόκρισης, εστιάζοντας στη σιγουριά του κατά τη διαδικασία των πέναλτι, αλλά και στα «αναμνηστικά» σημάδια που φέρει στα γόνατά του από τον πανηγυρισμό του στο χιονισμένο Ρέκιαβικ.

Η επιστροφή στην Τρίπολη και η προετοιμασία

Μετά την ιστορική πρόκριση της Εθνικής Ελπίδων στο Euro U21, ο Αντώνης Παπακανέλλος και ο Θεόφιλος Κακαδιάρης επέστρεψαν στην Τρίπολη. Η επιστροφή τους σηματοδοτεί την επανένταξή τους στην προετοιμασία του Αστέρα AKTOR.

Οι δύο ποδοσφαιριστές θα ενισχύσουν την ομάδα τους ενόψει του επερχόμενου αγώνα με τον Άρη, ο οποίος θα διεξαχθεί στο γήπεδο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης». Η άμεση ενσωμάτωσή τους κρίνεται σημαντική για την αγωνιστική συνέχεια του συλλόγου.

Η απίστευτη χαρά της πρόκρισης και η πορεία της ομάδας

Ο Αντώνης Παπακανέλλος περιέγραψε το πρώτο συναίσθημα που του έρχεται στο μυαλό ως «χαρά», τονίζοντας την απίστευτη διάσταση αυτού του συναισθήματος. Η χαρά αυτή είναι ιδιαίτερα έντονη για μια ομάδα που, όπως είπε, ξεκίνησε να παίζει επί της ουσίας πριν από δύο χρόνια, με κάποια φιλικά παιχνίδια στις Σέρρες.

Μέσα σε αυτό το διάστημα, η Εθνική Ελπίδων κατάφερε να γίνει μια πραγματική ομάδα, μια «οικογένεια», όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο Παπακανέλλος. Αυτή η συλλογική προσπάθεια οδήγησε στο σημείο να περάσουν στο Euro μετά από 25 χρόνια, γεγονός που καθιστά τη χαρά «απίστευτη».

Οι στιγμές αγωνίας και η πίστη στην ανατροπή

Ο νεαρός μεσοεπιθετικός δεν έκρυψε ότι υπήρξε φόβος κατά τη διάρκεια του δεύτερου ματς, το οποίο διεξήχθη στη Λεωφόρο. Ο φόβος αυτός εμφανίστηκε όταν η ομάδα δέχτηκε το γκολ, δημιουργώντας μια στιγμή έντονης αγωνίας για την έκβαση του αγώνα.

Ωστόσο, ο Παπακανέλλος εξέφρασε την πεποίθηση ότι όλοι οι παίκτες είχαν πίστη πως θα κατάφερναν να γυρίσουν το παιχνίδι. Αναφορικά με τη διαδικασία των πέναλτι, παραδέχτηκε ότι πάντα υπάρχει αγωνία, αλλά όταν είδε τους εκτελεστές, επειδή το είχε περάσει ξανά με τα ίδια παιδιά, πίστεψε ακράδαντα στην πρόκριση. Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι έχει δει τον Μουζακίτη να βάζει πολλά πέναλτι, γεγονός που τον έκανε να πει ότι «περάσαμε».

Η έκπληξη του χιονιού στο Ρέκιαβικ και ο ιδιαίτερος πανηγυρισμός

Μία από τις πιο απρόσμενες εμπειρίες για την ομάδα ήταν το παιχνίδι στην Ισλανδία, στο χιονισμένο Ρέκιαβικ. Ο Παπακανέλλος χαρακτήρισε την κατάσταση ως «έκπληξη», καθώς δεν είχαν ξαναπαίξει ποτέ σε τέτοιες συνθήκες. Παρόλα αυτά, η ομάδα κατάφερε να ανταπεξέλθει, να πάρει την ισοπαλία και να φέρει το ματς στη Λεωφόρο, διατηρώντας τις ελπίδες για πρόκριση.

Από τον αγώνα αυτό, ο Παπακανέλλος επέστρεψε με δύο «αναμνηστικά» σημάδια στα γόνατά του. Αυτά προήλθαν από τον έντονο πανηγυρισμό του στο αυτογκόλ της ισοφάρισης, το οποίο προήλθε από δική του προσπάθεια. Ο ίδιος δήλωσε ότι «τρελάθηκε» πανηγυρίζοντας το γκολ της ομάδας στο 90', παρόλο που δεν πιάστηκε ως δικό του, τονίζοντας ότι ήταν ένα γκολ της ομάδας.

Οι ξέφρενοι πανηγυρισμοί στα αποδυτήρια και οι μελλοντικοί στόχοι

Οι στιγμές χαράς κορυφώθηκαν όταν ο Κωστούλας έβαλε το γκολ, με όλους τους παίκτες να μπαίνουν μέσα στο γήπεδο. Ο Παπακανέλλος περιέγραψε την κατάσταση ως «πραγματικά τρελή», με πολλούς πανηγυρισμούς και ένα «πολύ ωραίο συναίσθημα» να κυριαρχεί.

Στα αποδυτήρια, το κλίμα ήταν πανηγυρικό, με χορούς, μουσική και «τα πάντα». Το γλέντι συνεχίστηκε και την επόμενη μέρα, δείχνοντας την έκταση της χαράς για την ιστορική πρόκριση. Κοιτώντας μπροστά, ο Παπακανέλλος ανέφερε ότι έχουν άλλη μία κλήση για φιλικά παιχνίδια, ενώ το μυαλό τους είναι πλέον στο Euro, όπου θα προσπαθήσουν να πρωταγωνιστήσουν.

Με πληροφορίες από: Gazzetta