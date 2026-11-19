Η προθεσμία για την ανακοίνωση των υποψηφιοτήτων με φόντο την προεδρία της FIFA ολοκληρώθηκε, καθιστώντας γνωστούς τους τρεις διεκδικητές για την ανώτατη θεσμική θέση στον χώρο του ποδοσφαίρου. Οι εκλογές έχουν οριστεί για τις 18 Μαρτίου του 2027, με την ψηφοφορία να διεξάγεται στο Ραμπάτ του Μαρόκου, στο πλαίσιο του 77ου Συνεδρίου της FIFA.

Ο νυν πρόεδρος και οι δύο αντίπαλοι

Ο Τζιάνι Ινφαντίνο, ο οποίος βρίσκεται στην προεδρία της παγκόσμιας ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας από τον Ιανουάριο του 2016, θα επιδιώξει να διατηρήσει τα «σκήπτρα» του για μία ακόμη θητεία. Ο επί δεκαετίας ηγέτης της FIFA θα βρεθεί αντιμέτωπος με δύο αντιπάλους στις επερχόμενες εκλογές.

Ο Ινφαντίνο, που έχει συμπληρώσει σχεδόν μια δεκαετία στο τιμόνι της ομοσπονδίας, επιδιώκει να συνεχίσει το έργο του, αλλά η υποψηφιότητά του αντιμετωπίζει πλέον επίσημους ανταγωνιστές.

Η υποψηφιότητα του Φιλίπ Ντιαλό

Ένας από τους βασικούς ανταγωνιστές του Τζιάνι Ινφαντίνο είναι ο Φιλίπ Ντιαλό, ο πρόεδρος της γαλλικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας. Η υποψηφιότητα του Ντιαλό έχει λάβει σημαντική στήριξη, τόσο από την UEFA όσο και από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (ΕΠΟ).

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε υπό την προεδρία του Αλεξάντερ Τσέφεριν, οι ευρωπαϊκές ομοσπονδίες που εκπροσωπούνται στην Εκτελεστική Επιτροπή της UEFA και στο Συμβούλιο της FIFA συμφώνησαν ομόφωνα να στηρίξουν την υποψηφιότητα του προέδρου της γαλλικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας. Αυτή η ομόφωνη απόφαση υπογραμμίζει την ισχυρή υποστήριξη που συγκεντρώνει ο Ντιαλό από το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.

Οι ανησυχίες του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου

Η πρωτοβουλία για τη στήριξη του Φιλίπ Ντιαλό συνδέεται άμεσα με τις ανησυχίες που επικρατούν στις τάξεις του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου σχετικά με τη διοικητική πορεία της FIFA. Οι ευρωπαϊκές ομοσπονδίες εκφράζουν προβληματισμούς για την τρέχουσα κατάσταση και επιδιώκουν αλλαγές.

Βασικές επιδιώξεις των ευρωπαϊκών ομοσπονδιών αποτελούν η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης προς την παγκόσμια ομοσπονδία, η ενίσχυση της ενότητας μεταξύ των μελών της και η διασφάλιση της χρηστής διοίκησης. Όλες αυτές οι επιδιώξεις έχουν ως γνώμονα την ανάπτυξη του ποδοσφαίρου σε παγκόσμιο επίπεδο, με διαφάνεια και αποτελεσματικότητα.

Ο Κόζο Τασίμα από την Ιαπωνία

Ο δεύτερος αντίπαλος του Τζιάνι Ινφαντίνο για την προεδρία της FIFA είναι ο Κόζο Τασίμα, ο επικεφαλής της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας της Ιαπωνίας. Ο 68χρονος Τασίμα φέρει πλούσια εμπειρία στον χώρο του ποδοσφαίρου, τόσο ως αθλητής όσο και ως παράγοντας.

Στο παρελθόν υπήρξε ποδοσφαιριστής, ενώ αργότερα διετέλεσε προπονητής της εθνικής ομάδας της Ιαπωνίας. Έχει περάσει και από τη FIFA, ως μέλος της εκτελεστικής επιτροπής της Ασιατικής Συνομοσπονδίας, και πλέον επιδιώκει να αναλάβει έναν ακόμα σημαντικότερο ρόλο στην παγκόσμια ομοσπονδία.

Ημερομηνία και τόπος εκλογών

Οι εκλογές για την ανάδειξη του νέου προέδρου της FIFA θα πραγματοποιηθούν στις 18 Μαρτίου του 2027. Η ψηφοφορία θα λάβει χώρα στο πλαίσιο του 77ου FIFA Congress, το οποίο θα φιλοξενηθεί στην πόλη Ραμπάτ του Μαρόκου.

Η συγκεκριμένη ημερομηνία και τοποθεσία σηματοδοτούν την επίσημη διαδικασία κατά την οποία θα κριθεί η ηγεσία της παγκόσμιας ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας για την επόμενη περίοδο.

Με πληροφορίες από: Athletiko