Ευχάριστα είναι τα νέα που έλαβε ο Ρούμπεν Αμορίμ και το τεχνικό επιτελείο της Μίλαν, αναφορικά με την κατάσταση του τραυματισμού του Μάικ Μενιάν. Ο Γάλλος πορτιέρε ξεπέρασε το πρόβλημα που αντιμετώπιζε και είναι πλέον άμεσα διαθέσιμος για τις αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας. Η επιστροφή του 31χρονου τερματοφύλακα αποτελεί σημαντική ενίσχυση για τους «Ροσονέρι» ενόψει των κρίσιμων αναμετρήσεων που ακολουθούν στο πρόγραμμά τους.

Η συμμετοχή του Μενιάν στο παιχνίδι της ερχόμενης Πέμπτης, στις 26 Νοεμβρίου, με τον Ολυμπιακό στο «Καραϊσκάκης» για το Europa League είχε τεθεί εν αμφιβόλω. Ωστόσο, οι τελευταίες πληροφορίες επιβεβαιώνουν ότι ο βασικός τερματοφύλακας της Μίλαν θα βρίσκεται κανονικά στη διάθεση του προπονητικού επιτελείου, προσφέροντας ασφάλεια κάτω από τα δοκάρια της ομάδας.

Ο τραυματισμός που προκάλεσε ανησυχία

Ο Μάικ Μενιάν είχε αποχωρήσει από το παιχνίδι της εθνικής του ομάδας, των Τρικολόρ, με την Τουρκία. Η αποχώρηση αυτή συνέβη στο ημίχρονο της αναμέτρησης, καθώς ο Γάλλος τερματοφύλακας ένιωσε ενοχλήσεις στον προσαγωγό. Το πρόβλημα αυτό είχε δημιουργήσει σοβαρές ανησυχίες για την κατάσταση της υγείας του και την πιθανή απουσία του από τα προσεχή παιχνίδια της Μίλαν.

Οι ενοχλήσεις στον προσαγωγό ήταν ο λόγος που η συμμετοχή του στον αγώνα του Europa League με τον Ολυμπιακό είχε αρχικά κριθεί αμφίβολη. Η παρακολούθηση της πορείας του τραυματισμού του ήταν συνεχής, καθώς η παρουσία του Μενιάν θεωρείται καθοριστική για την αμυντική λειτουργία της ιταλικής ομάδας.

Πλήρης αποκατάσταση και επιστροφή στις προπονήσεις

Σύμφωνα με το πιο πρόσφατο update, ο 31χρονος τερματοφύλακας έχει πλέον ξεπεράσει πλήρως τον τραυματισμό του. Αυτό επιβεβαιώθηκε και από την παρουσία του στην προπόνηση των «Ροσονέρι» που πραγματοποιήθηκε σήμερα, 19 Νοεμβρίου. Ο Μενιάν έβγαλε το πρώτο μέρος της προπόνησης, δείχνοντας ότι βρίσκεται σε καλή φυσική κατάσταση και είναι έτοιμος να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση.

Η αποκατάσταση του Μενιάν σημαίνει ότι θα είναι κανονικά διαθέσιμος για τον αγώνα της Κυριακής, 22 Νοεμβρίου, όπου η Μίλαν θα υποδεχθεί τη Φροζινόνε στο Σαν Σίρο. Η παρουσία του κάτω από τα δοκάρια αναμένεται να δώσει ώθηση στην ομάδα ενόψει αυτής της εντός έδρας αναμέτρησης.

Πέρα από τον αγώνα πρωταθλήματος, ο Μάικ Μενιάν θα είναι διαθέσιμος και για το ευρωπαϊκό παιχνίδι της Πέμπτης, 26 Νοεμβρίου, εναντίον του Ολυμπιακού στο «Καραϊσκάκης». Η επιστροφή του έμπειρου πορτιέρε αποτελεί ένα σημαντικό πλεονέκτημα για τη Μίλαν στην προσπάθειά της να πετύχει τους στόχους της στο Europa League.

Οι απουσίες και οι αμφίβολοι για την αναμέτρηση του Europa League

Ενώ η Μίλαν υποδέχεται με χαρά την επιστροφή του Μενιάν, θα κληθεί να αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό με αρκετές απουσίες. Ο Λόφτους-Τσικ έχει τεθεί δεδομένα εκτός για την αναμέτρηση με τους «Ερυθρόλευκους». Μαζί του, εκτός αγωνιστικής δράσης θα παραμείνουν και οι Γκάμπια, Τσουκουέζε και Σαλεμάκερς, οι οποίοι δεν υπολογίζονται για το παιχνίδι της Πέμπτης.

Επιπρόσθετα, η κατάσταση δύο ακόμη παικτών παραμένει αμφίβολη, προσθέτοντας έναν επιπλέον πονοκέφαλο στο τεχνικό επιτελείο. Οι Πάβλοβιτς και Τομόρι παραμένουν αμφίβολοι για τη συμμετοχή τους στον αγώνα με τον Ολυμπιακό, με την οριστική τους κατάσταση να αναμένεται να ξεκαθαρίσει τις επόμενες ημέρες.

Με πληροφορίες από: Gazzetta