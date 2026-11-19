Ο Ντέρεκ Κουτέσα συμπεριλαμβάνεται πλέον στην επίσημη λίστα της ΑΕΚ για τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, αντικαθιστώντας τον Ολεξάντρ Ζούμπκοφ. Η αλλαγή αυτή, η οποία είχε ανακοινωθεί από τον Μάρκο Νίκολιτς, είναι πλέον και τυπικά καταχωρημένη στην ιστοσελίδα της UEFA, όπου το όνομα του 28χρονου Ελβετού εμφανίζεται με τον αριθμό 7 ανάμεσα στους επιθετικούς της Ένωσης.

Ο τραυματισμός του Ζούμπκοφ και η αναγκαστική αλλαγή

Η αντικατάσταση του Ολεξάντρ Ζούμπκοφ στην ευρωπαϊκή λίστα της ΑΕΚ οφείλεται στον τραυματισμό του Ουκρανού μεσοεπιθετικού. Ο Ζούμπκοφ έχει υποστεί κάταγμα κόπωσης στην κνήμη, γεγονός που τον αναγκάζει να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για ένα διάστημα έξι έως οκτώ εβδομάδων. Η επιστροφή του αναμένεται πλέον με το νέο έτος.

Η ΑΕΚ εκμεταλλεύτηκε τον κανονισμό που ισχύει από πέρυσι, ο οποίος επιτρέπει την αντικατάσταση τραυματία παίκτη στην ευρωπαϊκή λίστα. Έτσι, η ομάδα επέλεξε τον Κουτέσα για να καλύψει το κενό που δημιουργήθηκε στα άκρα της επίθεσης, ενισχύοντας τις διαθέσιμες επιλογές του προπονητή.

Η ευκαιρία του Κουτέσα και η πρώτη συμμετοχή

Με την επίσημη ένταξή του στην ευρωπαϊκή λίστα, ο Ντέρεκ Κουτέσα αποκτά την ευκαιρία για την πρώτη του συμμετοχή στη φετινή League Phase του Champions League. Ο Ελβετός εξτρέμ είχε ήδη εκμεταλλευτεί την ευκαιρία που του δόθηκε σε φιλικό παιχνίδι με την ΑΕ Λεμεσού, δείχνοντας τις δυνατότητές του.

Η πρώτη αυτή συμμετοχή ενδέχεται να πραγματοποιηθεί την προσεχή Τρίτη, 24 Νοεμβρίου, στην Ιταλία, όπου η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει την Κόμο για την 5η αγωνιστική της διοργάνωσης. Η παρουσία του Κουτέσα στην αποστολή των κιτρινόμαυρων για τον συγκεκριμένο αγώνα θεωρείται χρήσιμη.

Απουσίες και διαθέσιμες επιλογές

Εκτός από τον τραυματισμό του Ζούμπκοφ, η ΑΕΚ θα στερηθεί τις υπηρεσίες και του Κοϊτά στον αγώνα με την Κόμο. Ο Κοϊτά θα είναι τιμωρημένος, καθώς αντίκρισε κόκκινη κάρτα στο τελευταίο παιχνίδι με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Αναμένεται να γίνει γνωστό από την UEFA πόσες αγωνιστικές τιμωρία θα επιβληθεί στον Μαυριτανό εξτρέμ.

Στην κατηγορία των μη γηγενών παικτών, εκτός λίστας βρίσκονται οι Ζούμπκοφ, Γκεοργκίεφ, Σαχαμπό και Αλεξίου. Από την κατηγορία των γηγενών παικτών της Ομοσπονδίας, εκτός λίστας είναι ο Καλοσκάμης. Οι μη γηγενείς παίκτες που περιλαμβάνονται στη λίστα είναι οι Στρακόσια, Μουκουντί, Κάιρινεν, Γκατσίνοβιτς, Γιόβιτς, Κουτέσα, Κοϊτά, Μάγερ, Μαρίν, Βίντα, Αριάγκα, Βάργκα, Ρέλβας, Ζίνι, Μπρινιόλι, Βιτάλις και Ζοάο Μάριο.

Οι δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς και το απαιτητικό πρόγραμμα

Ο προπονητής της ΑΕΚ, Μάρκο Νίκολιτς, είχε ήδη επιβεβαιώσει την επικείμενη αλλαγή στη λίστα μετά το τελευταίο παιχνίδι πρωταθλήματος με τον Λεβαδειακό. Ο Νίκολιτς είχε αναφερθεί και στο απαιτητικό πρόγραμμα που ακολουθεί την ομάδα μετά τη διακοπή, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για ισορροπία πριν και μετά τα παιχνίδια του Champions League.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη, με την προσθήκη του Κουτέσα, αφορά τις διαθέσιμες επιλογές στα άκρα της επίθεσης, σε μια περίοδο κατά την οποία η ΑΕΚ καλείται να συνδυάσει τις εγχώριες υποχρεώσεις με τις ευρωπαϊκές αναμετρήσεις. Η ενίσχυση του ρόστερ σε αυτή τη θέση κρίνεται σημαντική ενόψει των προκλήσεων που ακολουθούν.

Με πληροφορίες από: Athletiko, Gazzetta