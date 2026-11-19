Ένα σοβαρό περιστατικό εκτυλίχθηκε τον περασμένο Οκτώβριο στην τρίτη κατηγορία του Εκουαδόρ, όπου ποδοσφαιριστής πέταξε πέτρα σε βοηθό διαιτητή, τραυματίζοντάς τον στο πρόσωπο. Η ομοσπονδία ποδοσφαίρου της χώρας επέβαλε στον παίκτη ποινή αποκλεισμού οκτώ ετών από τα γήπεδα. Το συμβάν είχε ως αποτέλεσμα ο βοηθός διαιτητή να χρειαστεί χειρουργική επέμβαση, ενώ η αναμέτρηση διακόπηκε οριστικά.

Η επίθεση στον αγωνιστικό χώρο

Το απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια αγώνα μεταξύ των ομάδων Σιουδάδ ντε Γιαντσάσα και Ρίο Αγουαρίκο, στο πλαίσιο του πρωταθλήματος της τρίτης κατηγορίας του Εκουαδόρ. Ο ποδοσφαιριστής της Γιαντσάσα, Τζον Περλάσα, σηκώθηκε και πέταξε μία πέτρα, η οποία βρήκε τον βοηθό διαιτητή Λένιν Τζιοβάνι Οχέδα Νούνιες στο πρόσωπο.

Ο τραυματισμός του βοηθού διαιτητή ήταν σοβαρός, με τους ιατρούς να του προσφέρουν άμεσα τις πρώτες βοήθειες στον αγωνιστικό χώρο. Η αναμέτρηση διακόπηκε οριστικά μετά το συμβάν, το οποίο προκάλεσε την άμεση αντίδραση των αρχών του ποδοσφαίρου της χώρας.

Ο τραυματισμός του βοηθού διαιτητή

Ο Λένιν Τζιοβάνι Οχέδα Νούνιες, ο οποίος χτυπήθηκε στο πρόσωπο από την πέτρα που πέταξε ο Τζον Περλάσα, χρειάστηκε να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. Ο χρόνος αποκατάστασης για τον βοηθό διαιτητή εκτιμήθηκε στις 60 ημέρες, γεγονός που καταδεικνύει τη σοβαρότητα του τραυματισμού του.

Το συμβάν αυτό έδειξε τις ακραίες συνθήκες βίας που μπορούν να εκδηλωθούν ακόμα και σε αγώνες ποδοσφαίρου, θέτοντας σε κίνδυνο την σωματική ακεραιότητα των ανθρώπων που υπηρετούν το άθλημα.

Η αυστηρή ποινή στον ποδοσφαιριστή

Η ομοσπονδία ποδοσφαίρου του Εκουαδόρ αντέδρασε άμεσα και επέβαλε μία ιδιαίτερα αυστηρή ποινή στον Τζον Περλάσα. Ο ποδοσφαιριστής αποκλείστηκε από τα γήπεδα για οκτώ ολόκληρα χρόνια, με την ποινή να ισχύει μέχρι τις 19 Οκτωβρίου του 2034. Πρόκειται για μία από τις πιο βαριές ποινές που έχουν επιβληθεί σε παίκτη για τέτοιου είδους αδίκημα.

Επιπλέον, η ομοσπονδία ανακοίνωσε την πρόθεσή της να ζητήσει από την FIFA να εξετάσει το ενδεχόμενο να μεγαλώσει περαιτέρω την ποινή του ποδοσφαιριστή, δείχνοντας την αποφασιστικότητά της να καταπολεμήσει τη βία στους αγωνιστικούς χώρους.

Οι συνέπειες για την ομάδα και η καταδίκη της βίας

Πέρα από την ποινή στον ίδιο τον παίκτη, επιβλήθηκαν κυρώσεις και στην ομάδα του, την Σιουδάδ ντε Γιαντσάσα. Η ομάδα τιμωρήθηκε με πρόστιμο 2.000 δολαρίων για το περιστατικό. Επιπλέον, η Γιαντσάσα θα πρέπει να καλύψει τα ιατρικά έξοδα του τραυματισμένου βοηθού διαιτητή, τα οποία ανέρχονται στο ποσό των 4.369 δολαρίων.

Η ομάδα, από την πλευρά της, ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας της με τον Τζον Περλάσα, τονίζοντας παράλληλα ότι καταδικάζει κάθε μορφή βίας τόσο εντός όσο και εκτός αγωνιστικών χώρων. Η δήλωση αυτή συνάδει με την ανάγκη για μηδενική ανοχή σε τέτοιου είδους συμπεριφορές στον αθλητισμό.

Το βίντεο που κυκλοφόρησε

Το περιστατικό, το οποίο χαρακτηρίστηκε ως τρομερό, καταγράφηκε και σε βίντεο που κυκλοφόρησε αργότερα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το οπτικό υλικό αποτυπώνει τη στιγμή που η πέτρα πετυχαίνει τον διαιτητή στο πρόσωπο, καθώς και τις στιγμές που ακολούθησαν με τους ιατρούς να του παρέχουν τις πρώτες βοήθειες.

Η δημοσιοποίηση του βίντεο βοήθησε στην ανάδειξη της σοβαρότητας του συμβάντος και στην ενημέρωση του κοινού σχετικά με την ανάγκη για προστασία των διαιτητών και όλων των εμπλεκομένων στο ποδόσφαιρο από πράξεις βίας.

Με πληροφορίες από: Gazzetta