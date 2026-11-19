Ο Τσικίνιο εκτός δράσης για τουλάχιστον δύο μήνες: Ποια παιχνίδια χάνει ο Ολυμπιακός

Νέα μεγάλη ατυχία πλήττει τον Ολυμπιακό, καθώς ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός Τσικίνιο τίθεται εκτός αγωνιστικής δράσης για τουλάχιστον δύο μήνες. Ο ποδοσφαιριστής υπέστη κάταγμα στο μετατάρσιο κατά τη διάρκεια προπόνησης, γεγονός που δημιουργεί σοβαρούς πονοκεφάλους στον προπονητή Ιμανόλ Αλγουαθίλ.

Η εξέλιξη αυτή σημαίνει ότι ο Τσικίνιο θα χάσει το υπόλοιπο του 2026, καθώς και σημαντικές αναμετρήσεις μέσα στον Ιανουάριο, επηρεάζοντας καθοριστικά τον προγραμματισμό των «ερυθρόλευκων» σε μια κρίσιμη περίοδο για την ομάδα.

Η νέα ατυχία και η διάρκεια απουσίας

Ο Τσικίνιο υπέστη κάταγμα στο μετατάρσιο κατά τη διάρκεια της προπόνησης του Ολυμπιακού, μια εξέλιξη που τον θέτει εκτός μάχης για ένα σημαντικό χρονικό διάστημα. Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για απουσία τουλάχιστον δύο μηνών, κάτι που αλλάζει τα δεδομένα για την τεχνική ηγεσία.

Η συγκεκριμένη ατυχία είναι ιδιαίτερα δυσάρεστη, καθώς ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός θα αναγκαστεί να απουσιάσει από το υπόλοιπο των αγωνιστικών υποχρεώσεων του 2026, ενώ η επιστροφή του αναμένεται να καθυστερήσει και μέσα στον Ιανουάριο του επόμενου έτους.

Σοβαροί πονοκέφαλοι για τον Αλγουαθίλ

Οι τραυματισμοί συνεχίζουν να δημιουργούν σοβαρούς πονοκεφάλους στον Ολυμπιακό, με τον Ιμανόλ Αλγουαθίλ να καλείται να διαχειριστεί ακόμη μία σημαντική απουσία. Μετά τους Σαντιάγο Έσε και Γκουστάβο Πουέρτα, στη λίστα των τραυματιών προστέθηκε και ο Τσικίνιο, περιορίζοντας περαιτέρω τις επιλογές του προπονητή στον άξονα.

Μάλιστα, το προηγούμενο διάστημα ο Αλγουαθίλ εξέταζε σοβαρά το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσει τον Τσικίνιο σε πιο οπισθοχωρημένο ρόλο, δίπλα στον Ρέμο Φρόιλερ, προκειμένου να καλύψει τα κενά των Έσε και Πουέρτα. Πλέον, ακόμη και αυτή η επιλογή βγαίνει από το τραπέζι, με τον Ολυμπιακό να χάνει τρεις σημαντικούς ποδοσφαιριστές της μεσαίας γραμμής μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα.

Οι αναμετρήσεις που θα χάσει ο Πορτογάλος

Με βάση το υπάρχον πρόγραμμα, ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός αναμένεται να απουσιάσει από τουλάχιστον δέκα προγραμματισμένες αναμετρήσεις. Αυτά τα παιχνίδια καλύπτουν όλες τις διοργανώσεις στις οποίες συμμετέχει ο Ολυμπιακός, δηλαδή τη Stoiximan Super League, το Superbet Κύπελλο Ελλάδας και το Europa League.

Συγκεκριμένα, ο Τσικίνιο δεν θα είναι διαθέσιμος για τους αγώνες:

22/11 Ολυμπιακός - Ηρακλής (Super League)

26/11 Ολυμπιακός - Μίλαν (Europa League)

29/11 Άρης - Ολυμπιακός (Super League)

02/12 Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός (Κύπελλο)

05/12 Ολυμπιακός - ΑΕΚ (Super League)

10/12 Τσέλιε - Ολυμπιακός (Europa League)

13/12 Ατρόμητος - Ολυμπιακός (Super League)

20/12 Ολυμπιακός - Παναιτωλικός (Super League)

09/01 Καλαμάτα - Ολυμπιακός (Super League)

16/01 ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός (Super League)

Τα σημαντικά ντέρμπι και ευρωπαϊκά ματς

Ανάμεσα στις αναμετρήσεις από τις οποίες θα απουσιάσει ο Τσικίνιο, ξεχωρίζουν ορισμένα ιδιαίτερα κρίσιμα παιχνίδια. Πρόκειται για το ντέρμπι Κυπέλλου με τον Παναθηναϊκό, μια αναμέτρηση με μεγάλη σημασία για την πορεία της ομάδας στον θεσμό.

Επίσης, ο Πορτογάλος θα χάσει την αναμέτρηση πρωταθλήματος με την ΑΕΚ, καθώς και τα δύο ευρωπαϊκά παιχνίδια του Ολυμπιακού με τη Μίλαν και την Τσέλιε. Τέλος, η απουσία του θα είναι αισθητή και στη δύσκολη έξοδο στην Τούμπα απέναντι στον ΠΑΟΚ, ένα παιχνίδι που παραδοσιακά κρίνει πολλά.

Το σενάριο επιστροφής

Εφόσον ο Τσικίνιο χρειαστεί ακριβώς δύο μήνες για να αποθεραπευτεί πλήρως, το πρώτο παιχνίδι στο οποίο θα μπορούσε να βρεθεί ξανά στη διάθεση του Ιμανόλ Αλγουαθίλ είναι εκείνο απέναντι στη Χόφενχαϊμ. Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για τις 21 Ιανουαρίου, στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», για την 7η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Ωστόσο, αυτή η ημερομηνία αποτελεί το πιο αισιόδοξο σενάριο και δεν είναι επιβεβαιωμένη ως ημερομηνία επιστροφής. Αν η αποκατάσταση του τραυματισμού του πλησιάσει τους δυόμισι μήνες, τότε ο Τσικίνιο θα κινδυνεύσει να χάσει και τις αναμετρήσεις με τον Λεβαδειακό (23/1), την Τορεένσε (28/1) και τον Παναθηναϊκό (30/1). Σε αυτή την περίπτωση, το εντός έδρας παιχνίδι απέναντι στον Αστέρα AKTOR, στις 6-7 Φεβρουαρίου, θα μπορούσε να είναι η πρώτη του εμφάνιση.

Με πληροφορίες από: Athletiko