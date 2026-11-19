Οι φίλοι του Άρη θα δώσουν το «παρών» στην εκτός έδρας αναμέτρηση της ομάδας τους με τον Αστέρα AKTOR στην Τρίπολη, δείχνοντας τη στήριξή τους στους «κιτρινόμαυρους». Η ΠΑΕ Άρης γνωστοποίησε όλες τις απαραίτητες λεπτομέρειες σχετικά με τη διάθεση των εισιτηρίων, καθώς και τις οδηγίες που πρέπει να ακολουθήσουν οι φίλαθλοι για την ομαλή πρόσβασή τους στο γήπεδο. Η παρουσία του κόσμου αναμένεται να είναι σημαντική για την επανέναρξη των αγωνιστικών υποχρεώσεων της ομάδας.

Επανέναρξη αγωνιστικών υποχρεώσεων στην Τρίπολη

Η αναμέτρηση του Άρη με τον Αστέρα AKTOR είναι προγραμματισμένη για τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου, με ώρα έναρξης στις 17:00. Το παιχνίδι θα διεξαχθεί στο γήπεδο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης» της Τρίπολης και σηματοδοτεί την επιστροφή των «κιτρινόμαυρων» στη δράση μετά τη διακοπή του Πρωταθλήματος. Η ομάδα θα ξεκινήσει ξανά τις υποχρεώσεις της έχοντας στο πλευρό της τους φιλάθλους της.

Η αναμέτρηση αυτή αποτελεί μια σημαντική εκτός έδρας δοκιμασία για τον Άρη, και η παρουσία των φιλάθλων του κρίνεται σημαντική. Οι φίλοι των «κιτρινόμαυρων» θα έχουν τη δυνατότητα να βρεθούν κοντά στους ποδοσφαιριστές, προσφέροντας την υποστήριξή τους σε αυτή την επανέναρξη των αγωνιστικών υποχρεώσεων.

Πληροφορίες για τα εισιτήρια

Η ΠΑΕ Άρης ενημέρωσε τους φιλάθλους της για τη διαδικασία αγοράς των εισιτηρίων. Η τιμή του εισιτηρίου για την αναμέτρηση έχει οριστεί στα 15 ευρώ. Οι φίλοι του Άρη θα φιλοξενηθούν συγκεκριμένα στη θύρα 4Α του «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης», εξασφαλίζοντας έτσι έναν ξεχωριστό χώρο για την υποστήριξη της ομάδας τους.

Η αγορά των εισιτηρίων πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν το εισιτήριό τους μέσω της πλατφόρμας του Αστέρα AKTOR, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.asterastickets.gr. Αυτή η μέθοδος εξασφαλίζει την ταχύτερη και ευκολότερη πρόσβαση στα εισιτήρια.

Διαδικασία επαλήθευσης και οδηγίες

Για την είσοδο στο γήπεδο, η επαλήθευση των εισιτηρίων θα πραγματοποιείται μέσω της εφαρμογής Gov.gr Wallet. Είναι απαραίτητο οι φίλαθλοι να έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία αγοράς και επαλήθευσης πριν από την άφιξή τους στην Τρίπολη, προκειμένου να αποφευχθούν καθυστερήσεις και προβλήματα στην είσοδο.

Επιπλέον, η ΠΑΕ Άρης ζήτησε από τους φιλάθλους να έχουν μαζί τους ένα έγγραφο ταυτοποίησης. Αυτό είναι σημαντικό, καθώς η Αστυνομία θα πραγματοποιεί ελέγχους στον περιβάλλοντα χώρο του γηπέδου. Η τήρηση αυτών των οδηγιών είναι καθοριστική για την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα και την ασφάλεια όλων των παρευρισκομένων.

Η παρουσία του κόσμου στην Τρίπολη

Η παρουσία των φίλων του Άρη στην εκτός έδρας αναμέτρηση της Τρίπολης επιβεβαιώνει την υποστήριξη προς την ομάδα. Ο Άρης θα ξεκινήσει τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις στο Πρωτάθλημα έχοντας την ενθάρρυνση των οπαδών του, γεγονός που τονίζεται ως σημαντικό για την ομάδα, ειδικά μετά την περίοδο της διακοπής.

Οι «κιτρινόμαυροι» θα έχουν την υποστήριξη του κόσμου τους σε μία σημαντική εκτός έδρας αναμέτρηση. Η παρουσία των φιλάθλων στην Τρίπολη επιβεβαιώνει την υποστήριξη προς την ομάδα στην επανέναρξη των αγωνιστικών της υποχρεώσεων.

Με πληροφορίες από: Gazzetta