Η εθνική παίδων στην πρώτη της συμμετοχή σε μουντιάλ U17: Πού θα δείτε τους αγώνες

Η Εθνική Παίδων ετοιμάζεται να γράψει ιστορία, καθώς το βράδυ της Πέμπτης θα δώσει τον πρώτο αγώνα της σε τελική φάση Μουντιάλ U17. Η ομάδα, υπό την καθοδήγηση του Βασίλη Παπαδάκη, ξεκινά την προσπάθειά της απέναντι στην Αίγυπτο, με στόχο την πρόκριση στους «32» της διοργάνωσης. Όλες οι αναμετρήσεις της «γαλανόλευκης» θα μεταδοθούν από ένα κανάλι, το οποίο θα καλύψει την πορεία της στην πρώτη της συμμετοχή σε αυτή τη μεγάλη διοργάνωση.

Η πρεμιέρα και οι αντίπαλοι στον όμιλο

Η ιστορική αναμέτρηση της Εθνικής Παίδων κόντρα στην Αίγυπτο θα διεξαχθεί το βράδυ της Πέμπτης. Αυτός ο αγώνας σηματοδοτεί την έναρξη της πορείας της Ελλάδας στην τελική φάση του Μουντιάλ U17, μια στιγμή ορόσημο για το ελληνικό ποδόσφαιρο στις μικρές ηλικίες.

Μετά την πρεμιέρα, η ελληνική ομάδα θα αντιμετωπίσει τον Παναμά και στη συνέχεια το οικοδεσπότη Κατάρ. Αυτές οι αναμετρήσεις αποτελούν μέρος του 1ου ομίλου της διοργάνωσης, η οποία έχει ως τελική ημερομηνία ολοκλήρωσης την 13η Δεκεμβρίου.

Ο δρόμος προς το Κατάρ

Η πρόκριση της Ελλάδας για το Μουντιάλ U17 στο Κατάρ δεν ήταν εύκολη υπόθεση. Η «γαλανόλευκη» εξασφάλισε το εισιτήριο την τελευταία αγωνιστική των προκριματικών, σε μια διαδικασία γεμάτη αγωνία και ανατροπές. Το καθοριστικό γκολ του Τσίγγα έδωσε στην ομάδα μια σημαντική νίκη με 1-0 επί της Νορβηγίας.

Αυτό το αποτέλεσμα εξασφάλισε στην Εθνική τη δεύτερη θέση στον όμιλό της, ακριβώς πίσω από το Μαυροβούνιο. Παράλληλα, η νίκη της Γαλλίας επί της Γερμανίας την ίδια ώρα, συνέβαλε καθοριστικά στην πρόκριση της Ελλάδας ως μία από τις καλύτερες δεύτερες ομάδες των προκριματικών, ανοίγοντας τον δρόμο για την παρθενική της συμμετοχή στη διοργάνωση.

Η σύνθεση της αποστολής

Ο προπονητής της Εθνικής Παίδων, Βασίλης Παπαδάκης, έχει επιλέξει τους ποδοσφαιριστές που θα εκπροσωπήσουν την Ελλάδα σε αυτή την ιστορική διοργάνωση. Η τελική φάση θα βρει την ομάδα με μια αποστολή που αποτελείται από 21 ποδοσφαιριστές, οι οποίοι είναι έτοιμοι να αγωνιστούν για τα χρώματα της χώρας.

Επιπλέον, ο κ. Παπαδάκης έχει καταρτίσει και μια λίστα με 11 αναπληρωματικούς παίκτες. Αυτοί οι ποδοσφαιριστές βρίσκονται σε ετοιμότητα, σε περίπτωση που προκύψει ανάγκη για αντικατάσταση κάποιου από τους βασικούς της αποστολής, διασφαλίζοντας έτσι το βάθος και τις επιλογές της ομάδας καθ' όλη τη διάρκεια του τουρνουά.

Πού θα δείτε τους αγώνες της εθνικής

Για τους φιλάθλους που επιθυμούν να παρακολουθήσουν την προσπάθεια της Εθνικής Παίδων στο Μουντιάλ U17, υπάρχει πρόβλεψη για τηλεοπτική κάλυψη. Ένα συγκεκριμένο κανάλι έχει αναλάβει τη μετάδοση όλων των αγώνων της ελληνικής ομάδας, προσφέροντας έτσι τη δυνατότητα στο κοινό να ζήσει από κοντά την ιστορική αυτή συμμετοχή.

Η μετάδοση των αναμετρήσεων θα επιτρέψει στους Έλληνες φιλάθλους να υποστηρίξουν την ομάδα του Βασίλη Παπαδάκη σε κάθε της βήμα, από την πρεμιέρα κόντρα στην Αίγυπτο μέχρι και τις επόμενες αναμετρήσεις στον όμιλο, καθώς η «γαλανόλευκη» διεκδικεί την πρόκριση στην επόμενη φάση του θεσμού.

Με πληροφορίες από: Athletiko