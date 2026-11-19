Η Κηφισιά Tutu Deals βρίσκεται σε εντατική προετοιμασία για την επερχόμενη και ιδιαίτερα απαιτητική αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ, η οποία θα διεξαχθεί στην Τούμπα στις 22 Νοεμβρίου, στις 19:30. Ωστόσο, ο προπονητής της ομάδας, Σεμπάστιαν Λέτο, καλείται να διαχειριστεί μια σειρά από σοβαρές αγωνιστικές προκλήσεις, καθώς αντιμετωπίζει πολλές και σημαντικές απουσίες στο ρόστερ του.

Οι τιμωρημένοι ποδοσφαιριστές

Το κλαμπ των Βορείων Προαστίων θα ταξιδέψει στη Θεσσαλονίκη χωρίς πέντε βασικούς ποδοσφαιριστές, οι οποίοι είναι τιμωρημένοι. Στο ποινολόγιο της Λίγκας βρίσκονταν ήδη τα ονόματα των Τζέρεμι Αντόνισε, Κωνσταντίνου Ρουκουνάκη, Τιάγκο Μάνσο και Ζέρσον Σόουζα. Σε αυτούς προστέθηκε και ο Άνχελο Σαγκάλ, ο οποίος συμπλήρωσε κάρτες κατά τη διάρκεια του πρόσφατου «διπλού» επί του Βόλου Elabet, που πραγματοποιήθηκε στο Πανθεσσαλικό Στάδιο.

Οι συγκεκριμένοι ποδοσφαιριστές αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του βασικού κορμού της ομάδας, γεγονός που καθιστά τις απουσίες τους ιδιαίτερα σημαντικές για την αγωνιστική εικόνα της Κηφισιάς Tutu Deals. Η απουσία τους αναμένεται να επηρεάσει σημαντικά τις επιλογές του προπονητή ενόψει του δύσκολου αγώνα.

Η στρατηγική πίσω από τις δηλώσεις καρτών

Η απόφαση να δηλωθούν οι συγκεκριμένοι παίκτες ως τιμωρημένοι για το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ βασίζεται σε ένα απόλυτα κατανοητό ποδοσφαιρικό σκεπτικό. Η Κηφισιά Tutu Deals επέλεψε να έχει τους εν λόγω ποδοσφαιριστές διαθέσιμους για αναμετρήσεις με αντιπάλους που θεωρούνται πιο κοντά στα δικά της μέτρα, σε σύγκριση με το ήδη πολύ πιο δύσκολο παιχνίδι απέναντι στους Θεσσαλονικείς.

Ανάλογη επιλογή είχε γίνει και στο παρελθόν, όταν ο Ιμάμ Γιάγκνε είχε συμπληρώσει κάρτες και είχε δηλωθεί να εκτίσει την ποινή του σε ένα άλλο απαιτητικό ματς, αυτό με τον Ολυμπιακό. Αυτή η στρατηγική δείχνει την προσπάθεια της ομάδας να διαχειριστεί το ρόστερ της με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, στοχεύοντας σε συγκεκριμένα παιχνίδια.

Το ιατρικό δελτίο και οι τραυματισμοί

Πέρα από τις τιμωρίες, η Κηφισιά Tutu Deals αντιμετωπίζει και προβλήματα τραυματισμών. Αμφίβολη κρίνεται η συμμετοχή του Κωνσταντίνου Πολυκράτη. Ο νεαρός αριστερός μπακ ταλαιπωρείται από τραυματισμό, ο οποίος μάλιστα του στέρησε τη δυνατότητα να συμμετάσχει στην Εθνική Ελπίδων, παρά την αρχική του κλήση. Η παρουσία του στην αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ θα αποφασιστεί την τελευταία στιγμή, ανάλογα με την εξέλιξη της κατάστασής του.

Επιπλέον, στο ιατρικό δελτίο της ομάδας βρίσκονται και τα ονόματα των Μιχάλη Πατήρα και Γιον Ντε Λουίς, καθώς και των Παύλου Μαυρουδή και Αλέξανδρου Πόθα. Αυτοί οι τραυματισμοί προσθέτουν περαιτέρω δυσκολίες στον Σεμπάστιαν Λέτο, περιορίζοντας τις διαθέσιμες επιλογές του για τον κρίσιμο αγώνα.

Οι διεθνείς και η καθυστερημένη ενσωμάτωση

Ένα ακόμα ζήτημα που απασχολεί το τεχνικό επιτελείο της Κηφισιάς Tutu Deals είναι η καθυστερημένη ενσωμάτωση τριών διεθνών ποδοσφαιριστών στις προπονήσεις της ομάδας. Πρόκειται για τους Ζόρντι Εμπουλά από το Κονγκό, Μόιζες Ραμίρεζ από το Εκουαδόρ και Ρόκσον Βαν Άιμα από το Κουρασάο.

Και οι τρεις παίκτες αναμένεται να επιστρέψουν από τα μακρινά τους ταξίδια την Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου. Αυτό σημαίνει ότι θα έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν μόλις μία προπόνηση με την υπόλοιπη ομάδα πριν από την αναμέτρηση της Τούμπας. Η περιορισμένη προετοιμασία τους ενδέχεται να επηρεάσει την αγωνιστική τους ετοιμότητα και την ενσωμάτωσή τους στο πλάνο του προπονητή.

Το πρόγραμμα της Κηφισιάς Tutu Deals

Πριν από την αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ, η ομάδα του Σέμπα είχε αντιμετωπίσει τον Βόλο Elabet εκτός έδρας, όπου κατάφερε να πανηγυρίσει ένα σημαντικό τρίποντο. Μετά το παιχνίδι της Τούμπας, η Κηφισιά Tutu Deals θα υποδεχθεί την Καλαμάτα στην έδρα της. Στη συνέχεια, θα φιλοξενηθεί από τον Αστέρα AKTOR στην Τρίπολη και τέλος, θα αντιμετωπίσει τον ΟΦΗ στη Λεωφόρο. Ο ΟΦΗ, μάλιστα, θα προέρχεται από το δύσκολο ματς με την Μπενφίκα στο «Ντα Λουζ», προσθέτοντας ένα ακόμα ενδιαφέρον στοιχείο στο πρόγραμμα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta