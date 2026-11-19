Η ατυχία έχει χτυπήσει για τα καλά τον Ολυμπιακό στη μεσαία γραμμή, καθώς οι απουσίες διαδέχονται η μία την άλλη. Ο Ισπανός προπονητής, Ιμανόλ Αλγκουαθίλ, καλείται να διαχειριστεί μια ολοένα και πιο δύσκολη κατάσταση, ενόψει των επόμενων υποχρεώσεων της ομάδας σε Ελλάδα και Ευρώπη. Με τις διαθέσιμες επιλογές να περιορίζονται, ο τεχνικός αναζητά λύσεις μέσα από το υπάρχον ρόστερ, ακόμη κι αν χρειαστεί να προχωρήσει σε «αλχημείες».

Σημαντικές απουσίες στη μεσαία γραμμή

Τρεις σημαντικοί ποδοσφαιριστές της μεσαίας γραμμής του Ολυμπιακού βρίσκονται εκτός δράσης, δημιουργώντας μεγάλα κενά στην ομάδα. Ο Σαντιάγκο Έσε δίνει τη δική του μάχη προκειμένου να επιστρέψει στις προπονήσεις προς τα τέλη Νοεμβρίου, με στόχο να συμπεριληφθεί έστω στην αποστολή για το ματς Κυπέλλου με τον Παναθηναϊκό, το οποίο είναι προγραμματισμένο για τις αρχές Δεκεμβρίου.

Από την πλευρά του, ο Γκουστάβο Πουέρτα υπολογίζεται πως θα είναι ξανά διαθέσιμος από τις αρχές Ιανουαρίου. Η πιο σοβαρή περίπτωση αφορά τον Τσικίνιο, ο οποίος μετά τον τραυματισμό του, ένα κάταγμα στο μετατάρσιο, οδηγείται άμεσα στο χειρουργείο. Η επιστροφή του αναμένεται στα τέλη Ιανουαρίου με αρχές Φεβρουαρίου. Αυτές οι τρεις απουσίες είναι ιδιαίτερα σημαντικές, καθώς πρόκειται για ποδοσφαιριστές που αποτελούσαν αναπόσπαστα κομμάτια της ομάδας.

Περιορισμένες επιλογές για τον Ισπανό τεχνικό

Το πρόβλημα των απουσιών γίνεται ακόμη μεγαλύτερο από τη στιγμή που οι διαθέσιμες επιλογές δεν είναι ίδιες για όλες τις διοργανώσεις. Για τις συγκεκριμένες θέσεις στη μεσαία γραμμή, οι δύο βασικοί διαθέσιμοι χαφ είναι ο Ρέμο Φρόιλερ και ο Λορέντσο Σιπιόνι. Υπάρχει επίσης και ο Σα, ο οποίος όμως δεν είναι «εξαρο-οκτάρι» με τα κλασικά χαρακτηριστικά.

Ωστόσο, για τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις του Ολυμπιακού, η κατάσταση περιπλέκεται ακόμη περισσότερο. Ο σύλλογος έχει ουσιαστικά μόνο τον Ελβετό Ρέμο Φρόιλερ διαθέσιμο, καθώς ο Αργεντινός Λορέντσο Σιπιόνι δεν βρίσκεται στην ευρωπαϊκή λίστα της ομάδας. Αυτό περιορίζει δραματικά τις επιλογές του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ για τα παιχνίδια εκτός Ελλάδας.

Το βάρος στον Ρέμο Φρόιλερ

Υπό αυτές τις συνθήκες, ο Ρέμο Φρόιλερ αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία για τον Ιμανόλ Αλγκουαθίλ. Ο Ελβετός μέσος καλείται να σηκώσει ένα μεγάλο βάρος στον άξονα της μεσαίας γραμμής, ειδικά σε μια περίοδο που οι αγωνιστικές υποχρεώσεις είναι συνεχόμενες και τα περιθώρια για ξεκούραση είναι περιορισμένα. Η παρουσία του είναι κρίσιμη τόσο για τις εγχώριες όσο και για τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Το ζήτημα που αντιμετωπίζει ο προπονητής δεν αφορά μόνο την κάλυψη μιας θέσης στην ενδεκάδα, αλλά και το πώς θα διατηρηθεί η ισορροπία, η ένταση και η συνολική λειτουργία της ομάδας στη μεσαία γραμμή. Ο Φρόιλερ θα πρέπει να ανταποκριθεί σε αυξημένες απαιτήσεις, αποτελώντας τον βασικό πυλώνα του κέντρου.

Τα σενάρια των «αλχημειών»

Μπροστά σε αυτή την κατάσταση, ο προπονητής του Ολυμπιακού εξετάζει διάφορα σενάρια για την κάλυψη των κενών. Ένα από αυτά είναι να μεταφέρει τον Σα πιο πίσω, δίνοντάς του ρόλο «οκταριού», ώστε να προσφέρει μια επιπλέον λύση στον άξονα. Ωστόσο, αυτή η επιλογή θα εξαρτηθεί από τις ανάγκες του κάθε αγώνα, καθώς και από το κατά πόσο ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της θέσης.

Για παράδειγμα, απέναντι σε μια ομάδα όπως η Μίλαν, θα ήταν πολύ δύσκολο να καλύψει τη συγκεκριμένη θέση, καθώς σε ένα τέτοιο παιχνίδι προέχουν τα ατελείωτα τρεξίματα, ένα κομμάτι στο οποίο ο Σα δεν φημίζεται για την πειθαρχία του. Παράλληλα, υπάρχουν και λύσεις που θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως «αλχημείες», δηλαδή μη συνηθισμένες επιλογές.

Ο Κάρμο έχει αγωνιστεί στο παρελθόν ως «εξάρι» στην Εθνική ομάδα της Ανγκόλας, ενώ και ο Ρέτσος έχει περάσει από τον συγκεκριμένο ρόλο σε προηγούμενες περιόδους. Ωστόσο, αυτές οι επιλογές δεν βρίσκονται στην πρώτη γραμμή του σχεδιασμού του προπονητή, αλλά αποτελούν εναλλακτικές λύσεις σε περίπτωση ανάγκης.

Με πληροφορίες από: Gazzetta