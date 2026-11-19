Ο Άρης επέδειξε ιδιαίτερη επιθετική αποτελεσματικότητα κατά τη διάρκεια του Νοεμβρίου, σημειώνοντας κατά μέσο όρο 93.8 πόντους στους έξι αγώνες που έδωσε αυτόν τον μήνα. Η ομάδα σκοράρει κατά βούληση, με πολλούς παίκτες να αναλαμβάνουν εκτελεστικό ρόλο, κάτι που αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό της αγωνιστικής της ταυτότητας. Η εστίαση των προπονητών στην αμυντική προσήλωση φαίνεται να δημιουργεί τις προϋποθέσεις για αυτή την παραγωγικότητα.

Η επιθετική επίδοση του Νοεμβρίου

Τον μήνα Νοέμβριο, ο Άρης κατέγραψε έναν εντυπωσιακό μέσο όρο 93.8 πόντων ανά αγώνα στους συνολικά έξι αγώνες που έδωσε. Η ομάδα έφτασε τρεις φορές τους εκατό πόντους, επιδεικνύοντας την ικανότητά της να παράγει υψηλό σκορ.

Στο παιχνίδι απέναντι στη Λε Μαν, ο Άρης «σταμάτησε» στους 96 πόντους. Σε αυτό τον αγώνα, έγινε και η απαραίτητη διαχείριση των παικτών, τόσο κατ’ επιλογή όσο και εξ’ ανάγκης σε κάποιες περιπτώσεις, διασφαλίζοντας ότι κανείς δεν επιβαρύνθηκε υπερβολικά.

Η φιλοσοφία πίσω από την παραγωγικότητα

Η υψηλή επιθετική παραγωγικότητα του Άρη δεν είναι τυχαία, αλλά στηρίζεται στον τρόπο προσέγγισης των αγώνων από τον Βασίλη Σπανούλη και τους συνεργάτες του. Η εστίαση των προπονητών παραμένει σταθερά στο επίπεδο της αμυντικής προσήλωσης, θεωρώντας την ως θεμελιώδη.

Η αποτελεσματική άμυνα δημιουργεί τις κατάλληλες προϋποθέσεις στην επίθεση, εξασφαλίζοντας πόντους στο ανοιχτό γήπεδο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι 101 πόντοι που βρήκαν οι «κίτρινοι» στα δύο παιχνίδια τους με τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Απέναντι σε ομάδες αυτού του βεληνεκούς, ο συγκεκριμένος αριθμός θεωρείται εκκωφαντικά υψηλός και υπογραμμίζει την επιτυχία αυτής της στρατηγικής.

Εξαιρέσεις και παράγοντες που επηρέασαν

Η ίδια επιτυχημένη συνταγή ακολουθήθηκε και στα υπόλοιπα τέσσερα παιχνίδια του Νοεμβρίου, με μία εξαίρεση: τον αγώνα στο Βελιγράδι απέναντι στη Χαποέλ Ιερουσαλήμ. Σε αυτό το παιχνίδι, οι «κίτρινοι» δεν κατάφεραν να ξεδιπλώσουν την μπασκετική τους λογική και να εφαρμόσουν το σχέδιό τους.

Στον συγκεκριμένο αγώνα, έπαιξαν ρόλο ο τραυματισμός του Ματ Μόργκαν, καθώς και η αποβολή του Νέναντ Ντιμιτρίγεβιτς. Αυτοί οι παράγοντες φαίνεται να επηρέασαν σημαντικά την απόδοση της ομάδας και την ικανότητάς της να σκοράρει όπως στους υπόλοιπους αγώνες του μήνα.

Η διαχείριση του ρόστερ

Στο πλαίσιο της διαχείρισης των παικτών, ο Ρόμπινσον Ερλ δεν συμπλήρωσε ούτε 18 αγωνιστικά λεπτά, καθώς βρέθηκε στο παρκέ για 16 δευτερόλεπτα περισσότερο από τον Ι Τζέι Λιντέλ. Ο Κεμ Μπιρτς δεν ξεπέρασε τα 20-21 αγωνιστικά λεπτά, χρόνος που ο Βασίλης Σπανούλης επιθυμεί να του προσφέρει.

Ο Ματ Μόργκαν χρειάστηκε μόλις 23 λεπτά για να σημειώσει ισάριθμους πόντους, αναδεικνύοντας την αποτελεσματικότητά του σε σύντομο χρόνο. Αντιθέτως, ο Νένο Ντιμιτρίγεβιτς χρειάστηκε να αγωνιστεί για 27 λεπτά, λόγω της απουσίας του Στέφαν Γιόβιτς, καλύπτοντας το κενό που δημιουργήθηκε.

Οι δηλώσεις του Ματ Μόργκαν και οι πρωταγωνιστές

Ο Ματ Μόργκαν σχολίασε ότι ο μήνας Νοέμβριος, και ειδικά οι διαδοχικές νίκες, «βοήθησαν όλους μας για να καταλάβουμε ποιοι είμαστε σαν ομάδα». Τόνισε επίσης ότι «ο καθένας είναι αφοσιωμένος στο να κερδίζουμε παιχνίδια, έχοντας την πολυτέλεια ανάδειξης διαφορετικών πρωταγωνιστών ανά αγώνα».

Παράλληλα, ο Αμερικανός γκαρντ υπογράμμισε την ανάγκη για σύνεση, δηλώνοντας: «Μην ξεχνάμε όμως ότι δεν έχουμε πετύχει κάτι ιδιαίτερο. Η σεζόν είναι μεγάλη και είναι απαραίτητο να έχουμε υγεία αλλά και να μείνουμε συνεπείς σ’ αυτό που κάνουμε».

Ο Ματ Μόργκαν αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ του Άρη στους έξι αγώνες του Νοεμβρίου, με 18.8 πόντους ανά αγώνα. Ήταν ένας από τους πέντε παίκτες που σημείωσαν διψήφιο αριθμό πόντων στην ίδια σειρά παιχνιδιών. Οι υπόλοιποι ήταν οι Ντιμιτρίγεβιτς με 14.5 πόντους, ο Ρόμπινσον Ερλ με 12.5 πόντους, ο Μοκόκα με 12 πόντους και ο Λιντέλ με 10.7 πόντους. Αυτή η πολυφωνία στην επίθεση επιβεβαιώνει την ικανότητα της ομάδας να αναδεικνύει διαφορετικούς πρωταγωνιστές σε κάθε παιχνίδι.

Με πληροφορίες από: Gazzetta