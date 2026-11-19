Ο Ολυμπιακός βρίσκεται σε εντατικούς ρυθμούς προετοιμασίας για το επερχόμενο μεγάλο παιχνίδι απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης. Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη να διεξαχθεί στη Sunel Arena, με την ομάδα να προσπαθεί να είναι έτοιμη για τις απαιτήσεις του αγώνα. Ωστόσο, ο προπονητής Γιώργος Μπαρτζώκας θα στερηθεί τις υπηρεσίες ενός σημαντικού παίκτη.

Η προετοιμασία των «ερυθρολεύκων»

Οι «ερυθρόλευκοι» συνεχίζουν την προπόνηση τους ενόψει της κρίσιμης αναμέτρησης με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Η ομάδα του Πειραιά ετοιμάζεται για το μεγάλο αυτό παιχνίδι, το οποίο θα φιλοξενηθεί στη Sunel Arena. Οι παίκτες δουλεύουν υπό τις οδηγίες του Γιώργου Μπαρτζώκα, προκειμένου να παρουσιαστούν όσο το δυνατόν πιο ανταγωνιστικοί απέναντι στον ισχυρό αντίπαλο.

Η προετοιμασία περιλαμβάνει συγκεκριμένες ασκήσεις και τακτικές, με στόχο την καλύτερη δυνατή απόδοση στο παρκέ. Ο Ολυμπιακός επιδιώκει να είναι πλήρως έτοιμος για τις προκλήσεις του αγώνα, παρά τις όποιες απουσίες μπορεί να αντιμετωπίζει.

Η απουσία του Τάιλερ Ντόρσεϊ

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας δεν θα έχει στη διάθεσή του τον Τάιλερ Ντόρσεϊ για το παιχνίδι με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Ο διεθνής γκαρντ δεν θα αγωνιστεί σε αυτή την αναμέτρηση, αποτελώντας μια σημαντική απουσία για την ερυθρόλευκη σύνθεση. Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο Ντόρσεϊ απουσιάζει, καθώς για ακόμα ένα παιχνίδι δεν θα βρίσκεται στο πλευρό των συμπαικτών του εντός αγωνιστικού χώρου.

Η απουσία του Ντόρσεϊ δημιουργεί νέα δεδομένα για τον προπονητή, ο οποίος καλείται να αναπροσαρμόσει τα πλάνα του. Ο διεθνής γκαρντ είναι ένα βασικό κομμάτι της ομάδας, και η μη συμμετοχή του στον αγώνα με τη Ρεάλ Μαδρίτης είναι ένα γεγονός που επηρεάζει την τελική σύνθεση και στρατηγική.

Η παρουσία του στο ΣΕΦ

Παρά την απουσία του από τον αγώνα, ο Τάιλερ Ντόρσεϊ βρέθηκε στο ΣΕΦ για την προπόνηση της ομάδας. Ο διεθνής γκαρντ παρακολούθησε το ξεκίνημα του προγράμματος των συμπαικτών του. Η παρουσία του ήταν διακριτική, καθώς καθόταν στην κερκίδα, παρακολουθώντας τις κινήσεις και τις ασκήσεις των υπολοίπων παικτών.

Αυτή η κίνηση δείχνει τη σύνδεσή του με την ομάδα, ακόμα και όταν δεν μπορεί να προσφέρει αγωνιστικά. Ο Ντόρσεϊ παρακολούθησε προσεκτικά την προετοιμασία, βλέποντας τους συμπαίκτες του να δουλεύουν σκληρά ενόψει του σημαντικού αγώνα που ακολουθεί.

Οι επιλογές του Γιώργου Μπαρτζώκα

Ο προπονητής του Ολυμπιακού, Γιώργος Μπαρτζώκας, καλείται να διαχειριστεί την απουσία του Τάιλερ Ντόρσεϊ. Η μη συμμετοχή του διεθνούς γκαρντ σημαίνει ότι ο Μπαρτζώκας θα πρέπει να βρει εναλλακτικές λύσεις για να καλύψει το κενό που δημιουργείται στην ερυθρόλευκη σύνθεση. Οι επιλογές του προπονητή θα είναι κρίσιμες για την έκβαση του παιχνιδιού απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο Ολυμπιακός θα παραταχθεί χωρίς τον Ντόρσεϊ, και ο Γιώργος Μπαρτζώκας θα πρέπει να αξιοποιήσει στο έπακρο το υπόλοιπο ρόστερ του. Η προετοιμασία συνεχίζεται με στόχο την προσαρμογή στα νέα δεδομένα και την παρουσίαση μιας ανταγωνιστικής ομάδας στη Sunel Arena.

Με πληροφορίες από: Athletiko