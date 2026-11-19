Η ΠΑΕ Ολυμπιακός προχώρησε στην ανακοίνωση της διάθεσης των εισιτηρίων για την επικείμενη εντός έδρας αναμέτρηση με τον Π.Ο.Τ. Ηρακλή. Ο αγώνας, ο οποίος εντάσσεται στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, είναι προγραμματισμένος να διεξαχθεί την Κυριακή 22 Νοεμβρίου, στις 19:00, στο γήπεδο «Γ. Καραϊσκάκης» στο Φάληρο.

Η αναμέτρηση και η ανακοίνωση της ΠΑΕ

Την Κυριακή 22 Νοεμβρίου, στις 19:00, ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί τον Ηρακλή στο Φάληρο, για την 11η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Stoiximan Super League. Η ερυθρόλευκη ΠΑΕ, το απόγευμα της Πέμπτης, εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία ενημέρωσε το φίλαθλο κοινό για όλες τις λεπτομέρειες σχετικά με την αγορά και τη χρήση των εισιτηρίων για τον συγκεκριμένο αγώνα.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός αφορά τους φίλους της ομάδας και τους παρέχει τις απαραίτητες οδηγίες για την πρόσβασή τους στο Στάδιο «Γ. Καραϊσκάκης». Οι πληροφορίες που δόθηκαν στην δημοσιότητα καλύπτουν τόσο τον τρόπο αγοράς των εισιτηρίων όσο και τις διαδικασίες που απαιτούνται για την είσοδο στο γήπεδο, λαμβάνοντας υπόψη και ειδικές περιπτώσεις φιλάθλων.

Διάθεση εισιτηρίων και τρόπος αγοράς

Η διάθεση των εισιτηρίων για την αναμέτρηση με τον Π.Ο.Τ. Ηρακλή ξεκίνησε την Τρίτη 10 Νοεμβρίου, από τις 17:00. Η αγορά τους είναι εφικτή αποκλειστικά μέσω διαδικτύου, στην επίσημη ιστοσελίδα του συλλόγου, www.olympiacos.org. Οι φίλαθλοι μπορούν να προμηθευτούν τα εισιτήριά τους έως την εξάντλησή τους ή έως την έναρξη του αγώνα, όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο.

Η ηλεκτρονική αγορά αποτελεί τη μοναδική οδό για την απόκτηση εισιτηρίων, καθώς δεν προβλέπεται διάθεση από φυσικά σημεία πώλησης, πλην των ειδικών περιπτώσεων που αναφέρονται για τους αλλοδαπούς. Μετά την ολοκλήρωση της αγοράς, οι κωδικοί των εισιτηρίων αποστέλλονται μέσω email, με κάθε email να περιέχει έναν ξεχωριστό QR code/κωδικό για κάθε εισιτήριο.

Είσοδος στο γήπεδο και η εφαρμογή Gov.gr Wallet

Η είσοδος στο Στάδιο «Γ. Καραϊσκάκης» για τον αγώνα με τον Ηρακλή θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά με τη χρήση της εφαρμογής Gov.gr Wallet. Αυτό σημαίνει ότι οι φίλαθλοι θα πρέπει να έχουν εγκατεστημένη την εφαρμογή στο κινητό τους τηλέφωνο και να έχουν εισάγει σε αυτήν τον κωδικό/QR code του εισιτηρίου τους, ο οποίος τους έχει αποσταλεί μέσω email μετά την αγορά.

Η διαδικασία αυτή είναι υποχρεωτική για όλους τους κατόχους εισιτηρίων, ανεξαρτήτως ηλικίας ή υπηκοότητας, με τις ειδικές ρυθμίσεις που προβλέπονται για ανήλικους και αλλοδαπούς να ενσωματώνονται επίσης στην πλατφόρμα του Gov.gr Wallet. Η εφαρμογή λειτουργεί ως το μοναδικό μέσο ταυτοποίησης και πρόσβασης στο γήπεδο, διασφαλίζοντας την ομαλή ροή των φιλάθλων.

Ειδικές περιπτώσεις: Παιδιά κάτω των 15 ετών

Για παιδιά κάτω των 15 ετών, τα οποία δεν διαθέτουν προσωπικούς κωδικούς TaxisNet, η διαδικασία εισόδου μέσω του Gov.gr Wallet έχει ειδική μέριμνα. Ο κηδεμόνας του παιδιού πρέπει να εισέλθει στο δικό του Gov.gr Wallet. Αρχικά, προσθέτει τον δικό του κωδικό/εισιτήριο στην εφαρμογή και στη συνέχεια προσθέτει και τον κωδικό/εισιτήριο που αντιστοιχεί στο παιδί.

Για οποιεσδήποτε άλλες περιπτώσεις ή διευκρινίσεις σχετικά με την είσοδο παιδιών ή άλλους ειδικούς όρους, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν στην επίσημη πλατφόρμα https://tickets.gov.gr/. Αυτή η πρόβλεψη διασφαλίζει ότι και οι ανήλικοι φίλαθλοι μπορούν να παρακολουθήσουν τον αγώνα, τηρώντας τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Ειδικές περιπτώσεις: Αλλοδαποί φίλαθλοι

Για τους αλλοδαπούς φιλάθλους που δεν διαθέτουν προσωπικούς κωδικούς TaxisNet, αλλά έχουν ξένο διαβατήριο, η αγορά του κωδικού/εισιτηρίου γίνεται κανονικά από την πλατφόρμα της ΠΑΕ Ολυμπιακός. Κατά τη χρήση της εφαρμογής Gov.gr Wallet, οι αλλοδαποί επιλέγουν το πεδίο «Non Greek Resident». Στο επόμενο βήμα της ταυτοποίησης, σκανάρουν τον κωδικό/εισιτήριο και στη συνέχεια σκανάρουν με NFC το διαβατήριό τους.

Επισημαίνεται ότι η επιλογή «event tickets» στην αρχική σελίδα της εφαρμογής Gov.gr Wallet είναι αποκλειστικά για αλλοδαπούς. Σε περίπτωση που οι αλλοδαποί φίλαθλοι αντιμετωπίσουν δυσκολίες και δεν καταφέρουν να ολοκληρώσουν τη διαδικασία ταυτοποίησης ηλεκτρονικά, έχουν τη δυνατότητα να επισκεφτούν τα εκδοτήρια του Σταδίου Καραϊσκάκη, στη Θύρα 25. Τα εκδοτήρια θα είναι ανοιχτά την ημέρα του αγώνα, Κυριακή 22 Νοεμβρίου, από τις 14:30 έως τις 17:30, για την επίλυση τέτοιων ζητημάτων.

Με πληροφορίες από: Athletiko