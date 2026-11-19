Ο Ολυμπιακός δέχεται ένα ακόμα σημαντικό πλήγμα, καθώς ο Πορτογάλος μέσος Τσικίνιο υπέστη σοβαρό τραυματισμό και αναμένεται να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για τουλάχιστον δύο μήνες. Ο τραυματισμός του έρχεται να προστεθεί σε μια ήδη δύσκολη κατάσταση για τους «ερυθρόλευκους», οι οποίοι βλέπουν τη μεσαία τους γραμμή να αποδεκατίζεται μέσα στον Νοέμβριο. Το πρόβλημα προέκυψε κατά τη διάρκεια της προπόνησης της Πέμπτης, 19 Νοεμβρίου 2026.

Η φύση του τραυματισμού και ο χρόνος αποκατάστασης

Ο Τσικίνιο υπέστη κάταγμα στο μετατάρσιο, ένα πρόβλημα που προέκυψε ξαφνικά κατά τη διάρκεια του οικογενειακού διπλού στην προπόνηση της Πέμπτης, 19 Νοεμβρίου 2026. Αυτό το είδος τραυματισμού απαιτεί σημαντικό χρόνο αποκατάστασης.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός θα απουσιάσει από τους αγωνιστικούς χώρους για περίπου δύο με δυόμισι μήνες. Αυτό σημαίνει ότι η επιστροφή του υπολογίζεται γύρω στα μέσα Ιανουαρίου, αφήνοντας την ομάδα χωρίς έναν βασικό της παίκτη για ένα κρίσιμο διάστημα.

Η αλυσίδα των τραυματισμών στη μεσαία γραμμή

Ο τραυματισμός του Τσικίνιο δεν είναι μεμονωμένο περιστατικό, αλλά το τρίτο κατά σειρά πλήγμα για τον Ολυμπιακό στον άξονα της μεσαίας γραμμής μέσα στον Νοέμβριο. Προηγήθηκαν οι τραυματισμοί του Σαντιάγο Έσε και του Γκουστάβο Πουέρτα, δημιουργώντας μια πολύ δύσκολη κατάσταση για τους Πειραιώτες.

Ο Σαντιάγο Έσε είχε τραυματιστεί στο ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ, υποφέροντας από κάκωση στον έσω πλάγιο σύνδεσμο. Ο Αργεντινός μέσος δίνει αγώνα δρόμου για να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση πριν το τέλος του 2026.

Ακολούθησε ο Γκουστάβο Πουέρτα, ο οποίος τραυματίστηκε στο γόνατο κατά τη διάρκεια φιλικού αγώνα με την εθνική ομάδα της Κολομβίας. Σύμφωνα με πληροφορίες από τα Μέσα της χώρας του, ο Πουέρτα αναμένεται να μείνει εκτός δράσης για 4 έως 6 εβδομάδες, ήτοι 45 με 60 ημέρες. Αναμένονται οι απαραίτητες εξετάσεις του στην Ελλάδα για την οριστική εκτίμηση.

Οι διαθέσιμες επιλογές του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ

Με τους τρεις αυτούς βασικούς παίκτες εκτός, ο προπονητής Ιμανόλ Αλγκουαθίλ, ο Βάσκος τεχνικός, καλείται να διαχειριστεί μια εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση. Οι επιλογές του στον «ερυθρόλευκο» άξονα έχουν περιοριστεί σημαντικά.

Οι μοναδικές λύσεις που έχει πλέον στη διάθεσή του είναι οι Ρέμο Φρόιλερ και Λορέντσο Σιπιόνι, καθώς και οι νεαροί Χρήστος Φίλης, Θεοφάνης Μπακούλας και Πασχάλης Τουφάκης. Η κατάσταση περιπλέκεται ακόμα περισσότερο στην Ευρώπη, καθώς ο Λορέντσο Σιπιόνι είναι εκτός λίστας, μειώνοντας περαιτέρω τις επιλογές του προπονητή για τις ευρωπαϊκές αναμετρήσεις.

Υπό αυτές τις συνθήκες, είναι πιθανό ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ να στραφεί και σε άλλες λύσεις εκ των έσω, όπως για παράδειγμα η χρησιμοποίηση του Γκουστάβο Σα στη θέση «8», προκειμένου να καλύψει τα κενά που έχουν προκύψει.

Το βεβαρυμένο πρόγραμμα της ομάδας

Όλα αυτά συμβαίνουν σε μια περίοδο όπου ο Ολυμπιακός έχει ένα ιδιαίτερα φορτωμένο πρόγραμμα, τόσο εντός Ελλάδας όσο και στην Ευρώπη. Η ομάδα βρίσκεται αντιμέτωπη με κρίσιμα παιχνίδια στο πρωτάθλημα, συμπεριλαμβανομένων δύο ντέρμπι.

Παράλληλα, οι Πειραιώτες έχουν μπροστά τους και μια σημαντική αναμέτρηση με τη Μίλαν στην ευρωπαϊκή διοργάνωση. Η απουσία τόσων βασικών παικτών από τη μεσαία γραμμή καθιστά την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων ακόμα πιο απαιτητική για το τεχνικό επιτελείο και τους εναπομείναντες ποδοσφαιριστές.

Με πληροφορίες από: Athletiko, Newsit