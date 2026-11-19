Αλλαγή στην ώρα διεξαγωγής του αγώνα μεταξύ ΟΦΗ και Ηρακλή, στο πλαίσιο της 13ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος Stoiximan Super League, ανακοίνωσε η διοργανώτρια αρχή. Η συγκεκριμένη αναμέτρηση, η οποία είναι προγραμματισμένη για την Κυριακή 6 Δεκεμβρίου 2026, θα ξεκινήσει τελικά δύο ώρες νωρίτερα από την αρχικώς ορισμένη ώρα.

Η απόφαση αυτή γνωστοποιήθηκε επίσημα από τη Λίγκα, επηρεάζοντας το πρόγραμμα της προαναφερθείσας αγωνιστικής. Οι φίλαθλοι των δύο ομάδων και το κοινό του ποδοσφαίρου θα πρέπει να λάβουν υπόψη τη νέα ώρα έναρξης για τον αγώνα που θα φιλοξενηθεί στην Κρήτη.

Η απόφαση της Super League

Σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε η Super League, η σέντρα του αγώνα ΟΦΗ – Ηρακλής θα πραγματοποιηθεί στις 18:00. Αυτό σημαίνει ότι το παιχνίδι θα ξεκινήσει νωρίτερα κατά δύο ώρες, καθώς η αρχική του προγραμματισμένη ώρα ήταν οι 20:00.

Η διοργανώτρια αρχή προχώρησε σε αυτή την αλλαγή για την αναμέτρηση της 13ης αγωνιστικής, χωρίς να δοθούν περαιτέρω διευκρινίσεις σχετικά με τους λόγους της τροποποίησης. Η ενημέρωση αφορά αποκλειστικά την ώρα έναρξης, διατηρώντας την ημερομηνία και τον τόπο διεξαγωγής ως είχαν.

Λεπτομέρειες της αναμέτρησης

Ο αγώνας που υφίσταται την αλλαγή είναι αυτός μεταξύ του Ο.Φ.Η. και του ΠΟΤ ΗΡΑΚΛΗΣ ΦΟΥΡΝΟΙ ΒΕΝΕΤΗ. Πρόκειται για μία αναμέτρηση που εντάσσεται στο πλαίσιο της 13ης αγωνιστικής του Πρωταθλήματος Stoiximan Super League.

Η αναμέτρηση έχει οριστεί για την Κυριακή 6 Δεκεμβρίου του έτους 2026 και θα διεξαχθεί στο Παγκρήτιο Στάδιο. Η αρχική ώρα έναρξης είχε καθοριστεί για τις 20:00, ωστόσο πλέον οι δύο ομάδες θα αγωνιστούν με τη σέντρα να γίνεται στις 18:00, όπως ανακοινώθηκε επίσημα.

Η επίσημη ανακοίνωση

Η Super League, ως η αρμόδια αρχή για τη διεξαγωγή του πρωταθλήματος, προέβη σε επίσημη ανακοίνωση για την αλλαγή αυτή. Η ανακοίνωση περιγράφει με σαφήνεια τις λεπτομέρειες της τροποποίησης, ώστε να ενημερωθούν εγκαίρως όλες οι εμπλεκόμενες πλευρές.

Συγκεκριμένα, στην ανακοίνωση αναφέρεται: «Ανακοινώνεται ότι ο αγώνας Ο.Φ.Η. – ΠΟΤ ΗΡΑΚΛΗΣ ΦΟΥΡΝΟΙ ΒΕΝΕΤΗ στο πλαίσιο της 13ης Αγωνιστικής του Πρωταθλήματος Stoiximan Super League, αλλάζει ώρα και θα διεξαχθεί την Κυριακή 06.12.2026 στις 18:00 (αντί για τις 20:00)». Η δήλωση αυτή επιβεβαιώνει την οριστική αλλαγή της ώρας έναρξης του παιχνιδιού.

Το πρόγραμμα του ΟΦΗ και οι ευρωπαϊκές υποχρεώσεις

Για την κρητική ομάδα, τον ΟΦΗ, η αλλαγή στην ώρα διεξαγωγής του αγώνα με τον Ηρακλή έρχεται σε μια περίοδο με αυξημένες αγωνιστικές υποχρεώσεις. Μετά τη «μάχη» των δύο ομάδων στο Παγκρήτιο, οι Κρητικοί έχουν ένα σημαντικό ταξίδι.

Συγκεκριμένα, ο ΟΦΗ θα ταξιδέψει στη Λισαβόνα για να αντιμετωπίσει την Μπενφίκα. Αυτή η ευρωπαϊκή αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για τις 10 Δεκεμβρίου και εντάσσεται στο πλαίσιο των αγώνων του Europa League, προσθέτοντας επιπλέον φόρτο στο πρόγραμμα της ομάδας.

Με πληροφορίες από: Athletiko, Newsit