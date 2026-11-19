Η προετοιμασία του Άρη για την επικείμενη αναμέτρηση με τον Αστέρα Τρίπολης συνεχίζεται, ωστόσο η επιστροφή του επιθετικού Τίνο Καντεβέρε από τη Ζιμπάμπουε καθυστερεί. Ο 30χρονος φορ αντιμετώπισε γραφειοκρατικά ζητήματα στην πατρίδα του, με αποτέλεσμα να μην έχει ενσωματωθεί ακόμα στις προπονήσεις της ομάδας στη Θεσσαλονίκη. Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί ένα δίλημμα για τον προπονητή Μιχάλη Γρηγορίου σχετικά με τον βαθμό ετοιμότητας του παίκτη, ο οποίος περιμένει να έχει όσο το δυνατόν περισσότερες επιλογές στη διάθεσή του για τη γραμμή κρούσης.

Η καθυστέρηση στην επιστροφή του Καντεβέρε

Ο Τίνο Καντεβέρε, ο επιθετικός του Άρη, δεν έχει καταφέρει να επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη μετά την ολοκλήρωση των υποχρεώσεών του με την εθνική ομάδα της Ζιμπάμπουε. Η καθυστέρηση αυτή οφείλεται σε ένα γραφειοκρατικό ζήτημα που προέκυψε στην πατρίδα του, εμποδίζοντάς τον να ταξιδέψει άμεσα για την Ελλάδα και να ενσωματωθεί στην προετοιμασία της ομάδας του.

Παρότι ο 30χρονος φορ ολοκλήρωσε τις διεθνείς του υποχρεώσεις την περασμένη Δευτέρα, τα γραφειοκρατικά εμπόδια στάθηκαν αιτία για την παραμονή του στη Ζιμπάμπουε. Η επιστροφή του αναμένεται πλέον αύριο, 20 Οκτωβρίου, κάτι που σημαίνει ότι θα έχει περιορισμένο χρόνο προετοιμασίας με τους υπόλοιπους «κιτρινόμαυρους» ενόψει του αγώνα.

Περιορισμένος χρόνος προετοιμασίας και το δίλημμα του Γρηγορίου

Με την επιστροφή του να είναι προγραμματισμένη για αύριο, ο Τίνο Καντεβέρε θα μετρήσει το πολύ δύο προπονήσεις πριν από το παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης. Αυτός ο περιορισμένος χρόνος δημιουργεί ένα σημαντικό ερωτηματικό ως προς τον βαθμό ετοιμότητάς του και τη διαχείρισή του από τον προπονητή του Άρη, Μιχάλη Γρηγορίου.

Ο έλληνας τεχνικός θα κληθεί να αξιολογήσει την κατάσταση του Καντεβέρε, λαμβάνοντας υπόψη την απουσία του από τις ομαδικές προπονήσεις. Η απόφαση του Γρηγορίου θα αφορά το αν μπορεί να τον υπολογίζει για το αρχικό σχήμα της ομάδας ή αν θα προτιμήσει να τον διατηρήσει ως εναλλακτική λύση από τον πάγκο, ώστε να μην ρισκάρει την αγωνιστική του παρουσία χωρίς επαρκή προετοιμασία με την υπόλοιπη ομάδα.

Αγωνιστικός ρυθμός παρά την απουσία από τις προπονήσεις

Από την άλλη πλευρά, ο επιθετικός δεν επιστρέφει χωρίς αγωνιστικό ρυθμό, ένα στοιχείο που μπορεί να μετριάσει τις επιπτώσεις της καθυστέρησης. Ο Καντεβέρε πήρε μέρος σε δύο γεμάτες αναμετρήσεις με την εθνική ομάδα της Ζιμπάμπουε τις τελευταίες ημέρες, διατηρώντας έτσι την επαφή του με τους αγωνιστικούς χώρους και την ένταση του παιχνιδιού.

Το γεγονός αυτό αποτελεί ένα θετικό στοιχείο για τον παίκτη, καθώς δείχνει ότι βρίσκεται σε καλή φυσική κατάσταση και έχει πρόσφατη αγωνιστική δράση. Ωστόσο, ο αγωνιστικός ρυθμός από μόνος του δεν αναιρεί το μειονέκτημα της απουσίας του από τις προπονήσεις της ομάδας του Άρη, όπου θα έπρεπε να δουλέψει πάνω στην τακτική, τη συνοχή και τις συνεργασίες με τους συμπαίκτες του, στοιχεία απαραίτητα για την ομαλή ενσωμάτωσή του στο σύνολο.

Εναλλακτικές επιλογές στη γραμμή κρούσης

Μέχρι να ξεκαθαρίσει πλήρως το τοπίο με τον Τίνο Καντεβέρε και την ενσωμάτωσή του στις προπονήσεις, ο τεχνικός του Άρη δοκιμάζει εναλλακτικά σχήματα για τη γραμμή κρούσης. Ο Μιχάλης Γρηγορίου επιθυμεί να έχει όσο το δυνατόν περισσότερες επιλογές στη διάθεσή του για την επίθεση, προκειμένου να είναι προετοιμασμένος για κάθε ενδεχόμενο.

Για την κορυφή της επίθεσης, ο έλληνας τεχνικός έχει στη διάθεσή του τους Λορέν Μορόν, Κριστιάν Κουαμέ και Ράφα Μιρ, οι οποίοι αποτελούν τις βασικές του επιλογές αυτή τη στιγμή. Η τελική εικόνα για τη σύνθεση της επιθετικής γραμμής αναμένεται να διαμορφωθεί μετά την επιστροφή του φορ από τη Ζιμπάμπουε και τις προπονήσεις που θα ακολουθήσουν, επιτρέποντας στον προπονητή να λάβει τις οριστικές του αποφάσεις με βάση την ετοιμότητα όλων των παικτών.

Με πληροφορίες από: Athletiko