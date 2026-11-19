Ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου αναλύει τα σοβαρά ζητήματα που αντιμετωπίζει ο ΠΑΟΚ, τονίζοντας ωστόσο την επιτακτική ανάγκη για πρωταθλητισμό προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι. Η ποδοσφαιρική ταυτότητα της ομάδας παραμένει το κυρίαρχο θέμα, με την τρέχουσα σεζόν να προδιαγράφεται ιδιαίτερα απαιτητική. Παρά τις δυσκολίες, η απαίτηση για νίκες και υψηλούς στόχους είναι αδιαπραγμάτευτη.

Η αναζήτηση της ποδοσφαιρικής ταυτότητας

Το πιο σημαντικό ζήτημα για τον ΠΑΟΚ εξακολουθεί να είναι η ποδοσφαιρική του ταυτότητα. Ενώ άλλες ομάδες έχουν βρει τον δρόμο τους, ο ΠΑΟΚ εκ των πραγμάτων δυσκολεύεται να καθιερωθεί ως σύνολο με αρχές και συγκεκριμένη φιλοσοφία στο παιχνίδι του.

Αυτή η δυσκολία στην απόκτηση μιας σταθερής ταυτότητας και αρχών εγείρει ερωτήματα. Ο Λίσι φέρει μεγάλη ευθύνη για αυτή την κατάσταση, καθώς συνεχίζει να αναζητά σχηματισμούς και φιλοσοφίες, χωρίς να έχει οριστικοποιήσει ακόμα την αγωνιστική προσέγγιση της ομάδας μέσα στο γήπεδο.

Η δύσκολη αγωνιστική περίοδος και οι στόχοι

Όλα τα παραπάνω στοιχεία οδηγούν στην εκτίμηση ότι η φετινή σεζόν για τον ΠΑΟΚ θα είναι πολύ δύσκολη. Η συνειδητοποίηση αυτής της πραγματικότητας είναι κρίσιμη για όλους εντός της ομάδας.

Παρόλα αυτά, ο ΠΑΟΚ έχει την υποχρέωση να κερδίζει σε κάθε αγώνα. Δεν υπάρχουν δικαιολογίες ούτε για τον προπονητή ούτε για τους παίκτες. Ο στόχος πρέπει να είναι ο υψηλότερος δυνατός, καθώς μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορεί να έρθει η επιτυχία. Μέχρι στιγμής, ο ΠΑΟΚ έχει μείνει αρκετά πίσω από την κορυφή της βαθμολογίας. Αυτό οφείλεται, μεταξύ άλλων, στην ήττα από την Καλαμάτα, σε έναν αγώνα όπου η ομάδα, για άγνωστους λόγους, δεν παρουσιάστηκε όπως θα έπρεπε. Επιπλέον, οι αντίπαλοι του ΠΑΟΚ έχουν συγκεντρώσει περισσότερους βαθμούς από όσους άξιζαν βάσει της αγωνιστικής τους εικόνας.

Καταγγελίες για διαιτητικές αποφάσεις

Στο πλαίσιο των αγωνιστικών εξελίξεων, υπάρχουν αναφορές για διαιτητικές αποφάσεις που έχουν επηρεάσει την πορεία του πρωταθλήματος. Συγκεκριμένα, η ΚΕΔ έχει επικυρώσει πάνω από τέσσερα ματς στα οποία ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ φέρεται να ευνοήθηκαν από σοβαρές διαιτητικές αποφάσεις.

Αυτή η κατάσταση διαμορφώνει ένα συγκεκριμένο περιβάλλον για τον ΠΑΟΚ. Από εδώ και στο εξής, για να πετύχει τους στόχους του, ο ΠΑΟΚ πρέπει να κάνει πρωταθλητισμό. Ακόμη και αν βρεθεί περισσότερους πόντους πίσω από την κορυφή, μόνο με μια νοοτροπία πρωταθλητισμού θα μπορέσει να κερδίσει κάτι σε αυτή την πολύ δύσκολη αγωνιστική περίοδο.

Εσωτερικά ζητήματα και η νοοτροπία πρωταθλητισμού

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι αν εντός του ΠΑΟΚ, και όχι μόνο στα αποδυτήρια, δεν υπάρχουν κοινοί στόχοι για την ομάδα, και αν εξακολουθούν να κυριαρχούν τα προσωπικά συμφέροντα, τότε η ομάδα δεν έχει καμία τύχη. Όποιος τοποθετεί τα προσωπικά του συμφέροντα πάνω από αυτά του συλλόγου, εκτίθεται ανεπανόρθωτα.

Η επίτευξη των στόχων απαιτεί ενότητα και αφοσίωση στον κοινό σκοπό. Η νοοτροπία του πρωταθλητισμού είναι απαραίτητη για να ξεπεραστούν οι δυσκολίες και να διεκδικηθούν οι επιδιώξεις της ομάδας σε μια περίοδο με πολλές προκλήσεις.

Σχόλια για εθνικές ομάδες και το μπάσκετ του ΠΑΟΚ

Σε άλλο πλαίσιο, γίνεται λόγος για τον Ολυμπιακό και τον «ξεσηκωμό» του σχετικά με τις Εθνικές ομάδες και την ΕΠΟ. Συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι η ανδρική ομάδα βρίσκεται στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας, οι ελπίδες έχουν φτάσει στην τελική φάση του Euro, και οι νέοι συμμετέχουν στο Μουντιάλ. Το σχόλιο υπογραμμίζει ότι αν δεν υπάρχουν επιχειρήματα, η έκθεση είναι μεγάλη.

Παράλληλα, η νίκη έχει τεράστια αξία και στο μπάσκετ, ειδικά για μία ομάδα του ΠΑΟΚ που χτίστηκε με την προοπτική να πετύχει μεγάλα πράγματα. Ωστόσο, ο ΠΑΟΚ στο μπάσκετ υποτιμάται αρκετά από τους ίδιους τους φιλάθλους του. Χαρακτηριστικό είναι ότι όταν η ομάδα έχανε στο ημίχρονο από την Μανρέσα, οι κατάρες για τους παίκτες και κυρίως για τον προπονητή ήταν απίστευτες. Παρ' όλα αυτά, η ομάδα έχει αποκτήσει νοοτροπία και μέταλλο, με τη νίκη να έχει ενσωματωθεί στο DNA της. Με αυτή την ίδια νοοτροπία, οι παίκτες περιμένουν και φέτος τον Άρη στον αγώνα του Σαββάτου.

Με πληροφορίες από: Gazzetta